Prefeitura de Várzea Grande realiza oitava edição da Copa do Servidor

A abertura oficial da 8ª edição da Copa do Servidor foi realizada na noite de sexta-feira (03.10), no Miniestádio do bairro Ipase, em Várzea Grande, e reuniu servidores, familiares e comunidade em uma grande festa esportiva. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), contou a presença do vice-prefeito Tião da Zaeli, que declarou aberto os jogos dos servidores, na presença das 15 equipes participantes.

Na sequência, o clima de confraternização deu lugar à emoção dentro de campo. No jogo preliminar, a equipe da Educação venceu o time da Força Aérea Brasileira (FAB) por 1 a 0. Já na partida de fundo, a equipe de Serviços Públicos/Obras mostrou eficiência e superou a Guarda Municipal pelo placar de 2 a 0.

Durante a solenidade de abertura, o vice-prefeito Tião da Zaeli destacou a importância do evento como forma de valorização dos servidores municipais. “A Copa do Servidor é um momento de integração e reconhecimento do trabalho diário dos nossos profissionais. Mais do que esporte, ela promove união, amizade e espírito de equipe, que são valores essenciais para o serviço público municipal”, afirmou.

Já o secretário da SMECEL, Igor Cunha, enalteceu o empenho de todos os envolvidos e a energia contagiante do público que compareceu ao estádio. “Ver as arquibancadas cheias, as equipes desfilando com orgulho e a comunidade prestigiando é a prova de que a Copa do Servidor se consolidou como um dos grandes eventos esportivos do município. É uma celebração da dedicação dos nossos servidores e do fortalecimento da cidadania por meio do esporte”, destacou.

O superintendente de Esporte e Lazer, Edmilson Piranha, também reforçou o compromisso da gestão em fomentar a prática esportiva entre os trabalhadores. “O esporte é uma ferramenta transformadora, que motiva, aproxima e fortalece os laços entre os servidores. Essa competição é feita para eles e por eles, mostrando que a prefeitura valoriza e incentiva o lazer e a qualidade de vida de quem serve a nossa cidade”, ressaltou.

A competição segue ao longo das próximas semanas com partidas programadas entre as 15 equipes, prometendo mais emoção, integração e espírito esportivo em Várzea Grande.

As equipes participantes são: Assistência Social, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiro Militar, Gestão Fazendária, Cultura, Patrimônio, Procuradoria Municipal, Saúde, Serviços Públicos/Obras, Câmara Municipal, DAE, Força Aérea, Polícia Militar, Meio Ambiente e Educação.

*ORGANIZAÇÃO –* A equipe da Superintendência, vai estar à frente das regras da Copa, que já movimenta os bastidores entre as secretarias, autarquias e outros órgãos públicos convidados, como explicam o secretário de Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), Igor Cunha, e o Superintendente Edmilson Piranha.

A coordenadora de Eventos e Projetos da Superintendência Municipal de Esportes e Lazer, Elaine Cristina de Arruda, juntamente com o coordenador de Esportes, Gilson Cassemiro, estão mobilizados para garantir o sucesso da Copa, nesta 8ª edição.

*HISTÓRIA DA COPA –* A Copa do Servidor é uma realização da Prefeitura Municipal, da SMECEL, via Superintendência de Esporte e Lazer. A última edição da competição foi realizada em 2023 no miniestádio José Silva Oliveira “Bife”, no bairro Figueirinha. Os jogos já foram realizados em campos, como Asponvag, Complexo Thiú e miniestádio do bairro Ipase.

A transmissão das competições, até então realizada pelo servidor João Marques, passa esse ano ao comando da equipe do Bate Bola, coordenado por Jorginho Mussa.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT