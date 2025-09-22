Prefeitura de Várzea Grande protocola oficialmente a LOA 2026

“Agora, entregamos um orçamento que não foi feito só pela gestão, mas também pela população várzea-grandense”

A Prefeitura de Várzea Grande, protocolou nesta segunda-feira (22), de forma antecipada, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2026), no Poder Legislativo. A proposta será lida, durante sessão ordinária desta terça-feira (23), para iniciar os trâmites nas comissões permanentes da Câmara Municipal. O orçamento previsto para o ano que vem é de R$ R$ 2.037.086, 692,91 (dois bilhões, trinta e sete milhões, oitenta e seis mil reais, seiscentos e noventa dois reais e noventa e um centavos).

A PLOA, conforme prevê a Lei Orgânica do Município (LOM), poderia ser entregue até o dia 31 de setembro.

Conforme a secretária municipal de Planejamento, Drielli Martinez, a primeira proposta de LOA da atual gestão visa a eficiência da destinação dos recursos públicos. “Este orçamento representa o compromisso da atual gestão com a população várzea-grandense, pois nele há detalhadamente o que queremos para o futuro do nosso Município”, disse Martinez.

O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, lembra que a PLOA foi elaborada com base nos princípios da transparência e da eficiência. “O ano de 2025 está sendo muito desafiador, pois estamos com o orçamento que não foi feito por nós, mas estamos cumprindo com rigor por seguir o princípio constitucional da continuidade do serviço público. Agora, entregamos um orçamento que não foi feito só pela gestão, mas também pela população várzea-grandense”, destaca Marcos.

“Entregamos, dentro do prazo e até de forma antecipada, todas as peças orçamentárias, PLO, PLDO e PPA. Essas ações mostram o compromisso da gestão com a população”, completa o secretário Marcos José.

A LOA é o principal instrumento de planejamento utilizado pelas autoridades para gerenciar as receitas e despesas públicas em cada exercício financeiro, autorizando previamente a realização de receitas e despesas durante o período determinado.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT