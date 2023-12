Prefeitura de Várzea Grande já alcançou 78% das metas estabelecidas, aponta relatório prévio

Staff municipal está aferindo a evolução do trabalho realizado ao longo de 2023 considerando objetivos atingidos, oportunidades e desafios à melhoria da eficiência na prestação de serviços e à elaboração de políticas de governo

Gestores e equipes gerenciais da Prefeitura de Várzea Grande participaram da reunião presencial, realizada pela Secretaria Municipal de Planejamento e conduzida pela consultora e professora Lucia Auozani (UFMT), para cumprimento da etapa final do 12º ciclo de avaliação e monitoramento do Gerenciamento do Plano Estratégico (GPE).

Em 2022, Várzea Grande superou mais uma vez a média estadual em relação às metas e diretrizes estabelecidas dentro GPE. Das 60 metas instituídas, 49 delas foram 100% cumpridas, ou seja, atingindo um índice de conformidade acima de 81%. Para 2023, cujo fechamento será apresentado ainda em fevereiro de 2024, já a prévia aponta para um índice próximo de 78%.

Como frisou o secretário de Planejamento, João Carlos Cardoso, “a reunião serviu para dimensionar a evolução do planejamento estratégico da nossa cidade e prospectar planos de ação que serão necessárias para condução do GPE em 2024. Destacou ainda que já estamos nos mobilizando para duplicação das metas para o ano de 2024, com apresentação de novas propostas e projeções para o próximo exercício”.

Várzea Grande aderiu ao Programa GPE em 2015 e, ano a ano, está evoluindo nessa condução, através do plano de negócios focado na geração de valores à sociedade. Mas para chegarmos a esse fim temos de entender o contexto, seja ele conjuntural ou estruturante, considerando oportunidades, desafios e até mesmo, avaliando nossas fraquezas. Dessa forma, avançamos a cada ano no alinhamento estratégico com novas metas a serem superadas.

A reunião possibilitou o fechamento dos resultados de 2023, como pontua a coordenadora do Programa GPE, Jackeline Brandão. “Temos prazos para serem cumpridos diante do TCE e por isso tanto as reuniões do último dia 23/11, bem como a do dia 15/12, foram oportunidades ímpares para que todos os profissionais envolvidos pudessem refletir os resultados atingidos, avaliando os pontos positivos, as metas alcançadas e a produção de diagnóstico das metas não alcançadas para que, no ano de 2024, sejam reinseridas no planejamento de cada Pasta.

Durante o encontro, Ismael Alves da Silva, secretário de Governo, disse que é determinação do prefeito Kalil Baracat, acompanhar os trabalhos realizados pelos Órgãos da Administração, afim de verificar se os indicadores planejados no GPE estão sendo cumpridos dentro dos prazos e diretrizes, os quais ganharão amplitude na gestão especialmente para a sociedade várzea-grandense”.

A consultora e professora Lúcia Auozani (UFMT), reforçou que todo trabalho que vem sendo desenvolvido com êxito no Município contribui no fortalecimento das políticas públicas desenvolvidas pela gestão do prefeito Kalil, pois “A essência do Programa GPE é internalizar dentro da Administração Pública a cultura do planejamento estratégico com foco em resultados”.

ÚLTIMO RELATÓRIO –. Em março de 2024, um novo relatório final, referente ao exercício 2023, será apresentado. “As metas não cumpridas e ou com apontamentos de não-conformidade, retornarão ao planejamento individual de cada secretária para ser atingida no ano seguinte”, explicou Cardoso.

Por ser um dos primeiros municípios de Mato Grosso a aderir ao GPE, o plano estratégico de Várzea Grande está em um nível maior de maturidade, ampliando a competência da Prefeitura na gestão de seus processos organizacionais.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT