Várzea Grande
Prefeitura de Várzea Grande inicia maior Mutirão Fiscal a partir desta quarta-feira, 1º de outubro
Atual gestão está concedendo até 99% para quem quiser renegociar débitos à vista
A Prefeitura de Várzea Grande inicia, amanhã, dia 1º de outubro, o Mutirão Fiscal 2025, o maior já proposto pelo Executivo municipal, com descontos de até 99% para pagamento à vista e até 60% de forma parcelada em até 18 meses.
O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão Flávia Moretti e Tião da Zaeli (ambos PL) em incentivar a regularização tributária e fortalecer a capacidade de investimentos da cidade. “Essa é uma grande oportunidade para os nossos munícipes e contribuintes se regularizarem junto ao Fisco Municipal. Estamos buscando mecanismos para conscientizar e incentivá-los a estarem em dia com o nosso Município, pois, desta maneira, todos ganham: os contribuintes podem retomar suas atividades regulares, livres das consequências da inadimplência, o Município consegue arrecadar e a população terá o retorno por meio de obras, serviços e políticas públicas”, afirmou o secretário.
O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, destacou que, a ação com descontos jamais vistos, flexibiliza e amplia as possibilidades de adesão e fortalece a parceria entre o poder público e a sociedade. “Essa iniciativa da Prefeitura não visa só arrecadação, mas é uma excelente forma de os contribuintes participarem de forma efetiva do desenvolvimento de Várzea Grande”, ressaltou.
ATENDIMENTO – Os atendimentos são feitos no Paço Municipal, de segunda à sexta-feira das 8h às 17h, no Centro de Atendimento ao Cliente (CAC), no posto avançado da Subprefeitura do Cristo Rei ou ainda na Procuradoria Municipal, caso haja execução pela justiça.
Os atendimentos também podem ser realizados pelo WhatsApp pelo número (65) 98459 – 8124. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura: https://www.varzeagrande.mt.gov.br/parcelamentos .
FORMAS DE PAGAMENTO E PARCELAMENTO
– Pagamento à vista: desconto de 99% sobre multa moratória e juros de mora
– Parcela em até 6 meses: desconto de 85% sobre multa moratória e juros de mora
– Parcela de 7 a 12 meses: desconto de 70% sobre multa moratória e juros de mora
– Parcela de 13 a 18 meses: desconto de 60% sobre multa moratória e juros de mora.
Galeria de Fotos (1 foto)
Várzea Grande
Abertura oficial da 8ª Copa do Servidor 2025 será na sexta-feira, dia 3
Além das competições, abertura terá praça de alimentação e shows regionais
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) e Superintendência de Esporte e Lazer, realiza nesta sexta-feira (3), a abertura oficial da 8ª Copa do Servidor 2025, a partir das 19h, no Miniestádio do bairro Ipase. O evento promete unir esporte, cultura e gastronomia em uma grande confraternização dedicada aos servidores públicos do Município.
A programação da noite inclui partida de futebol society marcando o início da competição, além de feira gastronômica e dois grandes shows regionais com as bandas Embalo Sim e Os Amigos, garantindo diversão para toda a comunidade, além dos servidores e seus familiares.
Segundo o superintendente municipal de Esporte e Lazer, Edmilson Piranha, o campeonato é resultado do empenho da atual gestão em valorizar o servidor e fortalecer o esporte em Várzea Grande. “Esse evento só acontece porque temos à frente do Município a prefeita Flávia Moretti e o vice-prefeito Tião da Zaeli, que acreditam no poder transformador do esporte, no lazer como direito do cidadão e no reconhecimento do servidor público, que é peça fundamental para o desenvolvimento da cidade”, destacou Edmilson. E completou: “A prefeita é uma esportista, participa de várias atividades e está sempre incentivando a prática do desporto”.
O coordenador de Esporte, Gilson Cassemiro, lembrou que a competição é realizada em alusão ao Dia do Servidor Público, comemorado neste mês de outubro. “Mais do que uma disputa esportiva, a Copa é um momento de integração, saúde e confraternização. Os servidores de várias secretarias e autarquias do Município se unem em várias modalidades e celebram juntos o seu dia, que é de extrema importância para a sociedade”, ressaltou.
HISTÓRIA DA COPA – A Copa do Servidor é uma realização da Prefeitura Municipal, da SMECEL, via Superintendência de Esporte e Lazer. A última edição da competição foi realizada em 2023 no miniestádio José Silva Oliveira “Bife”, no bairro Figueirinha. Os jogos já foram realizados em campos, como Asponvag, Complexo Thiú e miniestádio do bairro Ipase.
A transmissão das competições, até então realizada pelo servidor João Marques, passou esse ano ao comando da equipe do Bate Bola, coordenado por Jorginho Mussa.
ATLETISMO – A primeira prova, já realizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Bernardo Berneck, foi o atletismo. A modalidade corrida premiou os três primeiros colocados, enquanto a caminhada teve caráter simbólico, com medalhas entregues a todos os participantes.
Os três corredores que cruzaram a linha de chegada no Berneck na categoria masculina, foram: o servidor da Guarda Municipal, Cláudio Peixoto, com tempo de 19 minutos e 25 segundos. Em segundo o servidor da Secretaria de Educação, José Marques da Silva, com tempo de 21 minutos e 28 segundos. O terceiro foi o servidor Anderson Nobre, da Superintendência de Cultura, com tempo de 23 minutos e 10 segundos.
Já as corredoras do pelotão feminino foram Stefany Anjos da Rocha, servidora da Guarda Municipal, com tempo de 22 minutos e 3 segundos, e conquistou o primeiro lugar. Na segunda colocação, ficou a servidora da Superintendência de Cultura, Kelly Regina, com tempo de 23 minutos e 10 segundos. Em terceiro a servidora Claudine Batista da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, com tempo de 23 minutos e 15 segundos.
A premiação dos vencedores da prova de Atletismo dos servidores públicos de Várzea Grande, será entregue na cerimônia de encerramento no dia 25 de outubro.
OUTRAS MODALIDADES – Além do futebol society, a Copa do Servidor contará com outras modalidades, entre elas: Vôlei de praia e voleibol misto, Tênis de mesa e Xadrez masculino e feminino.
Assim como o atletismo, as demais modalidades receberão suas premiações no dia da grande final da Copa do Servidor.
Galeria de Fotos (39 fotos)
Várzea Grande
Saúde dá sequência ao Programa de Planejamento Familiar após mutirão de laqueadura
Além de zerar fila de espera de anos pelo procedimento, Secretaria Municipal amplia atendimento para que mais mulheres possam ingressar e serem 100% atendidas pelo programa
Após o mutirão de laqueadura realizado no dia 13 de setembro, cerca de 30 mulheres foram encaminhadas para a Rede Cegonha, onde já passaram por exames laboratoriais para verificar a aptidão ao procedimento cirúrgico. A partir da próxima semana, as pacientes que estiverem com os exames em dia já serão direcionadas para a cirurgia.
De acordo com a médica Dra. Gabriela Zandonaide, as cirurgias serão realizadas todas as segundas e quintas-feiras, no período da tarde, no Hospital e Maternidade Dr. Francisco Lustosa (Rede Cegonha), até que a Secretaria Municipal de Saúde consiga zerar a fila das mulheres habilitadas. “A cada dia de cirurgia vamos atender, em média, quatro pacientes. Isso vai acelerar os procedimentos e, em pouco tempo, conseguiremos concluir essa primeira etapa”, destacou a médica.
Paralelamente, a Secretaria segue acompanhando mulheres interessadas em ingressar no Programa de Planejamento Familiar. Nessas situações, as pacientes passam por um processo de preparação com a equipe multidisciplinar, que envolve consultas com médico ginecologista, palestras educativas, além do acompanhamento psicológico e social. Concluída essa etapa, elas também estarão aptas para a cirurgia.
No caso dos homens, três pacientes já foram habilitados para vasectomia. Eles passaram pela primeira consulta médica e já foram encaminhados ao acompanhamento psicológico. Após essa etapa, seguirão para avaliação com o profissional responsável pelo procedimento, considerado menos invasivo e que pode ser realizado no ambulatorial.
O impacto do programa já pode ser medido: na semana posterior ao mutirão, dias 15 a 19, a Secretaria Municipal de Saúde registrou mais 20 atendimentos relacionados ao planejamento familiar, entre palestras para homens e mulheres e consultas médicas.
A Secretaria reforça que a iniciativa busca ampliar o acesso da população a métodos contraceptivos definitivos, sempre com acompanhamento técnico e humanizado, garantindo que a decisão seja tomada de forma consciente e segura.
Galeria de Fotos (18 fotos)
