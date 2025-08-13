Várzea Grande
Prefeitura de Várzea Grande realiza audiência pública da LOA e LDO 2026 nesta quinta-feira (14)
Será realizada, nesta quinta-feira (14.08), uma audiência pública para apresentação das propostas de lei Ordinária Anual (PLOA) e de Diretrizes Ordinária (PLDO) do ano de 2026. A apresentação ocorrerá no plenário das deliberações da Câmara Municipal de Várzea Grande, na Avenida Castelo Branco (prédio do antigo Fórum) às 9h.
Conforme a prefeita Flávia Moretti (PL), a participação popular e da sociedade civil organizada é fundamental neste processo, já que este é o orçamento municipal elaborado pela atual gestão. “Estamos dando transparência sobre o orçamento do próximo ano e apresentando os principais projetos que desejamos implantar em nosso município”, disse Moretti.
Consta da Constituição Federal que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as prioridades e orienta a elaboração do orçamento anual, enquanto a Lei Orçamentária Anual (LOA) detalha a arrecadação e a aplicação dos recursos em áreas específicas para um determinado ano.
A secretária municipal de Planejamento, Drielli Martinez, a participação popular é fundamental para discutir o orçamento municipal. “A gestão da prefeita Flávia e do vice Tião da Zaeli quer a participação de todos, pois somos integralmente democráticos, ainda mais para discutir o orçamento público”, conta Drielli.
O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, relata que a população também pode acompanhar a audiência pública por meio virtual, via Youtube da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. “Várzea Grande vive novos tempos, pois a atual gestão busca a transparência e quer a participação popular em todos os atos. O várzea-grandense terá uma grande oportunidade de acompanhar os investimentos do Município no ano que vem, além de fazer sugestões, mesmo que esteja online”, relata Marcos.
SERVIÇO:
O quê? Audiência pública LOA/LDO 2026
Onde? Câmara Municipal de Várzea Grande
Quando? 16 de agosto (quinta-feira) às 9h
Várzea Grande
Secretária visita deputada estadual em busca de recursos para saúde de Várzea Grande
A secretária municipal de Saúde de Várzea Grande, Deisi Bocalon, esteve no gabinete da deputada estadual Janaína Riva, na Assembleia Legislativa, para tratar da atual situação da saúde no município e solicitar apoio para captação de recursos.
Durante a reunião, Deisi apresentou um panorama das demandas locais, destacando serviços que ainda não estão habilitados junto aos governos federal e estadual. Na oportunidade, também solicitou o apoio da parlamentar para a ampliação e melhoria da estrutura da maternidade municipal.
Segundo Deisi, a atual maternidade é pequena e não comporta a demanda crescente da cidade. Hoje, cerca de 50% das gestantes precisam se deslocar até Cuiabá para realizar o parto. Desde o início da gestão, a pasta tem trabalhado para que Várzea Grande seja protagonista na oferta de serviços de saúde, garantindo atendimento de qualidade e evitando o envio de pacientes para outros municípios.
A secretária destacou ainda que os valores recebidos por meio do Piso da Atenção Básica (PAB) e do Média e Alta Complexidade (MAC) são insuficientes para cobrir as despesas da rede municipal. Por isso, solicitou à deputada um aporte especial no valor de R$ 7,5 milhões para a reforma de um prédio que já funcionou como unidade hospitalar na cidade. A estrutura contará com 60 leitos, 10 leitos de UTI neonatal, centro cirúrgico e demais serviços que preconizam uma maternidade, servindo como sede provisória da maternidade até a conclusão da nova unidade definitiva que já foi sancionada pela prefeita Flávia Moretti.
“Várzea Grande tem capacidade e estrutura para cuidar das suas gestantes e oferecer um parto seguro e humanizado aqui mesmo, sem precisar transferir mães e bebês para outro município. Precisamos apenas do investimento certo para transformar essa realidade”, afirmou a secretária Deisi Bocalon.
A deputada Janaína Riva reconheceu a necessidade da demanda e se comprometeu a dialogar com os parlamentares da bancada da saúde. Ela afirmou que buscará apoio junto ao presidente da Assembleia, deputado Max Russi, e às lideranças da bancada, para que a proposta seja atendida com prioridade.
Janaína ressaltou que vê essa pauta como extremamente importante por estar diretamente relacionada à saúde da mulher, uma área pela qual vem lutando e defendendo ao longo de sua trajetória política. “Queremos que Várzea Grande tenha uma maternidade à altura das necessidades da população e vamos trabalhar para viabilizar essa conquista”, afirmou.
Várzea Grande
Prefeitura mobiliza força-tarefa para limpeza, manutenção e melhorias em diversos bairros nesta quarta (13)
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensifica nesta quarta-feira (13) uma grande operação de limpeza, manutenção e melhorias estruturais em vários bairros da cidade.
As equipes estão em campo executando serviços de roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, poda de árvores, pintura de meio-fio, manutenção e instalação de sinalização viária, ajustes em semáforos, implantação de quebra-molas, troca de lâmpadas e instalação de braços de luz.
O trabalho é realizado por servidores da Secretaria com o reforço da empresa terceirizada Eletroconstro, ampliando o alcance das ações e garantindo mais agilidade no atendimento às demandas da população.
Serviços de limpeza e zeladoria
(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)
• Jardim Aeroporto e Centro Norte
• Jardim Costa Verde II e Santa Maria
• Ciaan – Centro Integrado de Atendimento ao Autista e Neurodivergente
• Avenida Goiás – Córrego Canela/Santa Maria
• Manaíra/Grande Petrópolis
• Avenida Chapéu do Sol
• Solares Tarumã
• Chapéu do Sol
• Cristo Rei/Unipark/Jardim Aeroporto
Sinalização, semáforos, quebra-molas e apoio ao transporte
(Instalação, manutenção e retirada de bolsões de lixo com apoio do setor de Transporte)
• Costa Verde II/Santa Maria
• Centro/Travessa Aquidaban
• Jardim Aeroporto/Centro Norte
• Parque do Lago/Cristo Rei
• Roçagem no Complexo Penitenciário Ahmenon Dantas
• Paço Municipal Couto Magalhães
Atendimento com iluminação pública
• Vitória Régia/Parque das Águas
• Vila Ipase
A operação integra o planejamento diário da Secretaria e tem como foco a manutenção da limpeza urbana, a conservação de espaços públicos e a modernização da infraestrutura, garantindo mais segurança, bem-estar e qualidade de vida à população de Várzea Grande.
Agosto Verde: Prefeitura realiza atividades no Cras em alusão a campanha da primeira infância
Barranco solicita celeridade nas nomeações de concursados do INDEA
Nota de falecimento – Desembargador aposentado Raul Bezerra
1º Grau: coordenador apresenta funções da Corregedoria a novos servidores da CPE
Decisão judicial garante tratamento de R$ 90 mil pelo SUS a paciente com doença no pâncreas
Segurança
PRF, GEFRON e Força Tática apreendem drogas em veículo durante fiscalização na BR-070
Na manhã desta quarta-feira (13), uma ação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e Força...
Polícia Civil conclui inquérito de homicídio de ex-jogador de vôlei e pede prisão preventiva de autor do crime
O inquérito policial sobre o assassinato do ex-atleta foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário com o indiciamento de I.A.P.,...
Polícia Militar fecha área de desmatamento ilegal em fazenda e prende três homens em flagrante
Equipes do Batalhão Ambiental e da Força Tática fecharam uma área de desmatamento ilegal em uma fazenda, na zona rural...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeitura realiza sábado (09) mutirão itinerante da saúde em Sinop
-
CIDADES5 dias atrás
Secretaria faz limpeza e manutenção no Parque Jardim Botânico para evitar queimadas
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Revista Democrática abre prazo para o recebimento de artigos candidatos ao volume 12
-
JUSTIÇA2 dias atrás
Nota de Pesar – Estagiária Eileen Naiely da Silva
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Cartório Eleitoral de Rondonópolis faz atendimento domiciliar a eleitor com deficiência
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Alunos do SoleTRE recebem mais um incentivo ao aprendizado com kits escolares
-
CIDADES5 dias atrás
Festeja Sinop 2025 terá Festa das Entidades com praça de alimentação e banho assistido
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeito Roberto Dorner e autoridades lançam Festeja Sinop 2025; confira programação