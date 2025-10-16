CIDADES
Prefeitura de Sinop passa a oferecer inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF)
O CAF é o principal instrumento da Política Nacional da Agricultura Familiar e dos Empreendimentos Familiares Rurais, criado pela Lei nº 11.326, de 2006. Ele identifica e qualifica as Unidades Familiares de Produção Agrária (UFPA) e os empreendimentos rurais familiares, além de cooperativas e associações. Com o cadastro ativo, o produtor rural pode participar de programas de apoio e incentivo do governo federal, estadual e municipal.
O diretor de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Luis Paulo, explicou que o cadastro é fundamental para a inclusão dos produtores em políticas de fortalecimento da agricultura familiar. “O CAF é uma ferramenta gratuita que possibilita o acesso a políticas públicas federais, estaduais e municipais. Ele é essencial para os agricultores familiares que possuem até quatro módulos fiscais, pois é por meio desse registro que o produtor tem acesso a crédito, programas e incentivos que ajudam a fortalecer o setor em Sinop”, destacou.
Segundo o diretor, o atendimento já está disponível na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fica localizada na Avenida das Itaúbas, nº 3.257, no Setor Comercial. “O produtor pode procurar a secretaria a qualquer momento, levando seus documentos pessoais e da propriedade. Todo membro da família pode ter o seu cadastro individual e a equipe está preparada para auxiliar em todo o processo de emissão do CAF”, detalhou Luis Paulo.
O CAF substitui a antiga Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), que até então era o documento utilizado para acesso a programas de incentivo à agricultura familiar. A partir da implantação do novo sistema, o CAF passou a ser o registro oficial do governo federal para identificar e integrar famílias rurais às políticas públicas.
Entre os benefícios do cadastro, estão o acesso a programas como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Garantia-Safra, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Seguro da Agricultura Familiar (SEAF). Além disso, o registro permite que o produtor tenha acesso a linhas de crédito específicas, assistência técnica e projetos de apoio à produção.
Luis Paulo reforçou que o cadastro oferece segurança e transparência aos processos de acesso aos programas governamentais. “As informações declaradas pelo produtor são validadas em bases de dados do governo federal, o que garante confiabilidade ao sistema e amplia o alcance das políticas públicas. Com o CAF, o governo consegue ter uma visão mais ampla e real da agricultura familiar, o que também auxilia na formulação de novas ações para o setor”, ressaltou.
Para realizar a inscrição, é necessário apresentar documentos como CPF de todos os membros da família maiores de 16 anos, comprovação de propriedade ou posse do imóvel (por meio de matrícula, escritura pública, contrato de arrendamento, entre outros) e documentos de comprovação de renda, como o bloco de produtor rural ou declaração de imposto de renda.
O diretor de Agricultura também enfatizou a importância da adesão dos produtores de Sinop ao sistema. “Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais a agricultura familiar no município. O CAF é uma porta de entrada para oportunidades, benefícios e crescimento sustentável. Queremos que todos os agricultores familiares estejam registrados para poderem aproveitar as políticas públicas disponíveis”, finalizou.
Mais informações e orientações sobre o processo de inscrição podem ser obtidas diretamente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou pelo telefone (66) 99237-0146.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Procon Sinop debate com Energisa a substituição dos postes de madeira
A reunião foi marcada para alinhamento de trabalho, visando a melhoria no fornecimento do serviço prestado pela concessionária em Sinop. O diretor Executivo da autarquia, Vilson Barozzi, esclarece que os postes de madeiras são a causa de algumas interrupções no fornecimento de energia para os bairros Jardim Botânico e Jardim das Violetas.
“Temos recebido algumas reclamações de consumidor relatando problemas de fornecimento de energia em decorrência dos postes de madeira. Muitos desses postes estão com a base danificada por conta do tempo de instalação e com a chegada das chuvas, os ventos acabam inclinando ou derrubando esses postes e causando prejuízos à população. Então pedimos a concessionária que estude a possibilidade da remoção total desses postes e os substituam pelos de concreto que possuem uma maior durabilidade e mais segurança à população”, comentou ele.
Uma vistoria técnica deverá ser realizada pela Energisa para constatar a necessidade da substituição. Não há um prazo para que todos os postes de madeira sejam substituídos, porém, a expectativa é que seja feito o mais breve possível.
“Os dois bairros citados na oportunidade, são os mais emergenciais. Bairros mais antigos e que necessita de uma atenção maior. Acreditamos que nos próximos dias a empresa deverá fazer a vistoria e nos emitir um retorno sobre essa nossa cobrança”, ressaltou Barozzi.
Além dessa demanda, o diretor do Procon reforçou o pedido, também, de celeridade na construção da subestação de energisa, em Sinop, para reduzir as falhas no fornecimento que são corriqueiras no município.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura de Sinop entrega escrituras aos moradores da comunidade Belo Ramo nesta quinta-feira (16)
O programa Escritura na Mão é considerado o maior projeto de regularização fundiária já desenvolvido pelo município. A iniciativa tem como principal objetivo garantir o direito à moradia legalizada e segura para famílias que aguardavam há anos a documentação definitiva de seus imóveis.
Com a entrega desta quinta-feira, o número de famílias beneficiadas pelo programa chega a 2.213 em todo o município. Com o título definitivo, os moradores podem investir legalmente em melhorias na residência, buscar financiamentos junto a instituições bancárias e valorizar o imóvel.
Até o momento, o programa que faz parte da política habitacional da Prefeitura de Sinop já beneficiou 2.135 famílias dos bairros Jardim do Ouro, Jardim Planalto, Chácara de Lazer São Cristóvão I e II, Maria Carolina I e II, Residencial Adalgiza, Comunidade Águas Claras, Casa da Gente, Jardim Maria Carolina, Chácara Silva, Chácara de Lazer Comunidade Vitória e Chácara Monaliza.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
