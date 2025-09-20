CIDADES
Prefeitura de Sinop marca presença na MT Construir com programação sobre habitação e regularização de imóveis
Durante dois dias de programação, a secretária de Planejamento Urbano e Habitação, Scheila Pedroso, conduziu painéis que discutiram financiamento na Faixa 2 e regularização de imóveis. O primeiro painel, na quinta-feira (18), foi direcionado a corretores de imóveis e abordou estratégias para ampliar o acesso à moradia. Já nesta sexta-feira (19), o painel reuniu arquitetos, engenheiros e representantes de entidades regionais e abordou sobre as orientações para a aprovação de projetos e regularização de imóveis.
Ao falar sobre a participação do município na feira, Scheila Pedroso destacou a relevância do evento para o desenvolvimento do setor da construção civil. “A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação está presente na feira MT Construir por meio do Departamento de Habitação, com o estande da habitação, apresentando o programa Nossa Casa, que está vigente no município. Hoje temos 992 unidades habitacionais em construção na Faixa 2 e, durante o primeiro talk, mostramos esse produto, falamos sobre habitação e sobre como acessar o financiamento, com a presença da Caixa Econômica e representantes de construtoras. Já no segundo talk, debatemos planejamento urbano, aprovações de projetos dentro da prefeitura e regularização de imóveis, que são temas fundamentais para o desenvolvimento de Sinop”, explicou.
A secretária reforçou ainda o impacto da construção civil na economia local e a importância de uma gestão pública estruturada para atender às demandas do setor. “A construção civil fomenta muito a nossa economia e a prefeitura tem buscado cada vez mais estar estruturada para atender a população. Trabalhamos na emissão de alvarás, habite-se, fiscalização, habitação e regularização de imóveis. Esse contato direto durante a feira é uma forma de esclarecer dúvidas e aproximar o poder público dos cidadãos”, afirmou Scheila.
A idealizadora da MT Construir, Val Araújo, explicou que a ideia da feira surgiu devido ao crescimento do setor da construção no município. “Sinop não para de crescer e a feira nasceu para agregar e oferecer soluções para todos os estágios da construção. Aqui as pessoas encontram inovações desde a regularização, financiamento, consórcios e acabamento. Os expositores já demonstraram satisfação e até pediram mais espaço para o próximo ano. Estamos muito felizes com o resultado e com certeza a MT Construir entra no calendário oficial de eventos”, destacou.
O coordenador comercial da SPL Engenharia, Aluísio Neto, destacou sobre o potencial imobiliário de Sinop. A empresa está no município há três anos e já está no terceiro lançamento. “A SPL tem 43 anos no mercado, vai completar 44 anos em outubro e desde 2022 atuamos em Sinop. Já lançamos três empreendimentos na cidade e estamos preparando outros. A procura tem sido muito alta. Um dos empreendimentos tem apenas 7% de unidades disponíveis, outro está com 17% e o mais recente, lançado há 60 dias, tem apenas 53% de unidades disponíveis. Com esses números, vemos que a cidade está crescendo muito”, afirmou.
Estande aberto neste sábado
Além da programação de painéis com especialistas, a Prefeitura de Sinop está com um estande na feira para apresentar informações sobre o programa habitacional Nossa Casa, com foco na Faixa 2. No espaço, a população pode esclarecer dúvidas, conhecer condições e se informar sobre os critérios de acesso ao programa. O atendimento segue disponível neste sábado (20), último dia do evento.
A secretária Scheila Pedroso reforçou o convite para que a comunidade aproveite o último dia de evento. “O estande é um espaço para que qualquer cidadão possa se aproximar da prefeitura e entender como funcionam os nossos programas habitacionais. Estamos ofertando principalmente a Faixa 2, por meio do programa Nossa Casa, feito pela gestão do prefeito Roberto Dorner”, completou.
A programação da MT Construir segue neste sábado (20), na CDL Sinop, que fica localizada na Rua das Amendoeiras, 63, no Setor Comercial.
Construção Civil em Sinop
O setor da construção civil em Sinop segue como um dos motores da economia local. Segundo dados levantados pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, de janeiro a agosto de 2025, já foram emitidos 1,5 mil alvarás de construção, que representam cerca de 519 mil metros quadrados de área autorizada para novas edificações.
O município registrou 145 emissões de alvarás em janeiro e avançou para 203 em fevereiro, com pico de 226 alvarás emitidos em março. Nos meses seguintes, os números se mantiveram estáveis, com 198 em abril, 197 em maio e queda em junho, com 166 alvarás. Em julho, houve nova elevação para 203 autorizações, enquanto agosto encerrou o período com 159 registros.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Indústria de tecelagem se impressiona com pujança de Sinop e estuda viabilidade de implantação na cidade
O grupo, que é uma indústria do ramo de tecelagem, é de São Paulo, foi fundado em 1946 e completa 80 anos de existência em 2026. A principal matéria-prima da indústria é o algodão, um dos destaques das produções mato-grossenses. Segundo Manfredini 90% do algodão processado na indústria, hoje, sediada em SP, é de Mato Grosso.
“A primeira parte do processo produtivo é o algodão. Nós compramos hoje, aproximadamente, 90% dessa matéria-prima, aqui do Mato Grosso, da região. A ideia é que a gente esteja alocado aqui para que a gente compre e esteja mais próximo dessa matéria-prima. A intenção é fazer o fio aqui, então a gente teria uma indústria, de fato, aqui na cidade. Esse fio, depois de produzido, vai para São Paulo – onde a gente termina esse tecido – e depois ele vai se transformar numa peça pronta, numa calça jeans. A Capricórnio é uma das maiores do Brasil em relação à produção de denim. Também produzimos a sarja, que é outro produto baseado, também, no algodão”, explicou ele.
Manfredini disse que o encontro foi proveitoso para conhecer melhor a cidade e poder apresentar o potencial de sua empresa. “O grupo veio aqui para conhecer um pouco da cidade, entender um pouco dos números, a capacidade e a gente entendeu que é uma cidade com muita oportunidade, infraestrutura, com um crescimento excelente. A gente começou um estudo, de fato, para trazer a fiação [indústria] para cá. A Capricórnio Têxtil começa com a fiação, compra algodão, assim, muito próximo aqui dos produtores. A ideia é vir para cá[…]. Então foi muito bacana, ficamos muito empolgados aqui com essa possibilidade de começar essa parceria entre Capricórnio e a cidade de Sinop”, comentou ele.
Edivaldo Suzuki também se demonstrou impressionado com a cidade, principalmente no que tange a evolução do município em pouco tempo. “Sinop é, realmente, uma cidade incrível, os resultados e o crescimento, são gigantescos. A velocidade com que a cidade, de apenas 51 anos, conquistou e vem conquistando ano a ano, impressiona. O mais interessante é que, para nós da Unique Commodities, faz muito sentido no nosso plano de expansão, por exemplo, levar, muito, em consideração, após esse convite, a abertura de mais um dos nossos escritórios para estar cada vez mais próximo dos produtores”, disse.
A Unique Commodities, parte integrante do grupo, é uma agência de commodities verticalizada em serviços e soluções no agronegócio. A empresa que já possui investimentos no Brasil em: São Paulo (sede), porto de Santos (SP), Americana (SP), Luiz Eduardo Magalhães (BA) e Lucas do Rio Verde (MT), também está presente no exterior: Estados Unidos da América, México, Turquia e Vietnam. O intuito da empresa é atender bem e ser o elo de negócios e de gerenciamento de risco, através do agenciamento, consultoria e assessoria para os produtores de algodão, soja, milho, entre outros produtos agrícolas, às indústrias têxteis e as tradings globais.
O secretário de Desenvolvimento Econômico (Sedec), José Pedro Serafini, foi quem recepcionou e se encarregou de mostrar os números econômicos de Sinop, e, se mostra confiante na germinação da semente plantada.
“Nós, na verdade, fazemos esse fomento, e é a nossa missão, para provocar o investidor para que veja com quem tem recurso, com quem tem opção de querer investir, de quem quer fazer parte dessa cumplicidade de harmonia financeira, do crescimento de Sinop, e, Sinop, tem essa representação macro-regional. Então o pessoal está vindo, nós estamos intermediando essas conversas, para que eles conheçam a realidade e não só o que a televisão ou rádio informa, as redes sociais, mas venham conhecer e, também, ter contato com as pessoas do setor, por exemplo. Hoje foi na área da tecelagem do algodão e isso a gente já percebeu que vai dar, logo logo, resultar em um bom negócio; bom para Sinop, bom para todos nós”, comentou.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura de Sinop instala botoeira em frente à UPA para auxiliar na travessia de pedestres
O secretário de Segurança e Trânsito, Wesney Sodré, destacou que a botoeira representa um avanço para a mobilidade urbana de Sinop. “É importante que a comunidade se atente a esse novo recurso em frente à UPA, para facilitar e dar mais segurança aos pedestres que precisam ter acesso a essa importante unidade hospitalar do nosso município”, explicou.
Sodré também ressaltou que a instalação atendeu a um pedido da população e indicação parlamentar. “Esse equipamento estava alocado em outro endereço e estava sem funcionamento. Por uma indicação parlamentar e com o apoio do prefeito e do vice-prefeito, fizemos a realocação para essa unidade hospitalar. O foco é proporcionar mais acessibilidade e segurança para todos que precisam atravessar a avenida e chegar até a UPA”, afirmou.
O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Vilmar Scherer, também acompanhou a ativação do equipamento. A orientação da Secretaria de Segurança e Trânsito é que a botoeira seja utilizada de forma correta. O pedestre deve apertar o botão, aguardar a abertura do semáforo e realizar a travessia somente pela faixa destinada. Ainda assim, é importante que o pedestre se atente se os veículos respeitaram a sinalização, e então empregar a travessia com segurança.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
