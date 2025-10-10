Connect with us

Prefeitura de Sinop oferece serviços gratuitos na Rua da Alegria neste domingo (12)

10/10/2025
A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde, participa neste domingo (12) do evento Rua da Alegria, com uma programação dedicada às famílias e às crianças do município. A ação que celebra o Dia das Crianças será das 14h às 18h, no estacionamento do Machado Vitória Régia, e contará com uma tarde repleta de atividades recreativas, lanches e serviços gratuitos oferecidos à população.

Durante as quatro horas de evento, o público contará com uma estrutura montada especialmente para o lazer e o entretenimento das famílias. Estão previstas diversas brincadeiras, brinquedos infláveis, oficinas recreativas e apresentações voltadas ao público infantil. Também haverá distribuição gratuita de guloseimas e lanches, incluindo mais de 200 quilos de bolo, sete mil picolés, salgadinhos, pipoca, algodão doce e refrigerante à vontade.

A Secretaria de Assistência Social marcará presença com o atendimento ao Cadastro Único (CadÚnico), atualização de dados e orientações sobre os programas sociais disponíveis no município. O objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços públicos com informação e suporte às famílias em situação de vulnerabilidade.

Já a Secretaria de Saúde oferecerá serviços essenciais de promoção à saúde, como vacinação, pesagem de beneficiários de programas sociais e orientações preventivas. A ação busca promover o cuidado integral das famílias e aproximar os serviços de saúde à comunidade.

O Machado Vitória Régia fica localizado na Avenida André Maggi, s/n, no Jardim dos Ipês. O evento é promovido pela TV Centro América, com o apoio da Prefeitura de Sinop.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Jhayne Lima

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Procon Sinop alerta pais para cuidados no Dia das Crianças

13 segundos atrás

10/10/2025

No momento das compras, é essencial pesquisar, comparar preços, testar os produtos nas lojas e verificar a qualidade dos itens e serviços antes de adquiri-los.

Segundo o diretor do Procon Sinop, Vilson Barozzi, é preciso redobrar a atenção neste período, quando o volume de consumo aumenta:

“O Procon alerta para que as crianças, sob responsabilidade dos pais, tenham todo cuidado na aquisição de produtos, tanto bens duráveis (como bicicletas) quanto não duráveis (como chocolates). É fundamental verificar se o produto oferece segurança e garantia, se possui selo do INMETRO, que atesta qualidade e evita danos físicos e econômicos. Analise bem antes de comprar e, em caso de dúvidas, procure o Procon”, ressaltou.

Orientações importantes:

Roupas e calçados: as lojas só são obrigadas a trocar produtos em caso de defeito. Se quiser trocar por motivo de gosto, cor ou tamanho, verifique antes se o estabelecimento permite trocas e peça comprovante por escrito (em etiqueta ou nota fiscal).

Eletrônicos: compare preços, prazos de garantia e peça demonstração de funcionamento. Verifique se há assistência técnica autorizada na cidade.

Compras online: desconfie de promoções com valores muito abaixo da média e evite clicar em links de mensagens ou redes sociais. Sempre digite o endereço do site e confira CNPJ, endereço físico e canais de atendimento. Avalie frete, taxas e prazos de entrega, e salve o comprovante da compra.

Pagamentos: as formas de pagamento devem estar visíveis. Prefira o pagamento à vista, que pode ter desconto. Se parcelar, verifique número e valor das parcelas, taxas de juros e o custo total.

Direito de arrependimento: para compras feitas fora do estabelecimento (internet, telefone ou catálogo), o consumidor tem até sete dias após o recebimento para cancelar, sem justificar, desde que o produto não tenha sido usado. O pedido deve ser feito por escrito.

Nota fiscal e garantia: exija sempre o documento fiscal, que comprova a relação de consumo e é indispensável para reclamações futuras.

Educação para o consumo

O Procon Sinop já distribuiu mais de 12 mil exemplares do livro Os Cofrinhos de Procôncio e adquiriu mais 3.500 unidades para os próximos meses. Também investiu na obra Ninguém Engana a Minha Avó, voltada à conscientização dos idosos sobre golpes virtuais — e que também tem sido compartilhada com as crianças, incentivando-as a proteger seus avós.

Prazos para reclamações

30 dias para produtos não duráveis (como alimentos).

90 dias para produtos duráveis (como roupas, calçados, brinquedos e eletrônicos).

O Procon Municipal de Sinop deseja a todos um Feliz Dia das Crianças, com responsabilidade, segurança e alegria.

📍 Endereço: Rua das Aroeiras, nº 1116 – Centro
📞 Contatos: (66) 3520-7355 / (66) 99998-8585 / (66) 99988-3708
🕖 Horário de atendimento: 07h às 13h

Fonte: Assessoria de Comunicação

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Obra do estacionamento da Avenida dos Tarumãs avança e deve ser entregue até dezembro

1 hora atrás

10/10/2025

As obras de construção do estacionamento da Avenida dos Tarumãs, no bairro Jardim Maringá, seguem em ritmo avançado e devem ser concluídas até dezembro deste ano. A intervenção contempla os dois lados da via, no trecho entre a Avenida dos Guarantãs e a Rua das Camélias, e está sendo executada integralmente pela equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

O projeto prevê a criação de 41 vagas de estacionamento para carros e caminhonetes, com 848 metros quadrados de paver convencional e 522 metros quadrados de paver drenante. O investimento total é de R$ 99,9 mil oriundo de uma emenda impositiva do vereador Ademir Debortoli, enquanto toda a mão de obra é executada por servidores da Prefeitura de Sinop.

Nesta sexta-feira (10), o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Vilmar Scherer, acompanhou a execução da obra e explicou que o estacionamento trará benefícios diretos à população, especialmente aos motoristas e comerciantes da região. “Esse estacionamento da Avenida dos Tarumãs, que está sendo executado pela Prefeitura, vai oferecer, quando concluído, 41 vagas para veículos, carros e caminhonetes. É uma obra muito importante para quem circula por aqui, porque vai melhorar o fluxo, reduzir os congestionamentos e facilitar o acesso ao comércio local”, afirmou.

De acordo com o secretário, a obra também faz parte de um conjunto de melhorias voltadas à infraestrutura e à acessibilidade urbana. “A administração pública, na pessoa do prefeito Roberto Dorner, do vice-prefeito Paulinho e dos vereadores, está comprometida em oferecer mais conforto e acessibilidade à população. Essa obra vem para somar junto ao povo, garantindo mais segurança no trânsito e melhores condições para estacionar”, destacou Scherer.

Com o avanço dos trabalhos, o novo estacionamento deve beneficiar diretamente motoristas, comerciantes e moradores da região do Jardim Maringá. A Avenida dos Tarumãs é uma das principais vias do bairro e conecta áreas residenciais, praças e estabelecimentos comerciais.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Jhayne Lima

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Segurança

SEGURANÇA10/10/2025

PM prende homem faccionado em flagrante por homicídio em Cáceres

A Polícia Militar prendeu um homem faccionado, de 25 anos, pelo crime de homicídio e sequestro, no final da noite...
SEGURANÇA10/10/2025

Polícia Civil prende em flagrante trio que aplicou golpes em lojas em Cuiabá

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (9.10), três suspeitos de integrarem uma associação...
SEGURANÇA10/10/2025

Polícias Civil e Militar prendem suspeito de feminicídio em Peixoto de Azevedo

Uma ação rápida e integrada entre as Polícias Civil e Militar resultou, no início da noite desta quinta-feira (9.10), na...

Brasil

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

Economia & Finanças

