Várzea Grande
Prefeitura de Várzea Grande prepara pacote de obras em parceria com União, Estado e emendas parlamentares
Esse conjunto de projetos, já em andamento, é mais um compromisso que a atual gestão municipal assume para transformar diferentes áreas do município até 2026, promovendo o verdadeiro desenvolvimento, por meio de edificações estruturantes
Até o fim deste ano, a Prefeitura de Várzea Grande deverá dar início a uma série de projetos estruturantes, em diferentes áreas do Município, viabilizada por meio de parcerias com o governo do Estado, apoio parlamentar e iniciativas próprias da gestão.
Entre as principais obras anunciadas pela prefeita Flávia Moretti (PL), está a construção da nova rodoviária, o sonho de uma vida toda dos várzea-grandenses. Segundo ela, a opção será pela modelagem de uma Parceria Público-Privada (PPP), semelhante à adotada em Cuiabá.
“A decisão minha é ir pela PPP e escolhermos a empresa. Não ficaremos sem rodoviária. Abriremos um chamamento público e a obra será executada”, afirmou. O recurso que estava previsto para a rodoviária, via emenda do deputado federal Coronel Assis (União), acabou sendo retido pelo governo federal, porque o projeto havia sido licitado há muitos anos atrás, impossibilitando a execução. Para não perder a emenda, o valor será destinado à construção de um viaduto na Avenida Mário Andreazza, com previsão de licitação ainda este ano e prazo de execução de até um ano e oito meses”, explicou Moretti, hoje, durante entrevista à rádio Capital.
Na área da saúde, a prefeita anunciou que a ordem de serviço para a construção da nova maternidade será assinada na próxima semana. “Teremos R$ 49,5 milhões para a construção e R$ 60 milhões para equipar. Em até dez meses a obra estará em andamento”, garantiu.
O pacote de obras inclui também investimentos em mobilidade urbana, com destaque para um novo sistema viário no entorno do Aeroporto Marechal Rondon. O projeto prevê pista dupla, ciclofaixa, praça para motoristas e integração com o terminal do Bus Rapid Transit (BRT), que será construído.
“Haverá uma modificação completa da região, já comunicamos a Agência Nacional de Aviação Civil sobre as intervenções”, explicou a prefeita.
No setor de infraestrutura, Flávia Moretti destacou que apresentou ao senador Jayme Campos (União) projeto para asfaltamento de ruas no bairro Marajoara, enquanto o deputado estadual Sebastião Rezende (União) se comprometeu a encaminhar recursos também para a mesma região. Outro projeto, orçado em R$ 16 milhões e entregue ao deputado estadual Eduardo Botelho (União), contempla a pavimentação de ruas no bairro Paiaguás. Além disso, a prefeitura segue articulando investimentos para os bairros Ouro Verde e São Simão, com foco em pavimentação e recapeamento.
Na cultura, a prefeita anunciou que pretende revitalizar a Casa de Artes de Várzea Grande e que estuda a criação de uma Secretaria Municipal de Cultura, desmembrada da atual pasta de Esporte, Lazer e Cultura (SMCEL). “Temos associações vencedoras de editais de cultura já trabalhando. Em novembro e dezembro teremos uma feira de artesanato na orla de VG, com shows culturais. A cultura precisa crescer e ter uma secretaria própria”, ressaltou.
“É uma grande união de esforços para transformar de verdade Várzea Grande. Nossa gestão tem o compromisso de destravar a cidade e fazer Várzea Grande, realmente grande, atrativa e próspera”, pontuou Moretti.
Várzea Grande
Vice-prefeito defende independência econômica de Várzea Grande em audiência pública
Gestor também pontuou que audiência pública foi oportunidade para a Prefeitura reforçar diálogo com empresários e vereadores e ainda anunciar soluções para mobilidade
O vice-prefeito de Várzea Grande, Tião da Zaeli (PL), foi enfático ao abrir a audiência pública realizada ontem (24), destacando que a atual gestão tem como prioridade a geração de emprego e renda e a construção de uma cidade que atenda às necessidades de seus moradores.
“Temos uma pauta extensa de demandas básicas, mas que impactam diretamente o desenvolvimento e a vida da população. Várzea Grande não pode continuar sendo apenas uma cidade dependente de Cuiabá. Precisamos ser independentes, úteis para todos, e só ir à capital por lazer, não por necessidade”, afirmou Tião da Zaeli. O vice-prefeito ainda reforçou: “A administração atual é popular e formada por pessoas que vivem o dia a dia do Município. Temos resolvido problemas que se arrastavam há décadas”.
A audiência, solicitada pelo vereador Rogério França, o Rogerinho da Dakar (PSDB), debateu temas como abertura de empresas, regularização de imóveis, melhorias urbanas, fortalecimento do comércio, mobilidade urbana e acessibilidade. A mesa foi composta por representantes da Prefeitura, do setor produtivo, do Judiciário e de entidades da sociedade civil.
DEMANDAS DE MOBILIDADE URBANA – As principais cobranças de comerciantes e empresários foram ligadas ao projeto de duplicação da Rodovia dos Imigrantes. O acesso às regiões do Bonsucesso e Souza Lima e a ausência de retornos próximos em trechos com postos de combustíveis e conveniências, e, instalação de pedágio foram criticados. Também houve cobrança pela construção de um viaduto no Trevo do Lagarto.
O vice-prefeito apresentou uma alternativa: “Já temos um retorno interno projetado no bairro Bonsucesso, que garante segurança e mobilidade. Todo desenvolvimento traz impactos positivos e negativos, mas precisamos buscar soluções inteligentes”, afirmou.
OUTROS PONTOS DISCUTIDOS:
– Travessia perigosa da Avenida da FEB
– Necessidade de inversão de mão da Avenida Couto Magalhães
– Estudo de estacionamento rotativo para fortalecer o comércio local
– Problemas com cabeamentos em excesso
– Estrangulamento da região do Zero KM
– Fiscalização do comércio informal em horários irregulares
– Melhoria na mobilidade em polos e setores, com faixas específicas para motos e carros
O coordenador de Mobilidade Urbana, Cidomar Arruda, disse que já foram realizados estudos técnicos nas principais avenidas da cidade: “A mobilidade é cara e exige recursos. Temos alternativas paliativas, mas precisamos garantir investimentos para viabilizar as soluções definitivas”, afirmou.
DEMANDAS FISCAIS E ABERTURA DE EMPRESAS – Empresários e contadores relataram dificuldades no processo de abertura e regularização de empresas em Várzea Grande. As queixas incluíram burocracia para emissão de alvarás e habite-se, falta de extratos online de dívidas e problemas no atendimento da gestão fazendária.
Em resposta, representantes da Prefeitura esclareceram que:
– O município não bloqueia notas fiscais por dívidas
– Existe a possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa
– Nenhum fiscal está autorizado a ameaçar contribuintes, apenas a aplicar o que a lei prevê
– A vinculação entre habite-se e alvará é cumprimento legal
– Diferenças de valores em alvarás seguem zoneamento e precisam ser atualizadas em lei pela Câmara Municipal
DESENVOLVIMENTO URBANO – A secretária de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação, Manoela Rondon, anunciou que uma nova lei permitirá flexibilização para imóveis já consolidados, garantindo alvarás e habite-se condicionados a outras exigências, como normas sanitárias e de segurança. “Queremos dar viabilidade a comércio e resolver o grande passivo fundiário da cidade. Imóveis construídos em desacordo com índices urbanísticos terão prazo de até três anos para regularização”, explicou.
O secretário de Meio Ambiente, Ricardo Amorim, destacou a implantação de um novo software para agilizar licenciamentos, a criação de cinco ecopontos e ações contra alagamentos, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente.
SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO – O comandante da Guarda Municipal, Juliano Lemos, destacou o trabalho de policiamento comunitário em áreas comerciais e no Cristo Rei, além de ações de apoio aos moradores em situação de rua e combate aos crimes ambientais. Ele também apresentou o “Via Azul”, programa lançado pela prefeita Flávia Moretti para melhorar o tráfego em horários de pico.
No encerramento, o vereador Rogerinho da Dakar reforçou que as demandas apresentadas pela Gestão Municipal serão levadas à Assembleia Legislativa e aos governos estadual e federal. “Queremos unir Legislativo, Executivo e sociedade para buscar soluções conjuntas que fortaleçam o comércio, gerem empregos e melhorem a vida em Várzea Grande”, afirmou.
Participaram ainda os vereadores Samir Katumata (PL) e Alziel Feitosa (NOVO); a promotora de Justiça Michelle de Miranda Rezende Vilela Germano; o presidente da FCDL-MT, David Pintor; o presidente da CDL-VG, Luiz Roberto da Silva; além dos secretários municipais Manoela Rondon (Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação), Ricardo Amorim (Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável), Ina de Maria (Assuntos Estratégicos), Louriney dos Santos (Defesa Social), Mário Quidá Neto (Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo), Maurício Magalhães (Procuradoria-Geral), Zilmar Dias da Silva (DAE-VG), Gerson Scalon (Serviços Públicos) e Rafael Odílio (Gestão Fazendária). Representantes da ACIVAG, OAB-MT, CRC-MT, CRECI-MT, Fiemt, do Sindicato dos Bares e Restaurantes e da Associação das Imobiliárias também marcaram presença.
Várzea Grande
Acelera VG da Inclusão leva atendimentos e serviços às pessoas com deficiência
Durante todo o dia de hoje foram ofertados serviços que fazem a diferença para quem precisa, garantindo direitos e a plena cidadania
A Prefeitura de Várzea Grande realizou, nesta quinta-feira (25), a primeira edição do ‘Acelera VG da Inclusão’. A ação foi realizada no Ginásio Poliesportivo Fiotão.
Conforme a Secretária Municipal de Assistência Social, Cristina Saito ofertados foram ofertados durante a ação os seguintes serviços: documentação e cidadania com atualização do Cadastro Único, emissão de Cartão de estacionamento para PCDs e carteirinha do SUS, solicitação de Carteirinha do Autista, Celíaco e Fibromialgia; vagas de emprego e empreendedorismo com aberturas de MEI; orientações jurídicas e cursos profissionalizantes
“Aqui, temos de tudo. A Prefeitura está levando cidadania e garantido o direito do cidadão. Parabéns a prefeita Flávia Moretti e ao vice Tião da Zaeli por levantarem essa bandeira”, declara Cristina.
A assessora especial de Políticas Públicas de Inclusão, Priscila Lima, disse que a gestão tem focado em políticas públicas aos deficientes. “É uma determinação da prefeita Flávia Moretti que olhemos de maneira especial às pessoas com deficiência e aos neurodivergentes. O Acelera VG da Inclusão mostra na prática que a atual gestão está de fato realizando e preocupada com a inclusão e a qualidade de vida dessas pessoas”.
O presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Diney Ribeiro, parabenizou a gestão. “Hoje, temos muitas ações inclusivas dentro da Prefeitura. Isso nos deixa muito felizes. Várzea Grande, agora, tem olhado para nós. Isso é muito importante “, declara Ribeiro.
Também participaram do Acelera VG Inclusão a secretária de Assuntos Estratégicos, Ina de Maria e a subsecretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, professora Eva de Paulo.
