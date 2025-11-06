Prefeitura de Sinop realiza ação de vacinação neste sábado (08) no Machado Supercenter

Com população estimada em 223.780 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sinop se consolidou como o principal polo educacional do Norte de Mato Grosso. A cidade, com apenas 51 anos de fundação, transformou-se em referência regional na formação de mão de obra qualificada e na oferta de ensino em todos os níveis.



A rede municipal de ensino de Sinop conta com 46 unidades, entre Escolas Municipais de Educação Infantil (Emei’s) e Escolas Municipais de Ensino Básico (Emeb’s). Dados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica 2025, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), apontam que o município possui 21.870 alunos matriculados na rede municipal e 15.138 na rede estadual. Assim, cerca de 59% dos estudantes da cidade estão sob responsabilidade direta da Prefeitura de Sinop.



O município se destaca também na educação técnica e profissional. O Campus Avançado do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) oferece cursos voltados à formação técnica em Administração, Automação Industrial, Agronegócio e Eletromecânica e atende jovens e adultos que buscam inserção rápida e qualificada no mercado de trabalho. O campus o IFMT iniciou suas atividades em 2015, tendo o seu funcionamento autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) através da portaria 378/2016.



Ainda a nível técnico, Sinop conta ainda com a Escola Técnica Estadual de Sinop (Secitec) que dispõem de 11 cursos com turmas na própria sede da instituição e em algumas escolas estaduais – por meio do programa Ensino Médio Integrado. Os cursos são na área de enfermagem, agricultura, edificações, secretariado, informática, meio ambiente, agropecuária, segurança do trabalho, administração, biocombustíveis e sistemas de energias renováveis.



Sistema S



Nos últimos anos, Sinop recebeu importantes investimentos em unidades do Sistema S, com foco na oferta de cursos técnicos e de aperfeiçoamento profissional. Em agosto de 2025, foi inaugurada a nova unidade do Serviço Social da Indústria (Sesi), com 3.623 m² de área construída e investimento de R$ 22 milhões. O prédio moderno reúne em um só espaço serviços de saúde ocupacional, educação de jovens e adultos (EJA), treinamentos técnicos e atividades culturais.



A estrutura do Sesi Sinop inclui auditório para eventos, consultórios médicos, salas de coleta e imunização, ambientes de ensino e laboratórios equipados. A unidade comporta até 200 pessoas em eventos e conta com cerca de 60 colaboradores, entre professores, técnicos e profissionais da saúde.



Em maio de 2023, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso (Sebrae/MT) inaugurou sua sede própria em Sinop, com investimento de R$ 5 milhões. A unidade oferece cursos, consultorias e capacitações voltadas ao empreendedorismo e gestão empresarial e atende empreendedores locais e da região.



Já em fevereiro de 2023, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac-MT) instalou uma nova unidade na cidade, com capacidade para atender até 444 alunos por dia em 18 turmas. O espaço, com 690 m², oferece cursos nas áreas de gestão, vendas, beleza, turismo, hotelaria, gastronomia e informática.



Em 2025, o prefeito Roberto Dorner firmou parceria com a Fecomércio-MT para a cessão de terreno destinado à construção da sede própria do Senac em Sinop, que atualmente funciona em um prédio alugado. O projeto prevê investimento de cerca de R$ 80 milhões. A nova unidade deve ampliar o número de cursos e oferecer novas opções de formação, como o ensino de idiomas voltado ao comércio internacional.



O município também abriga o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que inaugurou sua nova estrutura em 2018. A unidade possui 7.134 m² e capacidade para atender 1.743 alunos por turno, com 60 ambientes, incluindo 13 salas de aula e 20 laboratórios. Os cursos oferecidos abrangem desde comandos elétricos e soldagem até robótica, usinagem, mecânica de motos e construção civil.



Ensino Superior



No ensino superior, Sinop se destaca pela presença de importantes instituições públicas e privadas. O município abriga os campus da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) e da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), além de universidades particulares e polos de educação a distância.



A história da Unemat em Sinop se entrelaça com o próprio desenvolvimento do município. A presença da instituição começou em 1990, com a instalação do Núcleo de Ensino de Sinop, quando a cidade possuía pouco mais de 38 mil habitantes, segundo o IBGE. Essa iniciativa representou a primeira experiência de expansão da Unemat fora de sua sede em Cáceres e foi um marco importante para o acesso ao ensino superior público no Norte do estado. Desde então, mais de sete mil profissionais foram formados pela universidade, que tem contribuído diretamente para o crescimento educacional e social da região.



Nas últimas três décadas, a população de Sinop cresceu cerca de seis vezes e a economia se diversificou, acompanhada de perto pela evolução da Unemat. A instituição, que começou ofertando três licenciaturas, hoje conta com dez cursos de graduação, seis programas de mestrado e um de doutorado. Somando os cursos de pós-graduação lato sensu e formações continuadas, são mais de 20 opções acadêmicas em diversas áreas do conhecimento.



Já a história do Campus Universitário de Sinop da UFMT tem início em 1991, com a criação do Centro Pedagógico do Norte Matogrossense, pela Resolução CD nº 34/1991. Um ano depois, em 1992, o projeto ganhou forma com a criação do Instituto Universitário do Norte Matogrossense (IUNMAT), pela Resolução CD nº 027/92. Nesse período, foram ofertadas turmas especiais em cursos de Ciências Contábeis, Geografia, Educação Física, Biologia, Direito e Engenharia Florestal.



O fortalecimento da UFMT em Sinop ocorreu em meio ao Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2010 e aos programas federais de expansão do ensino superior, como o Expansão I (2003-2007) e o REUNI (2007-2012). Essas políticas públicas visavam ampliar o acesso à educação superior gratuita e de qualidade para promover o desenvolvimento regional. Sinop foi um dos municípios contemplados com investimentos e ações voltadas à interiorização das universidades federais, em um momento estratégico de crescimento populacional e econômico do Norte do Estado.



No final de 2000, houve a iniciativa da implantação física e estrutural do campus, com foco em consolidar um polo de educação superior que atendesse às demandas locais por formação de profissionais qualificados em diversas áreas. Em 2008, a criação do Campus Universitário de Sinop (CUS) foi formalizada por meio da Resolução CD nº 047/2008. A medida alterou a estrutura administrativa e criou uma Pró-Reitoria e três institutos: o Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA), o Instituto de Ciências da Saúde (ICS) e o Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS). Mais recentemente, a criação da Faculdade de Medicina Veterinária ampliou ainda mais a oferta de cursos e o papel do campus como centro de formação, pesquisa e extensão.



A universidade oferece cursos em áreas como Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, Medicina, Enfermagem, Farmácia, Química e Biologia. A UFMT Sinop também abriga programas de pós-graduação em Agronomia, Zootecnia, Ciências da Saúde, Ciências Ambientais, Ensino de Ciências e Matemática, além de um doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade.



Atualmente, o Campus de Sinop vive um momento de mobilização política e acadêmica em torno da proposta de emancipação da UFMT Sinop. O objetivo é transformar o campus em uma universidade autônoma para fortalecer sua capacidade de gestão, investimento e criação de novos cursos.



Com a presença dessas instituições, Sinop atrai estudantes de todo o estado e de outras regiões do país, o que movimenta setores como o comércio, os serviços e o mercado imobiliário. O crescimento educacional acompanha o avanço econômico e consolida a cidade como uma das mais promissoras de Mato Grosso.



Referência



De acordo com o prefeito Roberto Dorner, o avanço da educação em Sinop reflete o potencial e o dinamismo do município. “Sinop é um município pujante, com grande potencial e referência quando se fala em educação no Norte do Estado. Tudo o que é implantado aqui prospera, porque o nosso povo acredita no desenvolvimento e busca sempre evoluir”, destacou.



O conjunto de investimentos públicos e privados em educação transformou Sinop em um exemplo de cidade que cresceu com planejamento e foco no capital humano. A integração entre ensino, mercado e inovação tem garantido avanços contínuos.



Com base nesse modelo, Sinop se consolida como centro de referência educacional e exemplo de desenvolvimento regional sustentável. A expectativa é de que, nos próximos anos, o município amplie ainda mais sua estrutura educacional e fortaleça o papel de polo de conhecimento do Norte de Mato Grosso. Há menos de 15 dias, foi anunciado a implantação do segundo curso de medicina, a ser ofertado dentro da rede particular de universidades.