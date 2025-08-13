Prefeitura de Várzea Grande realiza audiência pública da LOA e LDO 2026 nesta quinta-feira (14)

Será realizada, nesta quinta-feira (14.08), uma audiência pública para apresentação das propostas de lei Ordinária Anual (PLOA) e de Diretrizes Ordinária (PLDO) do ano de 2026. A apresentação ocorrerá no plenário das deliberações da Câmara Municipal de Várzea Grande, na Avenida Castelo Branco (prédio do antigo Fórum) às 9h.

Conforme a prefeita Flávia Moretti (PL), a participação popular e da sociedade civil organizada é fundamental neste processo, já que este é o orçamento municipal elaborado pela atual gestão. “Estamos dando transparência sobre o orçamento do próximo ano e apresentando os principais projetos que desejamos implantar em nosso município”, disse Moretti.

Consta da Constituição Federal que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as prioridades e orienta a elaboração do orçamento anual, enquanto a Lei Orçamentária Anual (LOA) detalha a arrecadação e a aplicação dos recursos em áreas específicas para um determinado ano.

A secretária municipal de Planejamento, Drielli Martinez, a participação popular é fundamental para discutir o orçamento municipal. “A gestão da prefeita Flávia e do vice Tião da Zaeli quer a participação de todos, pois somos integralmente democráticos, ainda mais para discutir o orçamento público”, conta Drielli.

O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, relata que a população também pode acompanhar a audiência pública por meio virtual, via Youtube da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. “Várzea Grande vive novos tempos, pois a atual gestão busca a transparência e quer a participação popular em todos os atos. O várzea-grandense terá uma grande oportunidade de acompanhar os investimentos do Município no ano que vem, além de fazer sugestões, mesmo que esteja online”, relata Marcos.

SERVIÇO:

O quê? Audiência pública LOA/LDO 2026

Onde? Câmara Municipal de Várzea Grande

Quando? 16 de agosto (quinta-feira) às 9h

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT