Prefeitura de Várzea Grande realiza audiência pública da LOA e LDO 2026 nesta quinta-feira (14)

13/08/2025

Será realizada, nesta quinta-feira (14.08), uma audiência pública para apresentação das propostas de lei Ordinária Anual (PLOA) e de Diretrizes Ordinária (PLDO) do ano de 2026. A apresentação ocorrerá no plenário das deliberações da Câmara Municipal de Várzea Grande, na Avenida Castelo Branco (prédio do antigo Fórum) às 9h.

Conforme a prefeita Flávia Moretti (PL), a participação popular e da sociedade civil organizada é fundamental neste processo, já que este é o orçamento municipal elaborado pela atual gestão. “Estamos dando transparência sobre o orçamento do próximo ano e apresentando os principais projetos que desejamos implantar em nosso município”, disse Moretti.

Consta da Constituição Federal que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as prioridades e orienta a elaboração do orçamento anual, enquanto a Lei Orçamentária Anual (LOA) detalha a arrecadação e a aplicação dos recursos em áreas específicas para um determinado ano.

A secretária municipal de Planejamento, Drielli Martinez, a participação popular é fundamental para discutir o orçamento municipal. “A gestão da prefeita Flávia e do vice Tião da Zaeli quer a participação de todos, pois somos integralmente democráticos, ainda mais para discutir o orçamento público”, conta Drielli.

O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, relata que a população também pode acompanhar a audiência pública por meio virtual, via Youtube da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. “Várzea Grande vive novos tempos, pois a atual gestão busca a transparência e quer a participação popular em todos os atos. O várzea-grandense terá uma grande oportunidade de acompanhar os investimentos do Município no ano que vem, além de fazer sugestões, mesmo que esteja online”, relata Marcos.

SERVIÇO:

O quê? Audiência pública LOA/LDO 2026

Onde? Câmara Municipal de Várzea Grande

Quando? 16 de agosto (quinta-feira) às 9h

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Secretária visita deputada estadual em busca de recursos para saúde de Várzea Grande

4 horas atrás

13/08/2025

A secretária municipal de Saúde de Várzea Grande, Deisi Bocalon, esteve no gabinete da deputada estadual Janaína Riva, na Assembleia Legislativa, para tratar da atual situação da saúde no município e solicitar apoio para captação de recursos.

Durante a reunião, Deisi apresentou um panorama das demandas locais, destacando serviços que ainda não estão habilitados junto aos governos federal e estadual. Na oportunidade, também solicitou o apoio da parlamentar para a ampliação e melhoria da estrutura da maternidade municipal.

Segundo Deisi, a atual maternidade é pequena e não comporta a demanda crescente da cidade. Hoje, cerca de 50% das gestantes precisam se deslocar até Cuiabá para realizar o parto. Desde o início da gestão, a pasta tem trabalhado para que Várzea Grande seja protagonista na oferta de serviços de saúde, garantindo atendimento de qualidade e evitando o envio de pacientes para outros municípios.

A secretária destacou ainda que os valores recebidos por meio do Piso da Atenção Básica (PAB) e do Média e Alta Complexidade (MAC) são insuficientes para cobrir as despesas da rede municipal. Por isso, solicitou à deputada um aporte especial no valor de R$ 7,5 milhões para a reforma de um prédio que já funcionou como unidade hospitalar na cidade. A estrutura contará com 60 leitos, 10 leitos de UTI neonatal, centro cirúrgico e demais serviços que preconizam uma maternidade, servindo como sede provisória da maternidade até a conclusão da nova unidade definitiva que já foi sancionada pela prefeita Flávia Moretti.

“Várzea Grande tem capacidade e estrutura para cuidar das suas gestantes e oferecer um parto seguro e humanizado aqui mesmo, sem precisar transferir mães e bebês para outro município. Precisamos apenas do investimento certo para transformar essa realidade”, afirmou a secretária Deisi Bocalon.

A deputada Janaína Riva reconheceu a necessidade da demanda e se comprometeu a dialogar com os parlamentares da bancada da saúde. Ela afirmou que buscará apoio junto ao presidente da Assembleia, deputado Max Russi, e às lideranças da bancada, para que a proposta seja atendida com prioridade.

Janaína ressaltou que vê essa pauta como extremamente importante por estar diretamente relacionada à saúde da mulher, uma área pela qual vem lutando e defendendo ao longo de sua trajetória política. “Queremos que Várzea Grande tenha uma maternidade à altura das necessidades da população e vamos trabalhar para viabilizar essa conquista”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Prefeitura mobiliza força-tarefa para limpeza, manutenção e melhorias em diversos bairros nesta quarta (13)

4 horas atrás

13/08/2025

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensifica nesta quarta-feira (13) uma grande operação de limpeza, manutenção e melhorias estruturais em vários bairros da cidade.

As equipes estão em campo executando serviços de roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, poda de árvores, pintura de meio-fio, manutenção e instalação de sinalização viária, ajustes em semáforos, implantação de quebra-molas, troca de lâmpadas e instalação de braços de luz.

O trabalho é realizado por servidores da Secretaria com o reforço da empresa terceirizada Eletroconstro, ampliando o alcance das ações e garantindo mais agilidade no atendimento às demandas da população.

Serviços de limpeza e zeladoria

(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)

• Jardim Aeroporto e Centro Norte

• Jardim Costa Verde II e Santa Maria

• Ciaan – Centro Integrado de Atendimento ao Autista e Neurodivergente

• Avenida Goiás – Córrego Canela/Santa Maria

• Manaíra/Grande Petrópolis

• Avenida Chapéu do Sol

• Solares Tarumã

• Chapéu do Sol

• Cristo Rei/Unipark/Jardim Aeroporto

Sinalização, semáforos, quebra-molas e apoio ao transporte

(Instalação, manutenção e retirada de bolsões de lixo com apoio do setor de Transporte)

• Costa Verde II/Santa Maria

• Centro/Travessa Aquidaban

• Jardim Aeroporto/Centro Norte

• Parque do Lago/Cristo Rei

• Roçagem no Complexo Penitenciário Ahmenon Dantas

• Paço Municipal Couto Magalhães

Atendimento com iluminação pública

• Vitória Régia/Parque das Águas

• Vila Ipase

A operação integra o planejamento diário da Secretaria e tem como foco a manutenção da limpeza urbana, a conservação de espaços públicos e a modernização da infraestrutura, garantindo mais segurança, bem-estar e qualidade de vida à população de Várzea Grande.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

