Prefeitura de Sinop oferece serviços gratuitos na Rua da Alegria neste domingo (12)

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde, participa neste domingo (12) do evento Rua da Alegria, com uma programação dedicada às famílias e às crianças do município. A ação que celebra o Dia das Crianças será das 14h às 18h, no estacionamento do Machado Vitória Régia, e contará com uma tarde repleta de atividades recreativas, lanches e serviços gratuitos oferecidos à população.

Durante as quatro horas de evento, o público contará com uma estrutura montada especialmente para o lazer e o entretenimento das famílias. Estão previstas diversas brincadeiras, brinquedos infláveis, oficinas recreativas e apresentações voltadas ao público infantil. Também haverá distribuição gratuita de guloseimas e lanches, incluindo mais de 200 quilos de bolo, sete mil picolés, salgadinhos, pipoca, algodão doce e refrigerante à vontade.

A Secretaria de Assistência Social marcará presença com o atendimento ao Cadastro Único (CadÚnico), atualização de dados e orientações sobre os programas sociais disponíveis no município. O objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços públicos com informação e suporte às famílias em situação de vulnerabilidade.

Já a Secretaria de Saúde oferecerá serviços essenciais de promoção à saúde, como vacinação, pesagem de beneficiários de programas sociais e orientações preventivas. A ação busca promover o cuidado integral das famílias e aproximar os serviços de saúde à comunidade.

O Machado Vitória Régia fica localizado na Avenida André Maggi, s/n, no Jardim dos Ipês. O evento é promovido pela TV Centro América, com o apoio da Prefeitura de Sinop.