Prefeitura de Várzea Grande protocola oficialmente a LOA 2026
“Agora, entregamos um orçamento que não foi feito só pela gestão, mas também pela população várzea-grandense”
A Prefeitura de Várzea Grande, protocolou nesta segunda-feira (22), de forma antecipada, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2026), no Poder Legislativo. A proposta será lida, durante sessão ordinária desta terça-feira (23), para iniciar os trâmites nas comissões permanentes da Câmara Municipal. O orçamento previsto para o ano que vem é de R$ R$ 2.037.086, 692,91 (dois bilhões, trinta e sete milhões, oitenta e seis mil reais, seiscentos e noventa dois reais e noventa e um centavos).
A PLOA, conforme prevê a Lei Orgânica do Município (LOM), poderia ser entregue até o dia 31 de setembro.
Conforme a secretária municipal de Planejamento, Drielli Martinez, a primeira proposta de LOA da atual gestão visa a eficiência da destinação dos recursos públicos. “Este orçamento representa o compromisso da atual gestão com a população várzea-grandense, pois nele há detalhadamente o que queremos para o futuro do nosso Município”, disse Martinez.
O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, lembra que a PLOA foi elaborada com base nos princípios da transparência e da eficiência. “O ano de 2025 está sendo muito desafiador, pois estamos com o orçamento que não foi feito por nós, mas estamos cumprindo com rigor por seguir o princípio constitucional da continuidade do serviço público. Agora, entregamos um orçamento que não foi feito só pela gestão, mas também pela população várzea-grandense”, destaca Marcos.
“Entregamos, dentro do prazo e até de forma antecipada, todas as peças orçamentárias, PLO, PLDO e PPA. Essas ações mostram o compromisso da gestão com a população”, completa o secretário Marcos José.
A LOA é o principal instrumento de planejamento utilizado pelas autoridades para gerenciar as receitas e despesas públicas em cada exercício financeiro, autorizando previamente a realização de receitas e despesas durante o período determinado.
Dia de Nossa Senhora da Salette é celebrado com fé em Várzea Grande
O evento religioso, já tradicional, mobiliza não apenas fiéis de Várzea Grande, mas também de municípios vizinhos
O Santuário de Nossa Senhora da Salette, localizado na Costa Verde, em Várzea Grande, foi palco de um dia de intensa fé e celebração em honra à padroeira, ontem (21). A programação iniciou logo cedo, às 8h, com a tradicional procissão que reuniu centenas de devotos e membros da comunidade, saindo da Igreja Matriz em direção ao Santuário.
Às 10h, a Missa Solene foi presidida pelo Arcebispo Dom Mário Antônio, reunindo fiéis que lotaram o espaço para render homenagens à Santa. Em seguida, foi servido o tradicional almoço com a venda de costelão, no salão ao lado do Santuário. A programação segue ainda com missa às 18h e o sorteio de prêmios, marcando o encerramento das festividades.
A celebração faz parte da 33ª Romaria de Nossa Senhora da Salette, cuja data litúrgica é comemorada em 19 de setembro. O evento religioso, já tradicional, mobiliza não apenas fiéis de Várzea Grande, mas também de municípios vizinhos.
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), acompanhou a procissão e a missa solene ao lado da comunidade. “Foi uma celebração muito especial, marcada pela fé, devoção e união do nosso povo. Nossa Senhora da Salette é símbolo de esperança, e participar desse momento junto aos devotos é motivo de alegria”, destacou.
Com forte participação popular, a festividade reforçou a tradição e a devoção a Nossa Senhora da Salette, que há mais de três décadas inspira e fortalece a fé dos várzea-grandenses.
“Inclusão não é estatística, é respeito”, afirma Mário Quidá no I Encontro da Pessoa com Deficiência em Várzea Grande
O evento integrou a programação nacional do “Dia D de Inclusão e Empregabilidade da Pessoa com Deficiência”, celebrado em todo o país, e movimentou o Várzea Grande Shopping das 10h às 17h
Várzea Grande deu um passo importante rumo à inclusão nesta segunda-feira (22), com a realização do I Encontro da Pessoa com Deficiência, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, do Sine-VG e da Assessoria de Políticas de Inclusão. O evento integrou a programação nacional do “Dia D de Inclusão e Empregabilidade da Pessoa com Deficiência”, celebrado em todo o país, e movimentou o Várzea Grande Shopping das 10h às 17h.
Com o tema “A inclusão começa com uma oportunidade”, o encontro reuniu empresas, gestores, movimentos sociais e a própria comunidade PcD, reforçando a importância da acessibilidade, da igualdade e da valorização de talentos. Ao longo do dia, foram disponibilizadas 74 vagas de emprego exclusivas para Pessoas com Deficiência, ofertadas pelo Sine-VG em diversas áreas, como auxiliar de produção, operador de caixa, frentista e atendente de lojas.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá Neto, destacou que o momento vai além do cumprimento da Lei de Cotas (Lei nº 8.213/91). “A lei foi um divisor de águas no mercado de trabalho, mas inclusão não pode ser vista apenas como número. Inclusão é acessibilidade, empatia e evolução dentro das empresas. Hoje é dia de ampliar esse debate e mostrar que precisamos criar ambientes reais de crescimento para a pessoa com deficiência”, afirmou.
A assessora especial de Políticas de Inclusão, Priscila Lima, destacou a força do evento. “Aqui não estamos apenas falando de inclusão, mas efetivando oportunidades. Várzea Grande está abrindo portas para que as pessoas com deficiência possam mostrar seus talentos e desenvolver seus trabalhos. A cidade está criando um ambiente de oportunidades reais”, disse.
O presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Diney Ribeiro Campos, ressaltou a importância da mobilização. “Cada encontro como este é uma vitória. Precisamos que essas ações sejam cada vez mais frequentes, para fortalecer a inclusão social e dar voz às pessoas com deficiência e suas famílias”, destacou.
A programação incluiu palestras, oficinas de capacitação, entrevistas de emprego, emissão de CTPS digital, laudos médicos, orientação jurídica e previdenciária, serviços de acessibilidade e espaços de bem-estar.
O auditor-fiscal do trabalho, Eduardo de Souza Maria, a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-VG, Larissa Faria, e Joicy Corrêa, especialista em Direito Previdenciário, conduziram palestras sobre contratação e benefícios previdenciários.
Parceiros como a Setasc, o CDL-VG, o Ministério do Trabalho e Emprego e o FAT também marcaram presença, reafirmando o compromisso coletivo com a empregabilidade e a valorização da diversidade. “Com sinergia, esperança e oportunidades concretas, o I Encontro da Pessoa com Deficiência de Várzea Grande mostrou que inclusão não é caridade, nem estatística, mas sim, respeito, reconhecimento e desenvolvimento humano”, reforçou Mario Quidá.
Essa visão, segundo Mário Quidá, reflete a nova política pública da gestão da prefeita Flávia Moretti e do vice-prefeito Tião da Zaeli, que têm colocado a inclusão social como prioridade. “É uma determinação da prefeita e o vice olhar para as pessoas com deficiência, não apenas como parte de uma estatística, mas como cidadãos plenos, com direitos e potenciais que precisam ser valorizados. Essa é a marca dessa gestão: transformar leis em ações concretas que mudam vidas e ampliam oportunidades”, completou o secretário.
