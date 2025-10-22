CIDADES
Prefeitura de Sinop oferece tratamento gratuito de auriculoterapia nas Unidades Básicas de Saúde
A auriculoterapia é uma técnica da Medicina Tradicional Chinesa que estimula pontos específicos da orelha, considerados reflexos de diferentes órgãos e sistemas do corpo humano. A partir da estimulação feita com agulhas, microesferas ou sementes, é possível aliviar dores físicas, controlar distúrbios emocionais e reduzir sintomas de vícios. O método é reconhecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e integra a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares.
Segundo Polyana Carneiro, farmacêutica e coordenadora da Farmácia Regional do CIA André Maggi, o município tem se empenhado em ampliar o acesso da população às terapias alternativas que complementam os tratamentos convencionais. “A auriculoterapia compõe uma das práticas da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Há cerca de três anos isso também se tornou lei no nosso município. A Secretaria de Saúde está empenhada em levar essas práticas integrativas e complementares até a população”, explicou.
A coordenadora destacou ainda que o tratamento não substitui o atendimento médico tradicional, mas atua como uma ferramenta de apoio e bem-estar. “Existem 29 práticas que vão complementar o serviço médico, odontológico, de enfermagem e farmacêutico. Todas elas buscam o bem-estar do paciente, o controle de dores e de ansiedade. As práticas integrativas vêm para contribuir, somar e oferecer um cuidado mais completo à saúde do usuário”, ressaltou Polyana.
Atualmente, um dos principais locais em que o atendimento é realizado é a Farmácia Regional do CIA André Maggi, espaço que serve como referência para a realização das sessões e acompanhamento dos pacientes. A coordenadora explicou que o serviço é acessível a todos os públicos. “As pessoas podem ir até o CIA ou até uma UBS e fazer o agendamento. Não é uma prática na qual o paciente apenas chega, recebe o atendimento e vai embora. Existe todo um acompanhamento. Ele pode ter encaminhamento médico, odontológico, ou pode buscar o serviço por conta própria. De crianças até idosos, todos podem participar”, afirmou.
A Secretaria de Saúde reforça que o serviço está disponível em todas as UBS’s, onde os profissionais orientam sobre o procedimento e auxiliam no agendamento. O atendimento segue as recomendações do Ministério da Saúde e é conduzido por profissionais que passam por treinamentos específicos para aplicação da técnica.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura realiza atualização cadastral e pesagem do Bolsa Família no Nossa Senhora de Fátima neste sábado (25)
A pesagem é um dos principais requisitos de acompanhamento do programa e deve ser feita duas vezes ao ano. A etapa permite avaliar o estado de saúde de mulheres e crianças inseridas no Bolsa Família, além de garantir o acesso a serviços básicos de saúde e promover a melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas.
De acordo com o coordenador do Cadastro Único, Ivan Altíssimo, a ação tem papel essencial no fortalecimento do vínculo entre a gestão pública e a comunidade. “Levar esse atendimento até os bairros no sábado facilita muito a vida das famílias que, muitas vezes, não conseguem fazer essa atualização durante a semana. Além disso, é uma oportunidade para realizarem a pesagem dentro do prazo, evitando bloqueios no benefício”, explicou.
O coordenador ressaltou ainda que a atualização cadastral é um dos pilares que asseguram a continuidade do programa. “Quando o cadastro está atualizado, o governo consegue identificar corretamente as famílias que realmente precisam do auxílio e garantir que os recursos cheguem a quem mais necessita. Esse processo é fundamental para manter o Bolsa Família eficiente e justo”, destacou Ivan Altíssimo.
Durante o atendimento, as famílias poderão realizar a pesagem e atualização cadastral sem necessidade de agendamento prévio. Uma equipe do Departamento de Imunização e Rede Frio da Secretaria de Saúde, estará presente dispensando vacinas. Todos os imunizantes do Plano Nacional de Imunização do Governo Federal, estarão disponíveis para sociedade.
O formato de atendimento será de livre demanda, basta estar com o documento de identificação, cartão do SUS, carteira de vacinação das crianças, caderneta da gestante e o Cartão Bolsa Família.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura de Sinop leva vacinação e pesagem do Bolsa Família ao Residencial Nico Baracat neste sábado (25)
Durante a mobilização, a população terá à disposição todos os imunizantes do Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta, segundo a coordenação de imunização do município, é garantir que os sinopenses tenham acesso fácil e rápido às vacinas, sem precisar se deslocar até as unidades básicas de saúde.
O coordenador de Imunização da Prefeitura de Sinop, João Gustavo Breganó, destaca que ações como essa são fundamentais para aproximar os serviços de saúde das comunidades. Ele ressaltou que o foco da gestão é facilitar o acesso da população e aumentar a cobertura vacinal em todos os bairros. “A vacinação é o principal meio de combate às doenças que deixam sequelas e que estão presentes nos atendimentos da rede pública. Buscamos promover o bem-estar e fortalecer a prevenção por meio de ações itinerantes, que levam os serviços até os locais onde há maior demanda”, afirmou.
O coordenador reforçou ainda que a vacinação itinerante tem sido uma estratégia importante para a promoção da saúde e para o fortalecimento do vínculo entre os profissionais e os moradores. “A Secretaria de Saúde tem trabalhado para humanizar os atendimentos e ampliar a oferta dos serviços. Levar a vacinação aos bairros é uma forma de cuidar das pessoas e garantir que ninguém fique sem acesso a esse direito”, completou.
Além da imunização, o evento contará com servidores que farão o acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. O procedimento inclui a pesagem obrigatória, etapa essencial para a manutenção do benefício. A medição é realizada principalmente em crianças de até sete anos e em gestantes, como forma de garantir o desenvolvimento saudável das famílias acompanhadas.
O acompanhamento é um requisito semestral que deve ser cumprido para que os beneficiários continuem recebendo o auxílio. A Prefeitura reforça que toda a população do Residencial Nico Baracat e região pode participar da ação. O residencial está localizado entre os bairros Belvedere I e II.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
