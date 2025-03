Prefeitura de Várzea Grande garante 1º exame de ressonância magnética

Plano de Ação contempla cinco eixos estratégicos e 38 iniciativas de curto, médio e longo prazos, visando ativar o potencial turístico da cidade

“O turismo de Várzea Grande precisa ser fortalecido com planejamento estratégico e a participação ativa de todos os setores envolvidos. Nesta reunião, definimos medidas essenciais para avançar no setor e consolidar a cidade como um destino turístico competitivo”. Assim destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo e Presidente nato do Conselho Municipal de Turismo de Várzea Grande (COMTURVG), Mário Quidá Neto, sobre a primeira reunião ordinária do Conselho em 2025.

O encontro ocorreu na última quinta-feira (20), na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, localizada no segundo andar do Várzea Grande Shopping.

A reunião teve como pauta a revisão do Regimento Interno do COMTURVG, a atualização do Mapa do Turismo Brasileiro 2025, o Plano de Ação para o Turismo de Várzea Grande, as comemorações do aniversário do município, a participação na Feira Internacional do Turismo do Pantanal (FIT Pantanal 2025) e a escolha do vice-presidente e do Secretário Executivo do COMTURVG.

O Superintendente de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o turismólogo Edu Sá, ressaltou a importância do COMTURVG como um espaço de planejamento e articulação entre o poder público e a iniciativa privada. “Nosso principal objetivo é organizar e fomentar o setor turístico de Várzea Grande, promovendo um desenvolvimento sustentável e estruturado. Estamos trabalhando em um Plano de Ação que contempla cinco eixos estratégicos e 38 iniciativas de curto, médio e longo prazos, visando ativar o potencial turístico da cidade”, explicou.

Entre as principais iniciativas definidas estão a criação de um Portal do Turismo e do Observatório do Turismo, o aprimoramento da comunicação interna, a implantação de agendas anuais de eventos, melhorias na sinalização turística, a implementação de estratégias de marketing turístico, aprimoramentos na mobilidade e acessibilidade, a instalação de dois Centros de Atendimento ao Turista (CATs) e o fortalecimento do turismo pedagógico e de base comunitária nos distritos e comunidades.

Nesta segunda-feira (24), as primeiras ações estão sendo colocadas em prática, incluindo visitas técnicas aos distritos e comunidades para levantamento de diagnóstico situacional, validação para a implantação de feiras gastronômicas, da rota fluvial e de roteiros turísticos, bem como a gestão compartilhada da Orla da Alameda. Além disso, será estabelecido um diálogo entre o SINE VG e o Centro de Atendimento Empresarial (CAE-VG) para a formação de um banco de oportunidades e encaminhamento profissional. Também serão oferecidas orientações para que empreendedores do setor possam regularizar seus negócios e acessar linhas de financiamento e crédito.

A reunião contou com a presença de representantes das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Urbano, Planejamento, Administração e Gestão Fazendária, além da Câmara Municipal de Várzea Grande. Também participam entidades da iniciativa privada, como o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Várzea Grande (SHOBRESVAG), a Associação Comercial e Empresarial de Várzea Grande (ACIVAG), a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV MT), a Associação das Manifestações Folclóricas de Mato Grosso (AMFMT), o Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos (SINDIEVENTOS MT), a Associação de Cultura e Turismo de Bonsucesso (ACTB), o Sindicato dos Guias de Turismo (SINGTUR MT), o Sindicato de Transportes Aéreos (SESATA) e a OAB 5ª Subseção de Várzea Grande. Convidados estratégicos como a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL MT), a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH MT) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC MT) também marcaram presença.

