Prefeitura de Várzea Grande inicia obras de acesso do Parque Tecnológico

São cerca de 1,5 km de asfalto com drenagem, meio fio e sarjeta, calçada e piso tátil. O projeto executado com recursos próprios vai cobrir mais de 13,7 mil m² de área construída

A prefeitura de Várzea Grande iniciou hoje (27) as obras de acesso ao Parque Tecnológico, na região do Chapéu do Sol. A ordem de serviço foi assinada nesta manhã (27), durante solenidade realizada dentro do Parque.

Serão pavimentadas pouco mais de 1km, ligando o Parque ao Rodoanel de Várzea Grande, incorporando a Avenida Projetada, a Rua Secundária 01 e a Rua Secundária 02. Serão executados pavimentação, drenagem, meio fio e sarjeta, calçada e piso tátil. Totalizando mais 13,7 mil metros quadrados (m²) de área construída.

O projeto está sendo executado com recursos próprios, orçado em cerca de R$ 3 milhões, e faz parte da contrapartida do Município ao Estado, que é o executor das obras do complexo de tecnologia é considerado uma virada de chave em tudo que já se viu na cidade. “Várzea Grande será para sempre uma cidade de tecnologia e inovação, pronta para transformar empresas de Mato Grosso em empresas de alta performance”, anunciou secretário de Estado secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), Allan Kardec.

Há exatamente dez dias, a prefeita Flávia Moretti (PL), juntamente com o secretário Allan Kardec, havia anunciado o início das obras. A expectativa é de que os trabalhos avancem e o Parque Tecnológico possa ser inaugurado em maio, durante as festividades alusivas aos 158 de fundação de Várzea Grande. O complexo, único no estado, e que será referência para o Brasil, está com 80% das obras já concluídas. “Divisor de águas para Várzea Grande”, exclamou a prefeita.

A obra coloca fim a uma espera de mais de uma década, já que nunca havia saído do papel. A falta de estrutura de acesso, como a pavimentação, chegou a limitar o avanço das obras no Parque Tecnológico chegando a reduzir o ritmo das obras, especialmente no período de chuvas.

Para a prefeita, o Parque Tecnológico coloca Várzea Grande em uma nova era, escrevendo nova história. “Estar aqui, lançando essa obra, me traz um sentimento de resgate. Eu defendia a vida do Parque Tecnológico desde quando era membro do Conselho da Cidade e ainda como presidente da OAB. Eu briguei para Várzea Grande não perder esse projeto. Eu sou muito grata pelo Parque ter saído do papel, ter como endereço Várzea Grande. Pensem em Várzea Grande para daqui a 20 anos. Chega de pensarmos pequeno, pense grande como é Várzea Grande. Aqui vai ser um lugar de educação, de tecnologia, de cultura e que o nosso município está ganhando de presente, essa virada de chave para economia, desenvolvimento e ensino da nossa cidade”.

Flávia disse que Várzea Grande está de portas abertas e para fazer com a cidade trilhe o caminho sólido do desenvolvimento social e econômico é preciso que a “Câmara Municipal, que representa o poder Legislativo na cidade principal, caminhe junto, apoiando o que é bom para cidade e para sua população”.

Kardec destacou que as obras de acesso já iniciaram e que agora será possível dar ritmo à etapa final do projeto. “Essas obras são necessárias para que nós, do governo do Estado, terminemos a obra do prédio. Nós já estamos prontos para iniciar a última etapa, que é a parte de acabamento, mobiliário, mas faltava a parte que cabia à da prefeitura, porque isso estava emperrando a inauguração do parque. E agora já está dada a ordem de serviço e já começou. Então, quero parabenizar a nossa prefeita Flávia. Ela fez uma visita aqui, viu que era prioritário fazer isso e empresa contratada já está trabalhando”.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Samir Bosso, mais que um divisor de águas para Várzea Grande, o “Parque Tecnológico é um divisor de águas para nossa economia que farão a cidade atingir níveis jamais imaginados”.

O secretário de Viação, Obras e Urbanismo, Celso Luis Pereira, afirmou que a obra se dá em meio a um grande desafio financeiro vivido pela atual gestão. “Mas estamos priorizando o que é importante para cidade, para sua população e temos de seguir em frente”.

O deputado estadual, Carlos Avalone (PSDB) – que é uma referência estadual no segmento industrial – destacou o legado várzea-grandense para Mato Grosso. “Eu fico empolgado com essa grande novidade que está vindo e reforço que Assembleia está à disposição”.

O deputado federal, Coronel Assis (PL), parabenizou os esforços mútuos da prefeitura e do governo do Estado em fazer o Parque sair do papel. “Esforços esses que estão transformando Várzea Grande em uma cidade tecnológica”.

O vereador Enfermeiro Emerson (PP), lembrou da qualidade dos serviços que Várzea Grande passará a ofertar, a partir do Parque Tecnológico. “A prefeita pode contar com o Legislativo para contribuir com a evolução de Várzea Grande”.

Além dos secretários municipais e técnicos do Município e do Estado, estiveram presentes à solenidade Rogério Nunes, diretor técnico do Parque Tecnológico, Rodrigo Zanin, secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rafael Bastos, diretor geral do Parque Tecnológico, Tenente Coronel Heitor Souza, comandante do 2ª Batalhão Bombeiro Militar, Luiz Roberto, presidente da CDL/VG, João Bosco Lima Beraldo, diretor geral do IFMT – Campus VG, Ayres dos Santos, diretor da Federação da Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt), Diogo Bezerra, secretário de Tecnologia Educacional da UFMT.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT