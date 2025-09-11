CIDADES
Prefeitura de Sinop inicia obra da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito e Guarda Municipal
O investimento será pouco mais de R$ 2 milhões, com prazo de execução de aproximadamente 10 meses. Atualmente, a secretaria funciona em um prédio alugado. A nova sede está sendo construída entre a avenida Bruno Martini e a avenida André Antônio Maggi, em um espaço moderno e planejado.
O prefeito Roberto Dorner ressaltou a relevância do projeto para oferecer melhores condições de trabalho às equipes e mais segurança à população. “É importante que nossos guardas tenham um local digno para trabalhar, com uma casa própria, planejada para atender às necessidades da Secretaria de Segurança e Trânsito e da Guarda Civil Municipal”, afirmou.
O secretário de Segurança e Trânsito, Wesney de Castro Sodré, destacou a importância da iniciativa para a valorização da corporação. “Essa obra é tão significativa quanto a criação da própria Guarda Municipal. Depois de 22 anos, finalmente teremos uma sede própria. Isso representa valorização do servidor público, oferecendo condições dignas de trabalho para que nossos guardas possam desempenhar suas funções com ainda mais eficiência e comprometimento com a comunidade”, declarou.
O novo prédio terá 613,98 m² de área construída e foi projetado para atender às necessidades operacionais da secretaria e da Guarda Civil. A estrutura contará com sala de corregedoria, sala do líder, sala de base com TV, almoxarifado, cozinha com refeitório, sala de armas, dois alojamentos masculinos e dois femininos, banheiros, auditório, sala administrativa e operacional, sala de ouvidoria e sala para o comandante da corporação.
Segundo a Prefeitura, o objetivo é oferecer uma estrutura moderna e funcional, capaz de garantir não apenas melhores condições de trabalho para os servidores, mas também mais eficiência nos serviços prestados à população. A nova sede permitirá a centralização das atividades da secretaria e da Guarda Civil para facilitar o planejamento estratégico e a execução das ações de segurança e trânsito.
A construção da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito e da Guarda Civil Municipal faz parte do pacote de investimentos lançados pela gestão durante o Festeja Sinop. O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Festeja: Prefeitura apresenta o potencial econômico de Sinop a representantes de gestora líder em investimentos
O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Pedro Serafini, destacou a relevância do encontro. “Essas operadoras de grandes somas de recursos, fundos de pensão e fundos de investimento não vêm a Sinop apenas a convite. Essas empresas já têm informações e, com o nosso reforço, vêm para ver de perto todo o potencial da nossa cidade. Sinop é um dos melhores lugares para se investir e estamos aqui para mostrar a potencialidade efetiva que grandes grupos podem e devem investir na nossa região”, afirmou.
A secretária de Finanças e Orçamento, Ivete Mallmann, ressaltou a importância dos encontros, principalmente na semana em que se celebra os 51 anos do município. “Nesse momento em que comemoramos o aniversário de Sinop, é importante fazer com que ela seja cada vez mais conhecida. Sinop é uma cidade pujante, onde a economia realmente é muito forte, porém nós queremos a manutenção e a sustentabilidade econômica e social. Trazer ainda mais investidores é uma garantia de geração de emprego e renda e isso faz com que nós tenhamos cada vez mais desenvolvimento”, disse.
Ivete reforçou que a estratégia vai além de atrair capital. “Trazer investidores é apresentar uma oportunidade de futuro para uma cidade jovem e com um crescimento acelerado como Sinop. É abrir portas para novas frentes de trabalho, novos negócios e fortalecimento da economia local. É mostrar que aqui existe base sólida para manter o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, melhorar a vida das pessoas”, destacou.
O representante do Pátria Investimentos, Henrique Pires, disse que se surpreende a cada visita que faz a Sinop. “Cada vez que venho para Sinop, fico mais surpreso porque a cidade cresce muito. As diretrizes são muito bem definidas e talvez seja uma das melhores cidades do Brasil para atrair investidores. O fomento local é muito atrativo para nós, que buscamos associações de capital para criar grandes empresas. Essa receptividade a investidores de Sinop realmente é um grande diferencial”, declarou.
Segundo o representante, o Pátria começou a investir há mais de 35 anos em setores específicos da economia como saúde, agronegócio, alimentos, bebidas, logística e serviços. A empresa se associa a pequenas e médias empresas regionais para construir líderes e resolver os gargalos da economia do Brasil.
Henrique avaliou ainda os pontos de destaque da apresentação municipal para possíveis parcerias e integrações no futuro. “A grande vertical de crescimento de Sinop apresentada em termos de crescimento populacional, acesso à saúde e escoamento do agro são diretrizes muito alinhadas com nossos investimentos. Temos um grande caminho aqui com os órgãos locais, com a Prefeitura, para desenvolver novas teses de investimento para associarmos a expertise dos empreendedores locais com a nossa expertise de fundo e o nosso capital para realmente ajudar nesse crescimento exponencial da cidade”, acrescentou.
A agenda de fomento segue na próxima semana com reunião programada com uma indústria têxtil de São Paulo. O objetivo é reforçar o papel de Sinop como destino estratégico para novos negócios.
Festeja Sinop
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Polícia Civil prende dois suspeitos por estelionato em Itanhangá
A Polícia Civil prendeu dois suspeitos por estelionato em Itanhangá nesta quarta-feira (10.9). A prisão foi realizada pela equipe policial da Delegacia de Tapurah, após denúncia acerca de suspeita de adulteração em medidores de energia elétrica, instalados em apartamentos na cidade.
Durante a verificação, a equipe da empresa de rede de energia, juntamente com a Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec), constatou sinais de violação, como arrombamento de lacres e pinos dos medidores. Além disso, foi utilizado aparelho para medição de corrente elétrica, que apresentou indícios de adulteração.
Após a abertura técnica dos medidores, verificou-se que em ambos havia fios de cobre soldados diretamente na placa, com a finalidade de fraudar o registro do consumo de energia elétrica, gerando benefício financeiro.
Diante dos fatos, os proprietários responsáveis pelos medidores adulterados foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Projeto de Thiago Silva realiza palestras sobre valorização da vida e prevenção ao suicídio nas escolas
Polícia Civil inaugura Sala de Plantão de Atendimento à Mulher em Alto Araguaia
Justiça Eleitoral participa da “Unemat Cidadã”, em Diamantino
Mais de 600 novas matrículas em capacitações são realizadas em mutirão de entrega de cartões do SER Família
Bombeiros socorrem criança afogada após pais buscarem ajuda diretamente no quartel
Segurança
Polícia Civil inaugura Sala de Plantão de Atendimento à Mulher em Alto Araguaia
A Polícia Civil inaugurou, nesta quarta-feira (11.9), mais uma Sala de Plantão de Atendimento à Mulher e Vulneráveis, desta vez...
Após perseguição, Polícia Militar prende dois integrantes de facção criminosa em Cáceres
Dois integrantes de uma facção criminosa foram detidos, na noite desta quarta-feira (10.9), por policiais militares do 6º Batalhão, suspeitos...
Trio é preso em flagrante pela PM com 59 porções de drogas, arma e munições em Várzea Grande e Cuiabá
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP), do 4º Batalhão, prenderam em flagrante, na noite desta quarta-feira (10.9), três homens...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Economia & Finanças7 dias atrás
Mato Grosso é o segundo estado do país que mais gerou empregos formais em julho, segundo Caged
-
CIDADES6 dias atrás
Festeja: Prefeito apresenta potencial de Sinop para investidores nacionais e internacionais
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde investe R$ 61,5 milhões para ampliar atendimentos especializados e garantir mais acesso à saúde bucal no Ceará
-
CIDADES7 dias atrás
Desfile Cívico será domingo (07) às 17h e contará com apresentação de 83 blocos
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
Setembro Amarelo: quando a saúde mental também protege o coração
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura debate com provedores de internet e telefonia sobre despoluição de cabeamento e fiação
-
Saúde5 dias atrás
Ministro Padilha visita primeiro Centro de Referência em Saúde Indígena do Brasil, no território Yanomami
-
Saúde3 dias atrás
Profissionais de saúde e da segurança pública são qualificados para registros de mortes por causas externas