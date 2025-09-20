Prefeitura de Sinop marca presença na MT Construir com programação sobre habitação e regularização de imóveis

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, participa da 1ª edição da Feira da Construção Civil e do Mercado Imobiliário do Norte de Mato Grosso (MT Construir). O evento, que ocorre até este sábado (20), na CDL Sinop, reúne construtoras, loteadoras, imobiliárias, entidades de classe e empresas do setor com foco em construção civil, habitação, sustentabilidade, inovação e financiamentos imobiliários.

Durante dois dias de programação, a secretária de Planejamento Urbano e Habitação, Scheila Pedroso, conduziu painéis que discutiram financiamento na Faixa 2 e regularização de imóveis. O primeiro painel, na quinta-feira (18), foi direcionado a corretores de imóveis e abordou estratégias para ampliar o acesso à moradia. Já nesta sexta-feira (19), o painel reuniu arquitetos, engenheiros e representantes de entidades regionais e abordou sobre as orientações para a aprovação de projetos e regularização de imóveis.

Ao falar sobre a participação do município na feira, Scheila Pedroso destacou a relevância do evento para o desenvolvimento do setor da construção civil. “A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação está presente na feira MT Construir por meio do Departamento de Habitação, com o estande da habitação, apresentando o programa Nossa Casa, que está vigente no município. Hoje temos 992 unidades habitacionais em construção na Faixa 2 e, durante o primeiro talk, mostramos esse produto, falamos sobre habitação e sobre como acessar o financiamento, com a presença da Caixa Econômica e representantes de construtoras. Já no segundo talk, debatemos planejamento urbano, aprovações de projetos dentro da prefeitura e regularização de imóveis, que são temas fundamentais para o desenvolvimento de Sinop”, explicou.

A secretária reforçou ainda o impacto da construção civil na economia local e a importância de uma gestão pública estruturada para atender às demandas do setor. “A construção civil fomenta muito a nossa economia e a prefeitura tem buscado cada vez mais estar estruturada para atender a população. Trabalhamos na emissão de alvarás, habite-se, fiscalização, habitação e regularização de imóveis. Esse contato direto durante a feira é uma forma de esclarecer dúvidas e aproximar o poder público dos cidadãos”, afirmou Scheila.

A idealizadora da MT Construir, Val Araújo, explicou que a ideia da feira surgiu devido ao crescimento do setor da construção no município. “Sinop não para de crescer e a feira nasceu para agregar e oferecer soluções para todos os estágios da construção. Aqui as pessoas encontram inovações desde a regularização, financiamento, consórcios e acabamento. Os expositores já demonstraram satisfação e até pediram mais espaço para o próximo ano. Estamos muito felizes com o resultado e com certeza a MT Construir entra no calendário oficial de eventos”, destacou.

O coordenador comercial da SPL Engenharia, Aluísio Neto, destacou sobre o potencial imobiliário de Sinop. A empresa está no município há três anos e já está no terceiro lançamento. “A SPL tem 43 anos no mercado, vai completar 44 anos em outubro e desde 2022 atuamos em Sinop. Já lançamos três empreendimentos na cidade e estamos preparando outros. A procura tem sido muito alta. Um dos empreendimentos tem apenas 7% de unidades disponíveis, outro está com 17% e o mais recente, lançado há 60 dias, tem apenas 53% de unidades disponíveis. Com esses números, vemos que a cidade está crescendo muito”, afirmou.

Estande aberto neste sábado

Além da programação de painéis com especialistas, a Prefeitura de Sinop está com um estande na feira para apresentar informações sobre o programa habitacional Nossa Casa, com foco na Faixa 2. No espaço, a população pode esclarecer dúvidas, conhecer condições e se informar sobre os critérios de acesso ao programa. O atendimento segue disponível neste sábado (20), último dia do evento.

A secretária Scheila Pedroso reforçou o convite para que a comunidade aproveite o último dia de evento. “O estande é um espaço para que qualquer cidadão possa se aproximar da prefeitura e entender como funcionam os nossos programas habitacionais. Estamos ofertando principalmente a Faixa 2, por meio do programa Nossa Casa, feito pela gestão do prefeito Roberto Dorner”, completou.

A programação da MT Construir segue neste sábado (20), na CDL Sinop, que fica localizada na Rua das Amendoeiras, 63, no Setor Comercial.

Construção Civil em Sinop

O setor da construção civil em Sinop segue como um dos motores da economia local. Segundo dados levantados pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, de janeiro a agosto de 2025, já foram emitidos 1,5 mil alvarás de construção, que representam cerca de 519 mil metros quadrados de área autorizada para novas edificações.

O município registrou 145 emissões de alvarás em janeiro e avançou para 203 em fevereiro, com pico de 226 alvarás emitidos em março. Nos meses seguintes, os números se mantiveram estáveis, com 198 em abril, 197 em maio e queda em junho, com 166 alvarás. Em julho, houve nova elevação para 203 autorizações, enquanto agosto encerrou o período com 159 registros.