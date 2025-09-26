Prefeitura de Várzea Grande prepara pacote de obras em parceria com União, Estado e emendas parlamentares

Esse conjunto de projetos, já em andamento, é mais um compromisso que a atual gestão municipal assume para transformar diferentes áreas do município até 2026, promovendo o verdadeiro desenvolvimento, por meio de edificações estruturantes

Até o fim deste ano, a Prefeitura de Várzea Grande deverá dar início a uma série de projetos estruturantes, em diferentes áreas do Município, viabilizada por meio de parcerias com o governo do Estado, apoio parlamentar e iniciativas próprias da gestão.

Entre as principais obras anunciadas pela prefeita Flávia Moretti (PL), está a construção da nova rodoviária, o sonho de uma vida toda dos várzea-grandenses. Segundo ela, a opção será pela modelagem de uma Parceria Público-Privada (PPP), semelhante à adotada em Cuiabá.

“A decisão minha é ir pela PPP e escolhermos a empresa. Não ficaremos sem rodoviária. Abriremos um chamamento público e a obra será executada”, afirmou. O recurso que estava previsto para a rodoviária, via emenda do deputado federal Coronel Assis (União), acabou sendo retido pelo governo federal, porque o projeto havia sido licitado há muitos anos atrás, impossibilitando a execução. Para não perder a emenda, o valor será destinado à construção de um viaduto na Avenida Mário Andreazza, com previsão de licitação ainda este ano e prazo de execução de até um ano e oito meses”, explicou Moretti, hoje, durante entrevista à rádio Capital.

Na área da saúde, a prefeita anunciou que a ordem de serviço para a construção da nova maternidade será assinada na próxima semana. “Teremos R$ 49,5 milhões para a construção e R$ 60 milhões para equipar. Em até dez meses a obra estará em andamento”, garantiu.

O pacote de obras inclui também investimentos em mobilidade urbana, com destaque para um novo sistema viário no entorno do Aeroporto Marechal Rondon. O projeto prevê pista dupla, ciclofaixa, praça para motoristas e integração com o terminal do Bus Rapid Transit (BRT), que será construído.

“Haverá uma modificação completa da região, já comunicamos a Agência Nacional de Aviação Civil sobre as intervenções”, explicou a prefeita.

No setor de infraestrutura, Flávia Moretti destacou que apresentou ao senador Jayme Campos (União) projeto para asfaltamento de ruas no bairro Marajoara, enquanto o deputado estadual Sebastião Rezende (União) se comprometeu a encaminhar recursos também para a mesma região. Outro projeto, orçado em R$ 16 milhões e entregue ao deputado estadual Eduardo Botelho (União), contempla a pavimentação de ruas no bairro Paiaguás. Além disso, a prefeitura segue articulando investimentos para os bairros Ouro Verde e São Simão, com foco em pavimentação e recapeamento.

Na cultura, a prefeita anunciou que pretende revitalizar a Casa de Artes de Várzea Grande e que estuda a criação de uma Secretaria Municipal de Cultura, desmembrada da atual pasta de Esporte, Lazer e Cultura (SMCEL). “Temos associações vencedoras de editais de cultura já trabalhando. Em novembro e dezembro teremos uma feira de artesanato na orla de VG, com shows culturais. A cultura precisa crescer e ter uma secretaria própria”, ressaltou.

“É uma grande união de esforços para transformar de verdade Várzea Grande. Nossa gestão tem o compromisso de destravar a cidade e fazer Várzea Grande, realmente grande, atrativa e próspera”, pontuou Moretti.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT