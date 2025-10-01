CIDADES
Prefeitura de Sinop realiza Dia D da Busca Ativa Escolar para combater evasão na rede municipal
Pela manhã, o Dia D foi marcado por atividades lúdicas e pedagógicas, como apresentações de teatro, nas escolas da rede municipal. Na Emeb Lizamara Aparecida Oliva de Almeida, no Jardim Imperial, os alunos e equipes se mobilizaram para transmitir a mensagem de que cada falta impacta diretamente o aprendizado e o desenvolvimento das crianças e adolescentes.
A coordenadora da Busca Ativa Escolar, Débora Ribeiro, explicou que a ação faz parte de uma estratégia nacional desenvolvida pelo UNICEF em parceria com o Ministério da Educação e outros órgãos. “Trabalhamos para evitar a evasão escolar. Cada criança que começa a apresentar infrequência, a escola nos aciona e vamos em busca dessas crianças por meio de visitas. Vamos ver qual o motivo dessa criança estar faltando. Às vezes pode ser um problema de saúde, transporte, então trabalhamos com intersetorialidade entre a saúde, a assistência social e o conselho tutelar”, destacou.
A coordenadora também ressaltou que a busca ativa ocorre durante todo o ano letivo e, em casos mais graves, é necessário envolver instituições como o Ministério Público. “Em algumas situações, encaminhamos ao Ministério Público para dar assistência à família dessa criança. A busca ativa ocorre o ano inteiro e existe essa parceria com o selo UNICEF. O município fez a adesão e fazemos esse acompanhamento durante todo o ano”, completou Débora.
A servidora Lucélia Cruz, membro do comitê da Busca Ativa pela Secretaria de Saúde, explicou como é feito o acompanhamento nos casos em que a ausência escolar está ligada a problemas de saúde. “Caso a criança não compareça à escola porque está com um problema de saúde, somos acionados, entramos no sistema e verificamos se essa criança realmente foi na unidade de saúde fazer uma consulta. Se sim, damos o suporte, fazemos uma visita domiciliar para saber se está tudo bem, quantos dias de atestado, e confirmamos à educação se realmente a criança está doente e precisa de um suporte maior”, afirmou.
A diretora da Emeb Lizamara Aparecida Oliva de Almeida, Célia Marcari, destacou a relevância da ação que envolveu toda a comunidade escolar durante a manhã. “Hoje é o Dia D da Busca Ativa e algo que falamos sempre é que quem falta, faz falta. Percebemos que, principalmente após a Covid, os pais e as próprias crianças não têm a frequência como algo necessário na escola. Fazemos projetos e desenvolvemos ações para buscar essas crianças para estarem presentes. Queremos que os pais e as próprias crianças tenham consciência do que se perde em dias de falta”, ressaltou.
Além da mobilização das equipes escolares, os próprios alunos participaram das atividades criativas para difundir a mensagem da campanha. O estudante Alisson Júnior, da Emeb Lizamara Aparecida Oliva de Almeida, interpretou o personagem ‘Luquinha’ na peça teatral. “Foi muito legal ter essa oportunidade de participar do teatro e foi muito bom falar sobre estar na sala de aula, porque temos que estudar para ter um futuro. Se não estudarmos, não vamos ser nada na nossa vida”, disse.
A aluna Sofia Almeida também participou do teatro e comentou sobre a importância da ação ao incentivar os alunos a se dedicarem aos estudos “É muito importante falar sobre isso. Eu amei o teatro, ainda mais por eu ter participado. Foi falado para todos os alunos virem, se interessarem em aprender mais, para o nosso próprio futuro, para ter um trabalho digno”, afirmou a estudante.
Mais atividades do Dia D da Busca Ativa Escolar devem ser realizadas nas unidades do município no período vespertino. Segundo a Secretaria de Educação, a frequência escolar é um direito garantido e fundamental para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes e o acompanhamento continuará sendo feito durante o ano letivo.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura de Sinop inicia mutirão de limpeza no bairro Camping Club
Máquinas e equipes da Secretaria trabalham no recolhimento de resíduos e na manutenção dos canteiros. A iniciativa faz parte de um cronograma de ações que deve contemplar outros bairros, conforme as demandas apresentadas à pasta.
Sandra Freitas, moradora do bairro, destacou a importância da presença da Prefeitura e a realização da manutenção. “Sou moradora do Camping há uns 25 anos e gosto de morar aqui, o problema é que é um pouco distante da cidade e temos dificuldades em várias coisas. Precisamos de manutenção aqui no bairro e ficamos muito gratos com essa vinda da Prefeitura com essa limpeza. Eu fico muito feliz de ver as máquinas fazendo a limpeza no nosso bairro. Esperamos que cada dia melhore mais e mais”, disse a moradora ao acompanhar a equipe da Secretaria durante o mutirão.
O comerciante Arilton Farias, também morador do Camping Club, ressaltou que o mutirão também gera impactos positivos para quem depende do comércio local. “Tem dois anos que moramos aqui e sobrevivemos da venda de pães, bolos e lanches. A Prefeitura estar aqui realizando essa limpeza reflete no nosso comércio, melhora o ambiente. Trabalhamos mais animados porque vemos que o bairro está evoluindo e compensa investir. Vai dando ânimo na gente. Agora com certeza vou aumentar as vendas”, afirmou.
De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, além da limpeza, o bairro deve receber outras melhorias nos próximos dias, como patrulhamento e cascalhamento em pontos críticos. Após essa etapa, o mutirão deve avançar para outras regiões de Sinop. No dia 19, a Prefeitura realizou o mutirão de limpeza na região dos vilas.
A população pode solicitar a inclusão de demandas ou denunciar pontos de descarte irregular de lixo por meio do canal oficial da Secretaria no WhatsApp: (66) 9.9998-5131.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Jogos Abertos de MT começam sexta-feira (03) e 592 atletas participam da competição em Sinop
A competição é realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, em conjunto com a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Os jogos de basquete ocorrerão no Ginásio Primaveras; de vôlei nos Ginásios Benedito Santiago e Luis Carlos Simon; de Handebol será no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa; de Futsal nos Ginásios Jaime Rovelli e Boa Esperança.
A competição é disputada por times que representam o município participante e é composta por quatro modalidades esportivas. No bastequebol estão inscritas 10 equipes masculinas (100 atletas) e três femininas (30 atletas); no futsal disputam oito equipes masculinas (80 atletas) e nove femininas (90 atletas); no handebol são seis equipes masculinas (72 atletas) e cinco femininas (60 atletas). Já no voleibol disputarão a vaga oito equipes masculinas (80 atletas) e oito femininas (80 atletas).
O secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Gabriel Vasconselos, explica que todas as equipes buscam a classificação para etapa estadual da competição. Essa, por sua vez, garante vaga nos Jogos Brasileiros de Abertos, que é a etapa nacional. “Essa é uma competição que não tem premiação. Todos os times representam seus municípios e lutam pela classificação para etapa estadual”, disse ele. Se classificam para etapa estadual, o campeão e vice-campeão de cada modalidade.
O município de Primavera do Leste sedia a etapa das regiões sul e sudeste; Juara das regiões médio norte e noroeste; Sapezal das regiões oeste e sudoeste; e Canarana das regiões leste e nordeste do estado de Mato Grosso.
A entrada para assistir aos jogos é gratuita. A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Sinop divulga nos próximos dias a tabela completa das disputas.
Etapa Estadual
A etapa estadual dos Jogos Abertos Mato-grossenses de 2025 está programado para ocorrer entre os dias 14 e 16 de novembro, no município sede de Lucas do Rio Verde, para as modalidades de basquetebol e voleibol. Entre os dias 21 e 23 de novembro acontece a etapa estadual no município sede de Sorriso, para as modalidades de futsal e handebol.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
