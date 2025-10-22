Connect with us

Prefeitura de Sinop oferece tratamento gratuito de auriculoterapia nas Unidades Básicas de Saúde

Publicado em

22/10/2025
A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Saúde, está intensificando os atendimentos referentes à auriculoterapia, uma técnica terapêutica que atua no controle de sintomas como ansiedade, depressão, insônia e tabagismo. O agendamento está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e o objetivo da pasta é ampliar as práticas integrativas e complementares oferecidas à comunidade.
 
A auriculoterapia é uma técnica da Medicina Tradicional Chinesa que estimula pontos específicos da orelha, considerados reflexos de diferentes órgãos e sistemas do corpo humano. A partir da estimulação feita com agulhas, microesferas ou sementes, é possível aliviar dores físicas, controlar distúrbios emocionais e reduzir sintomas de vícios. O método é reconhecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e integra a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares.
 
Segundo Polyana Carneiro, farmacêutica e coordenadora da Farmácia Regional do CIA André Maggi, o município tem se empenhado em ampliar o acesso da população às terapias alternativas que complementam os tratamentos convencionais. “A auriculoterapia compõe uma das práticas da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Há cerca de três anos isso também se tornou lei no nosso município. A Secretaria de Saúde está empenhada em levar essas práticas integrativas e complementares até a população”, explicou.
 
A  coordenadora destacou ainda que o tratamento não substitui o atendimento médico tradicional, mas atua como uma ferramenta de apoio e bem-estar. “Existem 29 práticas que vão complementar o serviço médico, odontológico, de enfermagem e farmacêutico. Todas elas buscam o bem-estar do paciente, o controle de dores e de ansiedade. As práticas integrativas vêm para contribuir, somar e oferecer um cuidado mais completo à saúde do usuário”, ressaltou Polyana.
 
Atualmente, um dos principais locais em que o atendimento é realizado é a Farmácia Regional do CIA André Maggi, espaço que serve como referência para a realização das sessões e acompanhamento dos pacientes. A coordenadora explicou que o serviço é acessível a todos os públicos. “As pessoas podem ir até o CIA ou até uma UBS e fazer o agendamento. Não é uma prática na qual o paciente apenas chega, recebe o atendimento e vai embora. Existe todo um acompanhamento. Ele pode ter encaminhamento médico, odontológico, ou pode buscar o serviço por conta própria. De crianças até idosos, todos podem participar”, afirmou.
 
A Secretaria de Saúde reforça que o serviço está disponível em todas as UBS’s, onde os profissionais orientam sobre o procedimento e auxiliam no agendamento. O atendimento segue as recomendações do Ministério da Saúde e é conduzido por profissionais que passam por treinamentos específicos para aplicação da técnica.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Jhayne Lima

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

