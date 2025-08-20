Prefeitura de Várzea Grande retoma licitação para contratar instituição financeira

Reunião integrou secretarias e democratizou o acesso às informações. Juntas, as equipes discutiram demandas e possibilidades como forma de priorizar ações que de fato impactem positivamente na vida dos várzea-grandenses

Gestores das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social e Desenvolvimento Urbano se reuniram para alinhar estratégias relacionadas à destinação de áreas públicas para a construção de novos órgãos no Município. Entre as obras previstas, estão unidades como Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital e Pronto-Socorro e Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Durante o encontro, foram apresentadas as áreas disponíveis no Município, com informações sobre localização e metragem, permitindo que cada secretaria analise quais espaços se adequam melhor às suas demandas, às obras já aprovadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e às emendas parlamentares destinadas a Várzea Grande.

Segundo Michael Jhonattan, Superintendente de Obras e Orojetos da Secretaria Municipal de Saúde, a reunião foi fundamental para planejar a expansão e a melhoria dos serviços públicos. “Essa reunião foi muito válida, pois, nos ajuda a estudar as áreas e identificar os locais com maior necessidade de novas estruturas. Já detectamos, por exemplo, que a construção de uma UPA é necessária na região próxima ao Jardim Glória. Além disso, estamos avaliando a possibilidade da construção de um novo hospital e pronto-socorro em Várzea Grande, já que o atual é pequeno e não consegue atender toda a demanda da população”, destacou.

A integração entre as secretarias também contribui para otimizar a logística e definir prioridades, considerando as necessidades de cada pasta. O objetivo é garantir que as obras atendam às regiões mais estratégicas e ampliem o acesso da população aos serviços essenciais.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT