CIDADES
Prefeitura de Sinop realiza mutirão domiciliar do CadÚnico e atende mais de 100 famílias
O trabalho foi realizado por equipes do setor do CadÚnico, que percorreram bairros atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Boa Esperança, Palmeiras, Menino Jesus e Paulista. As visitas tiveram como principal objetivo garantir a veracidade das informações registradas, especialmente de famílias unipessoais, aquelas compostas por apenas um membro.
O coordenador do Cadastro Único, Ivan Altíssimo, explicou que o mutirão teve caráter de averiguação cadastral e de fortalecimento do vínculo entre a equipe e os beneficiários. “Foram realizadas mais de 100 visitas domiciliares para aquelas famílias que são beneficiárias do Bolsa Família, BPC, entre outros programas sociais. O foco principal dessa ação são as pessoas que estão sozinhas no Cadastro Único, chamadas de família unipessoal”, detalhou.
Segundo ele, o processo permite que o município mantenha as informações atualizadas e evite irregularidades nos cadastros. “É um procedimento de averiguação cadastral, que consiste em a equipe ir até a residência e verificar se as informações estão corretas. As visitas permitem que a equipe possa identificar possível divergência no Cadastro Único, porque a nossa intenção é manter a base de dados sempre coerente com a veracidade e a composição familiar de cada beneficiário”, explicou Ivan.
O coordenador ressaltou ainda que todo o trabalho é feito com respeito e discrição. “As equipes vão até a residência devidamente identificadas, com uniforme e veículo oficial do setor do Cadastro Único. A abordagem é feita de forma muito respeitosa e sigilosa. É tudo bem discreto, respeitando a privacidade dos beneficiários”, destacou.
Durante as visitas, as equipes também verificaram possíveis casos de duplicidade de cadastro em uma mesma residência. “A ação também é importante porque identifica possível acúmulo de beneficiário na mesma casa, já que o Cadastro Único é somente um cadastro por família. Então, ao realizar essa visita, conseguimos identificar se há mais pessoas na residência que estão recebendo o benefício de forma indevida”, completou Ivan Altíssimo.
Além de atualizar dados, o mutirão contribuiu para estreitar o contato entre os beneficiários e os servidores da Assistência Social. “A ação também é uma forma de fortalecer o vínculo entre a cadastradora, operadora do Sistema do Cadastro Único e os beneficiários do Programa Bolsa Família. É promovida uma relação de confiança e transparência entre eles e estamos buscando isso, conhecer melhor os nossos beneficiários”, afirmou o coordenador.
Ivan destacou que as ações do CadÚnico têm ocorrido de forma descentralizada, alcançando tanto áreas urbanas quanto rurais do município. “O nosso objetivo é atender o máximo de pessoas possíveis. O Cadastro Único vem trabalhando de forma descentralizada para atender toda a demanda que chega ao setor. Essa é uma orientação da nossa secretária, Sinéia Abreu, e da gestão municipal, que tem priorizado o cuidado com as famílias sinopenses e a eficiência no atendimento social”, destacou.
Neste sábado (18), a equipe da Secretaria de Assistência Social vai realizar um mutirão atendimentos na Gleba Mercedes, das 8h às 13h, voltado aos moradores da área rural. Também no sábado (18), a equipe estará na Emeb Ivete Maria Crotti Dorner, no Residencial Sabrina, a partir das 14h, por meio do evento Prefeitura em Ação. Encerrando o calendário do mês, no dia 25, será promovido um mutirão na comunidade Nossa Senhora de Fátima, localizada na Chácara 87, também das 8h às 13h. Todas as atividades incluirão atualização cadastral, orientações sobre benefícios sociais e ações integradas de saúde e cidadania.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Prefeitura e Ministério da Saúde assinam nesta terça (14) termo para construção de nova Policlínica
“Esta é uma ação que vem ao encontro com o nosso trabalho em ampliar e melhorar, ainda mais, a oferta de serviços de saúde em Sinop. A nova policlínica vem atender um novo ponto da cidade, facilitando o acesso à população que precisa de atendimento de média complexidade e que hoje se desloca até a UPA André Maggi. Essa unidade também vai contribuir com a redução da demanda de atendimentos na UPA”, disse o prefeito.
A nova Policlínica deve ser construída no Jardim Paulista e deve seguir os padrões ministeriais, contando com aproximadamente 3.213 m² de construção. Para o secretário municipal de Saúde, Érico Stevan Gonçalves, a nova policlínica marca o novo momento da saúde em Sinop. “É uma obra muito importante para a saúde. Sinop está se tornando um polo regional na saúde pública, com atendimento de média alta complexidade e a Policlínica vem ao encontro para isso, para melhorar as especialidades, melhorar ainda mais a gama de médicos que atendem o município e centralizar realmente todo o paciente de Sinop em Sinop”, explicou.
A nova policlínica, segundo Érico, reforça a estrutura de oferta de serviços no setor da saúde na capital do Nortão. “Alguns dias atrás reinauguramos o novo CEM, com uma estrutura praticamente quatro vezes maior do que existia e, agora, a Policlínica vem ao encontro para aumentar as especialidades e dar mais conforto para a população, humanização no atendimento, qualidade com um prédio amplo, todo equipado. Então, realmente vai ser uma obra que vai ser o divisor de águas em Sinop e concretizando, realmente, um polo na saúde pública municipal. Então, todo paciente que precisar da média alta complexidade ambulatorial será atendido totalmente dentro de Sinop”, reforçou.
O investimento do Ministério da Saúde será de R$ 30 milhões, dos quais, (R$ 16.902.340,00) correspondem à execução da obra e, o restante, à aquisição de equipamentos.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Servidores do PREVISINOP participam do 12º Encontro de Gestores de RPPS de Mato Grosso e 2º Encontro da Região Centro-Oeste
Entre os dias 08 e 10 de outubro, servidores do Instituto de Previdência de Sinop – PREVISINOP participaram do 12º Encontro de Gestores de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) do Estado de Mato Grosso e do 2º Encontro da Região Centro-Oeste, realizados no Villa Felici Buffet, em Cuiabá-MT. O evento reuniu gestores, técnicos e autoridades públicas para discutir os principais temas relacionados à gestão previdenciária e à sustentabilidade dos regimes próprios. A abertura ficou por conta do Coral Vozes e Sorrisos, do Previ, que encantaram os presentes com o resgate de músicas como “Alô, meu Mato Grosso”, “Moreninha Linda” e “Estrada da Vida”.
O encontro teve como objetivo promover capacitação e atualização técnica aos gestores e servidores dos Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), oferecendo uma programação intensa com painéis e debates sobre investimentos, governança, gestão atuarial, controle interno e inovações na administração previdenciária. A iniciativa buscou fortalecer o conhecimento e aprimorar as práticas de gestão em um cenário de constantes mudanças econômicas e regulatórias.
De acordo com a presidente da APREMAT, e superintendente do PREVISINOP, Daniela Sevignani, foi um momento de muito aprendizado. “É um encontro que visa aprendizado, atualização com os melhores consultores de RPPS, e compromisso com o trabalho voltado para aposentados e pensionistas”.
Um dos momentos de destaque foi a presença do governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, que reconheceu a relevância dos RPPS para a administração pública e enalteceu o empenho dos gestores na busca pela sustentabilidade e eficiência previdenciária. Em seu discurso, o governador reforçou o compromisso do Estado com a transparência e a boa governança no sistema previdenciário. Além do Governador, o prefeito de Sinop, Roberto Dorner, marcou presença, parabenizando o trabalho dos RPPS, entre eles o de Sinop. Dorner também fez uso da palavra para destacar, em números, o trabalho do PREVISINOP, sob a gestão de Sevignani.
Entre os participantes, estiveram conselheiros, membros de comitês de investimentos, gestores de RPPS, prefeitos, servidores públicos, dos RPPS, que contribuem com os regimes próprios. O evento também contou com a presença de representantes de instituições financeiras, contadores, atuários e especialistas em previdência pública, promovendo um importante espaço de integração e troca de experiências entre os profissionais do setor.
A participação do PREVISINOP no evento reafirma o compromisso da autarquia com a capacitação contínua de seus servidores e com a melhoria da gestão previdenciária municipal, fortalecendo a atuação institucional e contribuindo para um futuro mais seguro e equilibrado para os segurados e beneficiários do regime próprio de Sinop.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura e Ministério da Saúde assinam nesta terça (14) termo para construção de nova Policlínica
Governador recebe Comenda do Senado por avanço na alfabetização infantil em MT
Emenda parlamentar garante primeira UTI móvel para Cáceres
Ministério da Saúde celebra os 25 anos da Vigilância em Saúde Ambiental no Brasil e analisa os avanços e desafios da área
Prefeitura reconstrói travessia no Jardim Alá e serviço estruturante traz mobilidade à região
Segurança
Polícia Civil prende homem por descumprir medidas protetivas, ameaçar e roubar celular da ex-mulher
Um homem investigado por violência doméstica e familiar contra a ex-companheira no município de Juara, foi preso pela Polícia Civil,...
Dia das crianças com inclusão e muita alegria na APAE de Barra do Garças (MT)
Na última sexta-feira (10), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Barra do Garças (MT) realizou uma...
Polícia Civil conclui inquérito e indicia PM e comparsa por homicídio qualificado
A Polícia Civil indiciou o policial militar, bem como seu amigo e comparsa, pelo crime de homicídio qualificado por motivo...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Com dados e propostas, setor reforça papel estratégico da pecuária nas soluções climáticas e alimentares
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
A Constituição e a liberdade
-
Brasil6 dias atrás
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
-
Cuiabá7 dias atrás
Unidades de saúde reforçam ações contra o câncer do colo do útero
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde discute prescrição de PrEP e PEP por farmacêuticos na APS e na Telessaúde
-
SEGURANÇA7 dias atrás
Polícia Civil lança projeto “Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e um Adolescente”
-
Economia & Finanças4 dias atrás
Sefaz e AMM realizam primeiro encontro do Comitê Gestor Regional da Reforma Tributária
-
CIDADES3 dias atrás
Procon Sinop alerta pais para cuidados no Dia das Crianças