Prefeitura de Sinop inicia obra da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito e Guarda Municipal

Durante a programação do Festeja Sinop, que celebra os 51 anos de emancipação do município, o prefeito Roberto Dorner assinou, na última sexta-feira (05), a ordem de serviço para a construção da sede própria da Secretaria de Segurança e Trânsito e da Guarda Civil Municipal (GCM). A assinatura ocorreu durante a inauguração do novo Centro de Especialidades Médicas (CEM) e marcou o início imediato das obras.

O investimento será pouco mais de R$ 2 milhões, com prazo de execução de aproximadamente 10 meses. Atualmente, a secretaria funciona em um prédio alugado. A nova sede está sendo construída entre a avenida Bruno Martini e a avenida André Antônio Maggi, em um espaço moderno e planejado.

O prefeito Roberto Dorner ressaltou a relevância do projeto para oferecer melhores condições de trabalho às equipes e mais segurança à população. “É importante que nossos guardas tenham um local digno para trabalhar, com uma casa própria, planejada para atender às necessidades da Secretaria de Segurança e Trânsito e da Guarda Civil Municipal”, afirmou.

O secretário de Segurança e Trânsito, Wesney de Castro Sodré, destacou a importância da iniciativa para a valorização da corporação. “Essa obra é tão significativa quanto a criação da própria Guarda Municipal. Depois de 22 anos, finalmente teremos uma sede própria. Isso representa valorização do servidor público, oferecendo condições dignas de trabalho para que nossos guardas possam desempenhar suas funções com ainda mais eficiência e comprometimento com a comunidade”, declarou.

O novo prédio terá 613,98 m² de área construída e foi projetado para atender às necessidades operacionais da secretaria e da Guarda Civil. A estrutura contará com sala de corregedoria, sala do líder, sala de base com TV, almoxarifado, cozinha com refeitório, sala de armas, dois alojamentos masculinos e dois femininos, banheiros, auditório, sala administrativa e operacional, sala de ouvidoria e sala para o comandante da corporação.

Segundo a Prefeitura, o objetivo é oferecer uma estrutura moderna e funcional, capaz de garantir não apenas melhores condições de trabalho para os servidores, mas também mais eficiência nos serviços prestados à população. A nova sede permitirá a centralização das atividades da secretaria e da Guarda Civil para facilitar o planejamento estratégico e a execução das ações de segurança e trânsito.

A construção da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito e da Guarda Civil Municipal faz parte do pacote de investimentos lançados pela gestão durante o Festeja Sinop. O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.