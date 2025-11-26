CIDADES
Prefeitura debate construção do Plano de Habitação de Interesse Social que planeja Sinop para próxima década
A secretária da pasta, Scheila Pedroso, esclarece que o plano tem a missão de, além de organizar o crescimento territorial da habitação, também promover habitações de forma digna à população sinopense.
“Esse plano vai organizar o crescimento territorial da habitação, mas também proporcionar habitação de forma digna para essas pessoas. Trazer soluções onde o município pode implementar para sanar a necessidade do déficit habitacional de Sinop e também trazer essas famílias para locais já consolidados em áreas de segurança. Tirar aquelas famílias de área de invasão ou de área de risco e trazer essas alternativas mesmo enquanto políticas públicas, desde lei de assistência técnica, novos programas habitacionais no município, faixa 1, faixa 2, promover incentivo à habitação de interesse social através de incentivo fiscal ou de doação de áreas institucionais para que novas habitações surjam no município de Sinop”, esclareceu.
A secretária de Assistência Social, Sineia Abreu, esteve acompanhando as discussões e esclareceu que a iniciativa da pasta de Habitação de organizar o plano da próxima década é importante para identificar as famílias da faixa 1 que necessita dos trabalhos desenvolvidos pela Assistência Social.
“É uma iniciativa muito importante da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, fazendo parcerias para produzir um plano para 10 anos para o município. Nós, enquanto Secretaria de Assistência Social, agradecemos muito, porque nós vamos ter a medida exata do que é o público do faixa 1, que são aqueles usuários da assistência social. E realmente, a secretária Scheila, está de parabéns pela iniciativa. Com certeza, isso vai ser um instrumento para a gente trabalhar em cima daquilo que vai ser necessário na área da habitação para os usuários da assistência social”, avaliou.
O presidente do Conselho de Desenvolvimento Urbano, Luiz Henrique Magnani, avalia que a audiência pública de hoje, foi a etapa mais importante de processo, pois consolida as decisões tomadas pelo grupo de debate das etapas anteriores. Mas reconhece que todo o processo foi de extrema importância para entregar à população um plano que, de fato, vá ao encontro dos interesses da sociedade e do desenvolvimento do município.
“Então hoje é uma etapa primordial para o município, porque é onde se apresenta o resultado final de todo esse estudo que foi feito durante todos esses anos para que nós compilemos tudo isso aí e encaminhemos para Câmara de Vereadores, para aprovação final. Então assim, nós estamos no estágio final. Final do processo, eu disse hoje, até, no começo da minha fala, que é o começo do fim. A gente começou um trabalho de manhã para finalizar ele com resultado positivo, porque foi um trabalho árduo, um trabalho muito, até certo ponto, desgastante, mas que agora o resultado vai trazer propostas positivas para o município e uma abertura muito grande porque o município precisa disso para continuar desenvolvendo a habitação, continuar trazendo a habitação para o município que é muito importante, afinal, o nosso déficit habitacional é muito significativo”, explicou.
O presidente do Conselho Municipal de Habitação, Odalgir Sgarbi, explica que esse encontro representa um marco para a Habitação de Sinop. O último plano que servia para reger as políticas públicas da cidade, foi elaborado em 2010, ou seja, 15 anos de defasagem.
O Plhis é um trabalho muito importante para o desenvolvimento da habitação de toda e qualquer cidade, especialmente Sinop. Até porque nós viemos de um Plhis anterior, salve engano, de 2010, ou seja, mais de 15 anos de defasagem. Então números que tivemos que trabalhar, atualizar, ver o que é Sinop hoje. Sinop é uma cidade atípica no Brasil – uma cidade que cresce exponencialmente. Então haviam dados ultrapassados, que não tinha como servir de base para as políticas públicas e tudo mais. Então, esse projeto transcorreu aí ao longo do último ano, foi muito importante para atualizar esses dados, identificar o que é Sinop, entender o contexto atual, onde que está o problema da moradia em Sinop, onde a Prefeitura deve alocar os seus recursos, a sua política pública em relação à habitação”, finalizou ele.
O próximo passo, será encaminhar o plano formatado ao Poder Legislativo, para apreciação e aprovação, e, então, ser sancionado.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Prefeitura de Sinop avança na construção do calendário esportivo de 2026 em reunião com promotores de eventos
O objetivo central da reunião consistiu em unificar informações, alinhar datas e evitar conflitos entre competições para garantir que todas as modalidades tenham espaço na programação oficial. A Secretaria reforçou que o planejamento antecipado permite fortalecer as parcerias com entidades esportivas, ampliar o público das competições e oferecer melhor estrutura para os eventos ao longo do ano.
O secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Gabriel Vasconcelos, falou sobre a importância da participação das entidades na construção do calendário. “Reunimos várias entidades, associações, organizações não governamentais, atletas e todo o pessoal da gerência de Esporte, que também esteve presente, para discutir o calendário que agora passa por formatação e organização, permitindo atendimento de diversas modalidades e atividades dentro do nosso município. A partir de agora, vamos reunir todas as informações, elaborar um compilado e apresentar à comunidade um calendário de 2026 robusto, organizado, distribuído em diversos locais e com várias modalidades, para atender todo o município de Sinop”, explicou.
O diretor de Esportes de Sinop, Rudy Roger, ressaltou a produtividade das discussões e o impacto positivo para a organização do próximo ano. “Queremos agradecer cada promotor de evento e cada representante de entidade que participou. Foi uma reunião extremamente produtiva, na qual conseguimos transmitir nossa proposta. Os principais eventos de Sinop já integram o calendário e as datas estão definidas, permitindo que, agora em dezembro, a pedido do secretário, do prefeito e do vice, possamos divulgar, oficialmente, o calendário esportivo de 2026. Muitas novidades estão previstas, grandes competições estão confirmadas e Sinop, a Capital do Nortão, também se consolida como a capital do esporte”, afirmou.
Além dos representantes da Prefeitura, organizadores de diversos segmentos esportivos participaram ativamente do debate. Entre eles, o promotor de eventos de MMA, Valmir Tobias, avaliou o encontro como um passo importante para a consolidação do esporte no município. “Tivemos na Câmara uma reunião muito importante, na qual tratamos dos eventos previstos para 2026. A Secretaria de Esportes da Prefeitura convidou todos os envolvidos para que colocássemos em pauta as datas, algo fundamental para a organização do nosso calendário esportivo. Foi muito positivo. Agradeço em nome da minha equipe e de todos os promotores, porque tenho certeza de que será um sucesso. O primeiro passo foi dado, e vamos fazer com que tudo aconteça. Sinop volta ao cenário nacional, como merece, no calendário esportivo”, pontuou.
A reunião também contou com a participação de instituições de diferentes modalidades, com foco no diálogo e cooperação entre os organizadores. O presidente da SFTV, Jeferson Arroz, enfatizou o avanço do setor esportivo no município e elogiou a iniciativa da Secretaria. “Gostaria de parabenizar a Secretaria de Esportes pela iniciativa de criar o calendário de 2026. A proposta é muito positiva porque permite que todas as instituições e modalidades se unam em prol dos eventos. Isso é muito bacana. Parabenizo porque o esporte em Sinop agora avança, evolui e fico muito feliz com essa iniciativa. Parabéns”, disse o representante.
Com a consolidação das informações apresentadas durante o encontro, a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo inicia a fase final de elaboração do calendário esportivo oficial de 2026. A previsão é que a programação completa seja divulgada em dezembro.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Prefeitura de Sinop oferece vacinação e pesagem do Bolsa Família no Cras Palmeiras neste sábado (29)
A programação inclui o mutirão de atualização do Bolsa Família, etapa que permite a regularidade dos dados das famílias junto ao programa. A prefeitura destaca que a atualização cadastral fortalece a identificação de demandas sociais e assegura que os benefícios continuem atendendo quem realmente necessita.
Além da atualização, a ação disponibiliza a pesagem obrigatória para beneficiários. Esse procedimento é indispensável para a manutenção do auxílio e acompanha, principalmente, crianças de até sete anos e gestantes. A conferência do peso integra as condicionalidades do programa e contribui para o monitoramento do estado nutricional das famílias atendidas.
A administração municipal reforça que o acompanhamento é exigido semestralmente e o mutirão facilita o acesso dos beneficiários e evita atrasos ou perda do benefício por falta de cumprimento das etapas obrigatórias.
Paralelamente às ações sociais, estarão disponíveis todos os imunizantes ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que inclui vacinas de rotina e doses pendentes identificadas na carteira vacinal. O serviço de imunização busca ampliar a cobertura vacinal e prevenir doenças que seguem em circulação no país.
Para receber qualquer atendimento, os moradores devem apresentar documento pessoal e, no caso da vacinação, a carteira de vacinação atualizada. A prefeitura destaca que a iniciativa foi planejada para oferecer praticidade aos moradores e reforçar a integração entre assistência social e saúde pública.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Pedido de vista adia a primeira votação da Lei Orçamentária de 2026
Prefeitura debate construção do Plano de Habitação de Interesse Social que planeja Sinop para próxima década
Polícia Civil participa de treinamento sobre sistema de segurança em celulares Androids
TJMT e Seduc avançam na etapa estadual do concurso “A Escola Ensina, a Mulher Agradece”
Polícia Civil participa de treinamento sobre sistema de segurança em celulares Androids
Segurança
Polícia Civil participa de treinamento sobre sistema de segurança em celulares Androids
Cerca de 60 policiais das delegacias da Diretoria Metropolitana e Diretoria de Atividades Especiais (DAE) da Polícia Civil participaram de...
Após investigação da Polícia Civil, homem é condenado a 28 anos de prisão por homicídio em Rondonópolis
Um homem de 23 anos foi condenado, nesta terça-feira (25.11), pelo Tribunal do Júri a 28 anos e nove meses...
Polícia Civil cumpre mandados contra investigados por homicídio e ocultação de cadáver em Cocalinho
A Polícia Civil cumpriu na manhã de segunda-feira (24.11), três ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão,...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
TCE MT7 dias atrás
Sérgio Ricardo integra Comissão Interinstitucional para fortalecer transparência e controle das emendas impositivas
-
Política7 dias atrás
O Dia da Consciência Negra e o compromisso que precisamos assumir todos os dias
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Crédito rural: lideranças cobram mudanças estruturais e pedem soluções
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde inclui indicadores sobre a população quilombola no Painel da Saúde da População Negra
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde inicia projeto de ampliação do rastreamento de câncer do colo do útero e mama nas regiões Norte e Nordeste do Brasil
-
Política6 dias atrás
ALMT amplia ações para prevenção e combate ao câncer de próstata
-
Saúde4 dias atrás
Dignidade menstrual: cidadãos recebem aviso sobre oferta gratuita de absorventes higiênicos
-
JUSTIÇA2 dias atrás
É amanhã! Últimas horas para garantir sua vaga no curso de Letramento Racial e Antirracismo