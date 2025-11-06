CIDADES
Prefeitura de Sinop realiza ação de vacinação neste sábado (08) no Machado Supercenter
O coordenador de Imunização do município, João Gustavo Breganó, destacou que o principal objetivo da ação é reforçar a importância da prevenção e facilitar o acesso da comunidade aos serviços de saúde. “A vacinação é o principal meio de combate às doenças que deixam sequelas e que ainda estão presentes nos atendimentos da rede pública. Visando o bem-estar e atuando na promoção da saúde dos sinopenses, a Secretaria de Saúde implementou a vacinação itinerante para aproximar a população desse serviço essencial e de suma importância para todos”, afirmou.
De acordo com o coordenador, a adesão da comunidade é fundamental para o sucesso da iniciativa e para o fortalecimento da imunização coletiva. “Todos os imunizantes incluídos no Plano Nacional de Imunização estarão disponíveis. Pedimos que a população leve o cartão de vacinas para garantir a aplicação correta das doses pendentes. É uma oportunidade para quem está com vacinas atrasadas regularizar a situação no final de semana”, explicou João Gustavo.
A Secretaria de Saúde informou que estarão disponíveis vacinas como BCG, Hepatite B, Penta, Poliomielite, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C e ACWY, Influenza, Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), Varicela, DTP, Hepatite A e HPV. A ação também contemplará públicos de diferentes faixas etárias, desde crianças até idosos, com o objetivo de manter a cobertura vacinal em dia.
A atualização do cartão de vacinas será feita no próprio local, de forma gratuita. A Secretaria reforça que é indispensável levar documento pessoal com foto e a caderneta de vacinação, para que as equipes de saúde possam verificar as doses já aplicadas e as que ainda estão pendentes.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Alunos aprendem técnicas de plantio e manutenção de canteiros de hortaliças e plantas medicinais
A horta funciona na área onde abriga o 3º Comando Regional da Polícia Militar e é administrada pelo Projeto Luz do Amanhã. Luis Paulo, diretor da Agricultura Familiar de Sinop, que também é professor da matéria “plantio e colheita de hortaliças” no projeto, informa que o Luz do Amanhã atende, hoje, 45 alunos da rede pública de ensino e que a horta serve para transmitir a eles o conhecimento relacionado ao cultivo das principais hortaliças produzidas pela agricultura familiar da região.
“Todas as semanas, às sextas-feiras, a gente desenvolve aí o trabalho com a terra, o cultivo de plantas, de hortaliças, esses principais produtos que é desenvolvido, que é cultivado aqui na maioria dos produtores da agricultura familiar. O objetivo é ensinar esses alunos, essas crianças, a poder trabalhar com a terra, saber como que desenvolve aí essas plantas; possibilitar a eles a oportunidade de plantar, poder cultivar, poder cuidar e, agora, a gente está tendo a grata satisfação de várias vezes ao ano, fazermos essa colheita”, comentou.
Um dos objetivos do projeto é fazer com que os alunos transmitam aos pais, familiares, as técnicas de como manusear e manter a produção dessas verduras em um espaço menor, como o quintal de uma residência, por exemplo. “A gente, no decorrer do nosso curso, a gente ensina para eles como realizar o preparo do solo, como eles podem cultivar, às vezes em um pequeno espaço, uma horta urbana, uma pequena horta, uma horta em uma garrafa, uma horta suspensa, para que eles possam estar trabalhando junto com a sua família, poder estar desenvolvendo e ocupando o seu tempo, que muitas vezes é ocioso em casa”, esclareceu.
O projeto acontece ao longo de todo ano e as colheitas são realizadas de acordo com as produções locais. “Já fizemos uma colheita hoje de mandioca. Já colhemos alface, couve, cheiro-verde, abóbora. Daqui uns dias vamos colher tomate e hoje nós fizemos uma colheita de mandioca que esses alunos vão poder levar para casa. Além de eles estarem consumindo aqui no projeto, diariamente, o excedente levam para casa, para suas famílias poder ver o resultado desse trabalho”, explicou.
Stefhany Karoline Sousa de Aquino estuda o 5º Ano do Ensino Fundamental na Escola Estadual Professora Edeli Mantovani (Jardim São Paulo) e faz parte do projeto Luz do Amanhã. Ela diz que as aulas com a agricultura familiar são importantes para aprender a cultivar as hortaliças em casa.
“Na aula passada, a gente colheu as alfaces que estavam aqui e os meninos plantaram tomate. Como vocês podem ver (o tomateiro), já está bem grande, já está até começando a dar o tomatinho. E a gente, como eu disse, colhe, planta, também, as medicinais que já estão ali plantadas. A gente traz os pneus de casa e faz a reciclagem deles para poder colocar aqui para plantar as hortaliças medicinais. Lá já estão tudo plantada e a gente normalmente faz isso na aula de horta”, explicou ela.
Stefhany conta, também, que as aulas são uma diversão a parte. “A gente se diverte muito. Hoje a gente colheu mandiocas. A gente quebrou as mandiocas para poder levar para casa. A gente fez várias coisas e a gente se diverte muito com esse tipo de aula”, avaliou ela.
A coordenadora de Ensino do projeto Luz do Amanhã, Cleuzineia Oliveira Barreto, avalia que as aulas ministradas ao longo do ano tiveram uma qualidade excepcional para os alunos que participam do projeto e atribui às aulas oferecidas pelos professores da Prefeitura de Sinop.
“No projeto nós temos uma matéria de plantio e colheita de hortaliças e essa matéria o professor Luis, juntamente com a Beatriz, tem feito um trabalho de excelência. Durante as plantações as crianças tiveram o contato com a terra, ajudaram ali nas plantações, na colheita e hoje nós finalizamos essa colheita de mandioca com grande êxito. As crianças têm tido uma participação bem significativa. Nossos sinceros agradecimentos à Prefeitura por ter mandado um professor responsável, comprometido”, disse.
Cleuzineia explica que o alimento produzido na horta comunitária é utilizado na merenda diária dos alunos do projeto e o excedente é doado às famílias dos alunos que cultivam. “Aqui a gente usa esses produtos que servem para alimentação das crianças aqui no projeto e também eles levam para as famílias. Nós temos a colheita didática em que as famílias vem também, participam dessa colheita e levam para casa”, afirmou.
Formação Humana
Luis Paulo esclarece que as aulas de agricultura contribuem, também, para a formação do caráter dos alunos.
“Ajuda muito na questão da formação do caráter dessas crianças, na organização, na questão de amizade, trabalhar em grupo e obter o conhecimento. Muitos aqui nunca viram como é que cultiva, como é a planta de uma hortaliça – que às vezes vê só no mercado -, mas aqui eles aprendem como é que realmente funciona e ter esse olhar diferenciado para o pequeno produtor, para o produtor da agricultura familiar, aquele que trabalha no campo e quem sabe seguir essa atividade que é tão importante aqui para o nosso município”, expressou.
Stefhany também compartilha do mesmo pensamento e diz que levará os aprendizados para vida. “O que a gente aprende aqui também a gente pode levar para vida, porque lá na frente, até para ser uma veterinária, isso vai valer muito, porque muitos animais utilizam disso daqui para comer”, complementou ela.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Sinop se consolida como maior polo educacional do Norte de Mato Grosso
A rede municipal de ensino de Sinop conta com 46 unidades, entre Escolas Municipais de Educação Infantil (Emei’s) e Escolas Municipais de Ensino Básico (Emeb’s). Dados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica 2025, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), apontam que o município possui 21.870 alunos matriculados na rede municipal e 15.138 na rede estadual. Assim, cerca de 59% dos estudantes da cidade estão sob responsabilidade direta da Prefeitura de Sinop.
O município se destaca também na educação técnica e profissional. O Campus Avançado do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) oferece cursos voltados à formação técnica em Administração, Automação Industrial, Agronegócio e Eletromecânica e atende jovens e adultos que buscam inserção rápida e qualificada no mercado de trabalho. O campus o IFMT iniciou suas atividades em 2015, tendo o seu funcionamento autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) através da portaria 378/2016.
Ainda a nível técnico, Sinop conta ainda com a Escola Técnica Estadual de Sinop (Secitec) que dispõem de 11 cursos com turmas na própria sede da instituição e em algumas escolas estaduais – por meio do programa Ensino Médio Integrado. Os cursos são na área de enfermagem, agricultura, edificações, secretariado, informática, meio ambiente, agropecuária, segurança do trabalho, administração, biocombustíveis e sistemas de energias renováveis.
Sistema S
Nos últimos anos, Sinop recebeu importantes investimentos em unidades do Sistema S, com foco na oferta de cursos técnicos e de aperfeiçoamento profissional. Em agosto de 2025, foi inaugurada a nova unidade do Serviço Social da Indústria (Sesi), com 3.623 m² de área construída e investimento de R$ 22 milhões. O prédio moderno reúne em um só espaço serviços de saúde ocupacional, educação de jovens e adultos (EJA), treinamentos técnicos e atividades culturais.
A estrutura do Sesi Sinop inclui auditório para eventos, consultórios médicos, salas de coleta e imunização, ambientes de ensino e laboratórios equipados. A unidade comporta até 200 pessoas em eventos e conta com cerca de 60 colaboradores, entre professores, técnicos e profissionais da saúde.
Em maio de 2023, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso (Sebrae/MT) inaugurou sua sede própria em Sinop, com investimento de R$ 5 milhões. A unidade oferece cursos, consultorias e capacitações voltadas ao empreendedorismo e gestão empresarial e atende empreendedores locais e da região.
Já em fevereiro de 2023, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac-MT) instalou uma nova unidade na cidade, com capacidade para atender até 444 alunos por dia em 18 turmas. O espaço, com 690 m², oferece cursos nas áreas de gestão, vendas, beleza, turismo, hotelaria, gastronomia e informática.
Em 2025, o prefeito Roberto Dorner firmou parceria com a Fecomércio-MT para a cessão de terreno destinado à construção da sede própria do Senac em Sinop, que atualmente funciona em um prédio alugado. O projeto prevê investimento de cerca de R$ 80 milhões. A nova unidade deve ampliar o número de cursos e oferecer novas opções de formação, como o ensino de idiomas voltado ao comércio internacional.
O município também abriga o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que inaugurou sua nova estrutura em 2018. A unidade possui 7.134 m² e capacidade para atender 1.743 alunos por turno, com 60 ambientes, incluindo 13 salas de aula e 20 laboratórios. Os cursos oferecidos abrangem desde comandos elétricos e soldagem até robótica, usinagem, mecânica de motos e construção civil.
Ensino Superior
No ensino superior, Sinop se destaca pela presença de importantes instituições públicas e privadas. O município abriga os campus da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) e da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), além de universidades particulares e polos de educação a distância.
A história da Unemat em Sinop se entrelaça com o próprio desenvolvimento do município. A presença da instituição começou em 1990, com a instalação do Núcleo de Ensino de Sinop, quando a cidade possuía pouco mais de 38 mil habitantes, segundo o IBGE. Essa iniciativa representou a primeira experiência de expansão da Unemat fora de sua sede em Cáceres e foi um marco importante para o acesso ao ensino superior público no Norte do estado. Desde então, mais de sete mil profissionais foram formados pela universidade, que tem contribuído diretamente para o crescimento educacional e social da região.
Nas últimas três décadas, a população de Sinop cresceu cerca de seis vezes e a economia se diversificou, acompanhada de perto pela evolução da Unemat. A instituição, que começou ofertando três licenciaturas, hoje conta com dez cursos de graduação, seis programas de mestrado e um de doutorado. Somando os cursos de pós-graduação lato sensu e formações continuadas, são mais de 20 opções acadêmicas em diversas áreas do conhecimento.
Já a história do Campus Universitário de Sinop da UFMT tem início em 1991, com a criação do Centro Pedagógico do Norte Matogrossense, pela Resolução CD nº 34/1991. Um ano depois, em 1992, o projeto ganhou forma com a criação do Instituto Universitário do Norte Matogrossense (IUNMAT), pela Resolução CD nº 027/92. Nesse período, foram ofertadas turmas especiais em cursos de Ciências Contábeis, Geografia, Educação Física, Biologia, Direito e Engenharia Florestal.
O fortalecimento da UFMT em Sinop ocorreu em meio ao Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2010 e aos programas federais de expansão do ensino superior, como o Expansão I (2003-2007) e o REUNI (2007-2012). Essas políticas públicas visavam ampliar o acesso à educação superior gratuita e de qualidade para promover o desenvolvimento regional. Sinop foi um dos municípios contemplados com investimentos e ações voltadas à interiorização das universidades federais, em um momento estratégico de crescimento populacional e econômico do Norte do Estado.
No final de 2000, houve a iniciativa da implantação física e estrutural do campus, com foco em consolidar um polo de educação superior que atendesse às demandas locais por formação de profissionais qualificados em diversas áreas. Em 2008, a criação do Campus Universitário de Sinop (CUS) foi formalizada por meio da Resolução CD nº 047/2008. A medida alterou a estrutura administrativa e criou uma Pró-Reitoria e três institutos: o Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA), o Instituto de Ciências da Saúde (ICS) e o Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS). Mais recentemente, a criação da Faculdade de Medicina Veterinária ampliou ainda mais a oferta de cursos e o papel do campus como centro de formação, pesquisa e extensão.
A universidade oferece cursos em áreas como Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, Medicina, Enfermagem, Farmácia, Química e Biologia. A UFMT Sinop também abriga programas de pós-graduação em Agronomia, Zootecnia, Ciências da Saúde, Ciências Ambientais, Ensino de Ciências e Matemática, além de um doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade.
Atualmente, o Campus de Sinop vive um momento de mobilização política e acadêmica em torno da proposta de emancipação da UFMT Sinop. O objetivo é transformar o campus em uma universidade autônoma para fortalecer sua capacidade de gestão, investimento e criação de novos cursos.
Com a presença dessas instituições, Sinop atrai estudantes de todo o estado e de outras regiões do país, o que movimenta setores como o comércio, os serviços e o mercado imobiliário. O crescimento educacional acompanha o avanço econômico e consolida a cidade como uma das mais promissoras de Mato Grosso.
Referência
De acordo com o prefeito Roberto Dorner, o avanço da educação em Sinop reflete o potencial e o dinamismo do município. “Sinop é um município pujante, com grande potencial e referência quando se fala em educação no Norte do Estado. Tudo o que é implantado aqui prospera, porque o nosso povo acredita no desenvolvimento e busca sempre evoluir”, destacou.
O conjunto de investimentos públicos e privados em educação transformou Sinop em um exemplo de cidade que cresceu com planejamento e foco no capital humano. A integração entre ensino, mercado e inovação tem garantido avanços contínuos.
Com base nesse modelo, Sinop se consolida como centro de referência educacional e exemplo de desenvolvimento regional sustentável. A expectativa é de que, nos próximos anos, o município amplie ainda mais sua estrutura educacional e fortaleça o papel de polo de conhecimento do Norte de Mato Grosso. Há menos de 15 dias, foi anunciado a implantação do segundo curso de medicina, a ser ofertado dentro da rede particular de universidades.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
