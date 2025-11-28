Connect with us

Prefeitura de Sinop promove edição especial do Domingo na Praça no estádio Gigante do Norte

Publicado em

28/11/2025
A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, realiza neste domingo (30), a partir das 16h, mais uma edição do projeto Domingo na Praça, desta vez no Estádio Massami Uriu (Gigante do Norte). A iniciativa busca oferecer uma tarde dedicada ao lazer, à recreação e às atividades esportivas para fortalecer o vínculo entre as famílias e ampliar o acesso da comunidade a práticas saudáveis.
 
A programação conta com atividades como xadrez, mini bocha, frescobol, badminton, dominó, pula-corda, chute ao alvo, voleibol recreativo, bambolês, mini basquete e golzinho. O objetivo é criar um ambiente acolhedor, acessível e divertido, no qual crianças, jovens e adultos possam vivenciar diferentes atividades sem custo e usufruir de um espaço público de referência no município.
 
O secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Gabriel Vasconcelos, destacou que o projeto busca ampliar oportunidades de convivência e estimular hábitos saudáveis na população. “O Domingo na Praça funciona como um convite para que as famílias aproveitem uma tarde diferente, com opções variadas de brincadeiras e esportes que atendem crianças, jovens e adultos. O nosso objetivo é proporcionar um ambiente onde as crianças possam brincar, se divertir e se movimentar, enquanto os pais acompanham e participam”, disse.
 
O projeto já percorreu diferentes regiões do município, com edições anteriores no Residencial Nico Baracat e no Residencial Daury Riva. A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo reforça que o evento no Gigante do Norte contará com estrutura organizada para receber toda a população, com entrada gratuita e atividades pensadas para diferentes interesses.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Jhayne Lima

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Prefeito Roberto Dorner inaugura Diretoria da Sema em Sinop e pede atenção ao Sítio Pesqueiro

Published

16 segundos atrás

on

28/11/2025

By

O prefeito Roberto Dorner pediu à secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, um olhar especial quanto às operações do Sítio Pesqueiro de Sinop, ontem (27), durante a solenidade de inauguração da Diretoria de Unidade Desconcentrada de Sinop. “Nós temos o nosso Sítio Pesqueiro lá, dependendo da sua ‘canetada’. Fizemos esse trabalho junto com o deputado [Dilmar Dal Bosco] na Assembleia e agora está ali parado. Eu acredito no potencial dessa grande mulher [referindo-se à secretária], que ela vai assinar, claro, com as regras estabelecidas, para que todos possam usufruir da maneira que a lei permite”, pediu em seu discurso.
 
De acordo com a secretária, o projeto do Sítio Pesqueiro está em fase de realização de estudos. “Nós estamos em tratativas para a realização de estudos a respeito da regulamentação do Sítio Pesqueiro. O que falta, efetivamente, é definir como e em que condições se realizaria a pesca esportiva em época de piracema. Mas, como é um tema que carece de estudos, nós temos somados esforços com outras entidades para promover estudos ainda nesta piracema, para que a gente tenha elementos técnicos para regulamentar o assunto na próxima. Como a lei acabou sendo publicada em cima da piracema, isso não é possível. Mas o nosso esforço é coletar dados técnicos e científicos ainda em 2025-2026 [período atual de piracema] e já ter o assunto definido para a próxima piracema”, detalhou.
 
A lei de criação do Sítio Pesqueiro (Lei n° 13.012) foi sancionada pelo Governo do Estado em agosto. O Sítio tem como objetivo impulsionar o turismo, fomentar o comércio e fortalecer a economia regional por meio da pesca esportiva e do uso sustentável dos recursos naturais. Com a nova legislação, o Sítio Pesqueiro é considerado área natural com regulamentação própria, onde será possível praticar pesca desportiva, científica, de subsistência e piscicultura em escala controlada, sempre respeitando as normas ambientais vigentes.
 
A legislação foi elaborada com o cuidado de garantir que as áreas não sejam tratadas como unidades de conservação restritivas, mas como espaços regulados e integrados às comunidades. O texto estabelece diretrizes precisas para o aproveitamento dessas áreas, possibilitando a convivência equilibrada entre o turismo, a investigação científica e a proteção do meio ambiente.
 
Inauguração
 
A nova sede da Diretoria de Unidade Desconcentrada de Sinop foi inaugurada ontem (27) e contou com a participação de secretários municipais de Meio Ambiente de cidades vizinhas, representantes de entidades e da sociedade civil organizada. “É uma alegria muito grande para Sinop, que está aqui hoje com uma sede tão importante e de um órgão tão relevante para o nosso Brasil e para o nosso Mato Grosso, que é a Sema. Nós temos que andar juntos, sempre com os poderes constituídos, trabalhando para que possamos cada vez mais melhorar a vida e as condições de vida do nosso povo”, destacou o prefeito.
 
“Preciso destacar a felicidade que nós, do município de Sinop, sentimos em receber uma obra tão bonita, à altura da grandeza da cidade e do trabalho da Sema. A gente sabe da luta que foi, dos entraves, mas, enfim, o importante é que hoje está sendo inaugurada uma estrutura que vai atender e dar condições de trabalho não só para os servidores, mas também para o contribuinte. Não é um órgão apenas fiscalizador; é um órgão importante para o desenvolvimento da nossa cidade, para as empresas e empreendimentos que dependem do seu licenciamento. Uma estrutura de qualidade para que os servidores possam atender cada vez melhor, de forma mais ágil e desburocratizada, que é o que a cidade precisa para continuar crescendo ainda mais”, destacou o vice-prefeito, Paulinho Abreu.
 
Os investimentos foram de R$ 4 milhões em Sinop, com recursos de compensação ambiental da UHE Sinop, e R$ 1,5 milhão, dos quais R$ 1,1 milhão do Fundo Amazônia e R$ 361 mil provenientes de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Karoline Kuhn

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Prefeitura de Sinop promove Simpósio de Prevenção ao HIV na próxima segunda-feira (1º)

Published

18 horas atrás

on

27/11/2025

By

A Prefeitura de Sinop promove na próxima segunda-feira (1º), Dia Mundial de Luta contra a Aids, o Simpósio de Prevenção ao HIV: Olhares e Avanços que Salvam Vidas. A ação é organizada pelo Serviço de Assistência Especializada (SAE), em parceria com a Liga Acadêmica em Infecções Sexualmente Transmissíveis (Laist) e com a Unidade de Autoteste de HIV da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). O encontro será realizado das 13h às 18h, no auditório da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat).
 
As inscrições estão abertas para profissionais e acadêmicos da área da saúde de Sinop e região e podem ser feitas pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/simposio-de-prevencao-ao-hiv-olhares-e-avancos-que-salvam-vidas/3194737. A programação pretende aprofundar debates sobre estratégias de enfrentamento ao HIV, apresentar avanços na área e fortalecer o papel dos serviços públicos no acolhimento de pessoas que vivem com o vírus.
 
O HIV é o vírus causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) e compromete o funcionamento do sistema imunológico. Sem tratamento, o organismo se torna vulnerável a infecções graves. Atualmente, o tratamento antirretroviral assegura expectativa de vida elevada e impede a transmissão do vírus quando o paciente mantém o acompanhamento adequado e alcança carga viral indetectável.
 
O simpósio busca reunir estudantes, profissionais e instituições para fortalecer o debate sobre prevenção, ampliar o conhecimento técnico e incentivar a participação ativa na construção de estratégias de combate ao HIV. As inscrições seguem abertas até o início do evento.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Jhayne Lima

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Economia & Finanças

