Prefeitura de Várzea Grande lamenta o falecimento de Carlos Roberto Montandon

As 24 unidades básicas de saúde do Município estarão abertas, das 8h às 17h, sem intervalo para o almoço

Neste sábado, 10 de maio, Várzea Grande vai aderir à Campanha Nacional “Dia D” de vacinação. A vacinação vai acontecer em 24 unidades básicas de saúde, das 8h às 17h, sem intervalo para o almoço, oferecendo diversas vacinas à população. As unidades do Limpo Grande e Passagem da Conceição, devido à distância, a equipe local estará agendando uma data junto à população.

Durante a ação, estarão disponíveis a vacina contra a gripe (Influenza) e outras vacinas do calendário nacional, além da atualização do Cartão do SUS e do Cartão de Vacinação. Também será realizada a pesagem obrigatória para beneficiários do programa Bolsa Família.

A campanha reforça a importância da prevenção e imunização, especialmente neste período do ano, em que as doenças respiratórias tendem a aumentar.

Além dos atendimentos nas unidades, quatro delas contarão com reforço no atendimento às arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. As unidades dos bairros: Marajoara, 24 de Dezembro, Jardim Glória e Cristo Rei atenderão casos suspeitos das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A Secretaria Municipal de Saúde pede para que a população de Várzea Grande participe da campanha. Manter a caderneta de vacinação em dia é um ato de cuidado com a própria saúde e com a coletividade.

Serviço:

Campanha Nacional “Dia D” de Vacinação – Várzea Grande

Data: Sábado, 10 de maio

Horário: Das 8h às 17h (todas as 24 unidades básicas)

Atendimentos:

• Vacina contra gripe (Influenza) e outras vacinas

• Atualização do Cartão SUS

• Atualização da caderneta de vacinação

• Pesagem do Bolsa Família

• Atendimento a arboviroses (em 4 unidades: Marajoara, 24 de Dezembro, Jardim Glória e Cristo Rei – das 7h às 11h e das 13h às 17h)

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT