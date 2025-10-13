Prefeitura de Sinop realiza mutirão domiciliar do CadÚnico e atende mais de 100 famílias

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social, promoveu um mutirão de visitas domiciliares do Cadastro Único (CadÚnico) na última sexta-feira (10). A ação atendeu mais de 100 famílias em diferentes regiões do município, com foco na atualização de dados e na verificação de informações junto aos beneficiários de programas sociais federais.

O trabalho foi realizado por equipes do setor do CadÚnico, que percorreram bairros atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Boa Esperança, Palmeiras, Menino Jesus e Paulista. As visitas tiveram como principal objetivo garantir a veracidade das informações registradas, especialmente de famílias unipessoais, aquelas compostas por apenas um membro.

O coordenador do Cadastro Único, Ivan Altíssimo, explicou que o mutirão teve caráter de averiguação cadastral e de fortalecimento do vínculo entre a equipe e os beneficiários. “Foram realizadas mais de 100 visitas domiciliares para aquelas famílias que são beneficiárias do Bolsa Família, BPC, entre outros programas sociais. O foco principal dessa ação são as pessoas que estão sozinhas no Cadastro Único, chamadas de família unipessoal”, detalhou.

Segundo ele, o processo permite que o município mantenha as informações atualizadas e evite irregularidades nos cadastros. “É um procedimento de averiguação cadastral, que consiste em a equipe ir até a residência e verificar se as informações estão corretas. As visitas permitem que a equipe possa identificar possível divergência no Cadastro Único, porque a nossa intenção é manter a base de dados sempre coerente com a veracidade e a composição familiar de cada beneficiário”, explicou Ivan.

O coordenador ressaltou ainda que todo o trabalho é feito com respeito e discrição. “As equipes vão até a residência devidamente identificadas, com uniforme e veículo oficial do setor do Cadastro Único. A abordagem é feita de forma muito respeitosa e sigilosa. É tudo bem discreto, respeitando a privacidade dos beneficiários”, destacou.

Durante as visitas, as equipes também verificaram possíveis casos de duplicidade de cadastro em uma mesma residência. “A ação também é importante porque identifica possível acúmulo de beneficiário na mesma casa, já que o Cadastro Único é somente um cadastro por família. Então, ao realizar essa visita, conseguimos identificar se há mais pessoas na residência que estão recebendo o benefício de forma indevida”, completou Ivan Altíssimo.

Além de atualizar dados, o mutirão contribuiu para estreitar o contato entre os beneficiários e os servidores da Assistência Social. “A ação também é uma forma de fortalecer o vínculo entre a cadastradora, operadora do Sistema do Cadastro Único e os beneficiários do Programa Bolsa Família. É promovida uma relação de confiança e transparência entre eles e estamos buscando isso, conhecer melhor os nossos beneficiários”, afirmou o coordenador.

Ivan destacou que as ações do CadÚnico têm ocorrido de forma descentralizada, alcançando tanto áreas urbanas quanto rurais do município. “O nosso objetivo é atender o máximo de pessoas possíveis. O Cadastro Único vem trabalhando de forma descentralizada para atender toda a demanda que chega ao setor. Essa é uma orientação da nossa secretária, Sinéia Abreu, e da gestão municipal, que tem priorizado o cuidado com as famílias sinopenses e a eficiência no atendimento social”, destacou.

Neste sábado (18), a equipe da Secretaria de Assistência Social vai realizar um mutirão atendimentos na Gleba Mercedes, das 8h às 13h, voltado aos moradores da área rural. Também no sábado (18), a equipe estará na Emeb Ivete Maria Crotti Dorner, no Residencial Sabrina, a partir das 14h, por meio do evento Prefeitura em Ação. Encerrando o calendário do mês, no dia 25, será promovido um mutirão na comunidade Nossa Senhora de Fátima, localizada na Chácara 87, também das 8h às 13h. Todas as atividades incluirão atualização cadastral, orientações sobre benefícios sociais e ações integradas de saúde e cidadania.