Várzea Grande
Prefeitura de Várzea Grande retoma licitação para contratar instituição financeira
A sessão de pregão presencial ocorrerá no dia 2 de setembro, às 9h, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal
A Prefeitura de Várzea Grande publicou a retomada de licitação, por meio do pregão presencial 01/2025, para contratar uma agência financeira pública ou privada que será a responsável por processar a folha de pagamento de servidores, em caráter de exclusividade, bem como créditos consignados aos servidores, sem exclusividade, além de pagamento de fornecedores.
A sessão de pregão presencial ocorrerá no dia 2 de setembro, às 9h, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.
Para mais informações entre em contato pelo (65) 3645-6156 ou por e-mail: [email protected] .
Várzea Grande
Gestores discutem áreas para construção de novos prédios públicos
Reunião integrou secretarias e democratizou o acesso às informações. Juntas, as equipes discutiram demandas e possibilidades como forma de priorizar ações que de fato impactem positivamente na vida dos várzea-grandenses
Gestores das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social e Desenvolvimento Urbano se reuniram para alinhar estratégias relacionadas à destinação de áreas públicas para a construção de novos órgãos no Município. Entre as obras previstas, estão unidades como Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital e Pronto-Socorro e Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).
Durante o encontro, foram apresentadas as áreas disponíveis no Município, com informações sobre localização e metragem, permitindo que cada secretaria analise quais espaços se adequam melhor às suas demandas, às obras já aprovadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e às emendas parlamentares destinadas a Várzea Grande.
Segundo Michael Jhonattan, Superintendente de Obras e Orojetos da Secretaria Municipal de Saúde, a reunião foi fundamental para planejar a expansão e a melhoria dos serviços públicos. “Essa reunião foi muito válida, pois, nos ajuda a estudar as áreas e identificar os locais com maior necessidade de novas estruturas. Já detectamos, por exemplo, que a construção de uma UPA é necessária na região próxima ao Jardim Glória. Além disso, estamos avaliando a possibilidade da construção de um novo hospital e pronto-socorro em Várzea Grande, já que o atual é pequeno e não consegue atender toda a demanda da população”, destacou.
A integração entre as secretarias também contribui para otimizar a logística e definir prioridades, considerando as necessidades de cada pasta. O objetivo é garantir que as obras atendam às regiões mais estratégicas e ampliem o acesso da população aos serviços essenciais.
Várzea Grande
‘Saúde na Estrada’ leva atendimento e cuidado aos caminhoneiros na Rodovia dos Imigrantes
Ação foi elogiada pelos caminhoneiros que estavam trafegando por Várzea Grande, na noite de ontem, e tiveram a oportunidade de cuidar um pouquinho da saúde
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Programa Saúde do Homem, realizou na noite de ontem (19), uma edição do projeto ‘Saúde na Estrada’, levando atendimento e acolhimento aos motoristas que passam pela Rodovia dos Imigrantes. A ação, no posto Miriam 2, ofereceu diversos serviços, como aferição de pressão arterial, testes rápidos de hepatite B e C, sífilis, glicemia capilar, vacinação contra a gripe e distribuição de preservativos para os caminhoneiros. Hoje (20), a equipe da saúde estará novamente com a ação.
Coordenado por Roseli Alves, o projeto acontece uma vez por ano e tem como objetivo cuidar da saúde desses profissionais que passam longos períodos longe de casa e são fundamentais para o desenvolvimento da economia do país.
Para muitos motoristas, iniciativas como essas têm sido essenciais para a prevenção de doenças e o acompanhamento da saúde. O caminhoneiro Almir Pietsch, de 61 anos, natural de Tangará da Serra, transporta grãos de Rondonópolis a Miritituba (PA) e passa, em média, 20 dias na estrada. Foi durante uma ação como essa que ele descobriu que tinha pressão alta.
“Se não fosse por uma campanha assim, talvez eu nem soubesse que tinha problema. Assim que cheguei na cidade, procurei um cardiologista e comecei o tratamento. Hoje tomo os medicamentos direitinho e consigo controlar a pressão”, contou Almir.
O motorista Ítalo Arantes, de 31 anos, que há 12 anos trabalha com transporte rodoviário, também comemorou a iniciativa. Natural de Mirassol D’Oeste, ele transporta ovos para o Acre e destacou que há muito tempo não via uma ação voltada à categoria. “É muito importante. A gente passa tanto tempo na estrada que acaba deixando a saúde de lado. Quando encontramos um projeto assim, nos sentimos cuidados.”
Para o caminhoneiro André Luiz Pereira, de 41 anos, de Várzea Grande, e faz o trecho até Porto Velho – transportando ração para cães – esse tipo de atendimento faz diferença no dia a dia. “A gente quase não tem tempo de procurar médico. Então, quando a saúde vem até nós, facilita demais.”
Já Alcian Nobre, de 37 anos, natural do Acre, que estava a caminho do Rio de Janeiro transportando madeira, também elogiou a ação. “Na correria da estrada, muitas vezes deixamos de cuidar da gente. Essas campanhas nos fazem parar um pouco e olhar para a saúde. É gratificante.”
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que continuará investindo em projetos como o ‘Saúde na Estrada’, garantindo mais acesso, acolhimento e prevenção para quem passa grande parte da vida sobre as rodovias.
Confira o resultado definitivo de processo seletivo para agentes comunitários de Justiça e Cidadania
TCE-MT lidera Comissão Multissetorial de Monitoramento pela redução da judicialização na saúde pública
Deputado Fabinho propõe fim do limite de idade em concursos da Polícia Civil de MT
Cata-treco recolhe mais de mil toneladas de materiais inservíveis em sete meses
Wilson Santos confirma comissão especial para avaliar os serviços prestados pela Energisa
Segurança
Polícia Civil prende jovem acusado de armazenar quase 3 mil arquivos de pornografia infantil
A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (20.8), a 3º Fase da Operação Spotlight, para prender preventivamente um homem, de 22...
Polícia Militar prende homem com revólver e munições em Tangará da Serra
Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem, de 25 anos, por posse irregular de arma de fogo, no começo...
Polícia Civil recupera notebook furtado e apreende adolescente
A Polícia Civil recuperou em Canarana, na tarde dessa terça-feira (19.8), um notebook furtado no último fim de semana e...
MT
Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura alinha cooperação estratégica para promover proteção da saúde dos servidores municipais
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Inscrições abertas para Seminário Virtual Solo Seguro Amazônia
-
CIDADES5 dias atrás
Esporte: Sinop sedia circuito mundial profissional e juvenil inédito de beach tênnis
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop convoca população para atualização cadastral e pesagem do Bolsa Família
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura de Sinop realiza Mutirão da Cidadania de segunda-feira (18) a quarta-feira (20)
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde e Fiocruz realizam audiência pública sobre estudo de viabilidade de integração do Hospital Federal da Lagoa com o IFF/Fiocruz
-
Política5 dias atrás
Deputado critica restrições para produção no Vale do Araguaia
-
CIDADES6 dias atrás
Saúde divulga cronograma de atendimento do caminhão da vacinação; veja programação