Prefeitura de Sinop oferece vacinação e pesagem do Bolsa Família no Cras Palmeiras neste sábado (29)
A programação inclui o mutirão de atualização do Bolsa Família, etapa que permite a regularidade dos dados das famílias junto ao programa. A prefeitura destaca que a atualização cadastral fortalece a identificação de demandas sociais e assegura que os benefícios continuem atendendo quem realmente necessita.
Além da atualização, a ação disponibiliza a pesagem obrigatória para beneficiários. Esse procedimento é indispensável para a manutenção do auxílio e acompanha, principalmente, crianças de até sete anos e gestantes. A conferência do peso integra as condicionalidades do programa e contribui para o monitoramento do estado nutricional das famílias atendidas.
A administração municipal reforça que o acompanhamento é exigido semestralmente e o mutirão facilita o acesso dos beneficiários e evita atrasos ou perda do benefício por falta de cumprimento das etapas obrigatórias.
Paralelamente às ações sociais, estarão disponíveis todos os imunizantes ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que inclui vacinas de rotina e doses pendentes identificadas na carteira vacinal. O serviço de imunização busca ampliar a cobertura vacinal e prevenir doenças que seguem em circulação no país.
Para receber qualquer atendimento, os moradores devem apresentar documento pessoal e, no caso da vacinação, a carteira de vacinação atualizada. A prefeitura destaca que a iniciativa foi planejada para oferecer praticidade aos moradores e reforçar a integração entre assistência social e saúde pública.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura de Sinop avança na construção do calendário esportivo de 2026 em reunião com promotores de eventos
O objetivo central da reunião consistiu em unificar informações, alinhar datas e evitar conflitos entre competições para garantir que todas as modalidades tenham espaço na programação oficial. A Secretaria reforçou que o planejamento antecipado permite fortalecer as parcerias com entidades esportivas, ampliar o público das competições e oferecer melhor estrutura para os eventos ao longo do ano.
O secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Gabriel Vasconcelos, falou sobre a importância da participação das entidades na construção do calendário. “Reunimos várias entidades, associações, organizações não governamentais, atletas e todo o pessoal da gerência de Esporte, que também esteve presente, para discutir o calendário que agora passa por formatação e organização, permitindo atendimento de diversas modalidades e atividades dentro do nosso município. A partir de agora, vamos reunir todas as informações, elaborar um compilado e apresentar à comunidade um calendário de 2026 robusto, organizado, distribuído em diversos locais e com várias modalidades, para atender todo o município de Sinop”, explicou.
O diretor de Esportes de Sinop, Rudy Roger, ressaltou a produtividade das discussões e o impacto positivo para a organização do próximo ano. “Queremos agradecer cada promotor de evento e cada representante de entidade que participou. Foi uma reunião extremamente produtiva, na qual conseguimos transmitir nossa proposta. Os principais eventos de Sinop já integram o calendário e as datas estão definidas, permitindo que, agora em dezembro, a pedido do secretário, do prefeito e do vice, possamos divulgar, oficialmente, o calendário esportivo de 2026. Muitas novidades estão previstas, grandes competições estão confirmadas e Sinop, a Capital do Nortão, também se consolida como a capital do esporte”, afirmou.
Além dos representantes da Prefeitura, organizadores de diversos segmentos esportivos participaram ativamente do debate. Entre eles, o promotor de eventos de MMA, Valmir Tobias, avaliou o encontro como um passo importante para a consolidação do esporte no município. “Tivemos na Câmara uma reunião muito importante, na qual tratamos dos eventos previstos para 2026. A Secretaria de Esportes da Prefeitura convidou todos os envolvidos para que colocássemos em pauta as datas, algo fundamental para a organização do nosso calendário esportivo. Foi muito positivo. Agradeço em nome da minha equipe e de todos os promotores, porque tenho certeza de que será um sucesso. O primeiro passo foi dado, e vamos fazer com que tudo aconteça. Sinop volta ao cenário nacional, como merece, no calendário esportivo”, pontuou.
A reunião também contou com a participação de instituições de diferentes modalidades, com foco no diálogo e cooperação entre os organizadores. O presidente da SFTV, Jeferson Arroz, enfatizou o avanço do setor esportivo no município e elogiou a iniciativa da Secretaria. “Gostaria de parabenizar a Secretaria de Esportes pela iniciativa de criar o calendário de 2026. A proposta é muito positiva porque permite que todas as instituições e modalidades se unam em prol dos eventos. Isso é muito bacana. Parabenizo porque o esporte em Sinop agora avança, evolui e fico muito feliz com essa iniciativa. Parabéns”, disse o representante.
Com a consolidação das informações apresentadas durante o encontro, a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo inicia a fase final de elaboração do calendário esportivo oficial de 2026. A previsão é que a programação completa seja divulgada em dezembro.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Previ Sinop avança em processo de auditoria com ação do Controle Interno
De acordo com Andressa Amaral, responsável e coordenadora do Pró-Gestão RPPS no Instituto, a atuação do controle interno é fundamental para assegurar que as práticas administrativas estejam alinhadas às diretrizes legais e aos padrões de eficiência. “O controle interno é uma ferramenta indispensável para garantir a qualidade, a regularidade e a transparência da gestão previdenciária”, destacou ela.
Rodrigo Martinelli enfatizou que a auditoria representa um passo importante no fortalecimento institucional do PREVISINOP. “Nosso compromisso é oferecer segurança administrativa e contribuir para que todos os procedimentos estejam devidamente documentados e em conformidade com as normas exigidas”, afirmou o controlador interno.
A ação integra o processo contínuo de aprimoramento do Instituto, que busca a certificação no Programa Pró-Gestão RPPS Nível IV, reconhecido nacionalmente por elevar o padrão de governança e de gestão dos regimes próprios de previdência. A auditoria, segundo a equipe técnica, reforça o compromisso do Previ Sinop com a excelência, a transparência e a responsabilidade no uso dos recursos públicos.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
