Prefeitura de Várzea Grande denuncia golpes envolvendo programas habitacionais

Estão abertas as inscrições do projeto Viver Melhor, em Várzea Grande, para atividades esportivas, culturais e sociais com crianças e adolescentes da cidade. O projeto é organizado pela Associação Atlética e Cultural Nacional, em parceria com a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, tem apoio do Mutirum Instituto da Cultura e é patrocinado com recursos do Ministério do Desenvolvimento de Assistência Social e Combate à Fome.

Estão sendo ofertadas 12 oficinas: Hip Hop, Violão, Música, Tecnologia da informação, Foto e vídeo, Teatro, Capoeira, Skate, Dança, Rádio, Marketing digital, Pintura, Break Olímpio e Batalha de Rimas. Podem participar crianças e adolescentes de oito a 17 anos.

As atividades serão realizadas de segunda a quinta-feira no contraturno escolar, no período matutino de 7h às 11h e vespertino de 13h às 17h. Serão oferecidos café da manhã, almoço e lanche da tarde. Estão disponíveis 200 vagas, sendo 100 vagas no período matutino e 100 vagas no período vespertino.

Para se inscrever, os pais ou responsáveis devem comparecer ao seguinte endereço: Avenida Castelo Branco, s/n, Bairro Água Limpa, ao lado do CREAS/Caderno II, em Várzea Grande. Telefone (zap) para contato: (65) 9 9954-0992, Daniele.

São necessários os seguintes documentos: RG e CPF ou Certidão de Nascimento do Usuário, RG e CPF do responsável, 01 foto 3×4, Cartão do SUS do usuário, Comprovante de endereço atualizado, atestado escolar e o número do NIS do usuário atualizado. O NIS é o Número de Identificação Social de quem está inscrito no CadÚnico (Cadastro Único).

O PROJETO – O projeto Viver Melhor é voltado para a reinserção social de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas impactadas pelo uso de álcool e outras drogas, e foi viabilizado por emenda do ex-deputado federal Dr. Leonardo, atualmente secretário-chefe do Escritório de Representação de Mato Grosso (ERMAT), em Brasília.

Em abril, a Prefeitura de Várzea Grande assinou o Termo de Cooperação Técnica com a Associação Atlética e Cultural Nacional, para a implantação do Viver Melhor, uma iniciativa inédita no Brasil, que terá como primeira sede o município mato-grossense.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT