Várzea Grande
Prefeitura decreta pontos facultativos em alusão ao Dia do Servidor e ao Dia da Consciência Negra
A Prefeitura de Várzea Grande publicou o Decreto n° 76/2025, que dispõe sobre pontos facultativos nos dias 27 de outubro e 21 de novembro. As respectivas datas remetem à véspera do Dia do Servidor Público (28 de outubro) e pós ao Dia da Consciência Negra (20 de novembro).
Conforme o decreto, a ação visa racionamento de despesas, insumos materiais, energia elétrica, entre outros. Sendo assim, durante a semana do Dia do Servidor, os trabalhos não essenciais devem retornar no dia 29 de outubro. Já na semana do feriado do Dia da Consciência Negra, os atendimentos serão retomados no dia 22 de novembro.
Serão suspensos somente serviços não essenciais. “O disposto neste Decreto não se aplica aos serviços considerados essenciais e àqueles que, por sua natureza, não possam sofrer interrupção, em especial, os prestados pelas Secretarias Municipais de Viação e Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Saúde, Educação, Defesa Civil e Guarda Municipal, ou por outros órgãos cujas atividades sejam indispensáveis à coletividade”.
O decreto também não interfere nas atividades privadas. Por exemplo, o comércio poderá funcionar normalmente nas datas, desde que avalizados pelas convenções coletivas.
Galeria de Fotos (1 foto)
Várzea Grande
Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de Informática Básica
Os interessados devem ter ensino fundamental completo e idade mínima de 13 anos
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, abriu as inscrições para o Curso de Informática Básica, uma iniciativa voltada à qualificação e inclusão digital dos cidadãos várzea-grandenses.
Com carga horária total de 160 horas, o curso terá início no dia 22 de outubro, sendo realizado no período matutino, das 07h30 às 11h30, nas dependências da Rede Cidadã.
A formação tem como objetivo proporcionar conhecimentos fundamentais sobre o uso do computador e ferramentas tecnológicas, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes.
Para se inscrever, os interessados devem atender aos seguintes requisitos:
• Ter ensino fundamental completo
• Possuir idade mínima de 13 anos
No ato da inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos:
• RG e CPF
• Comprovante de escolaridade
As inscrições devem ser feitas presencialmente na Rede Cidadã, em horário comercial, em frente ao Terminal André Maggi.
Galeria de Fotos (2 fotos)
Várzea Grande
Poço do São Simão passa por testes de vazão
“Estamos trabalhando para colocar o sistema em operação o mais rápido possível e garantir mais regularidade no abastecimento para os moradores da região”, destacou Zilmar
Uma equipe especializada iniciou, hoje (9), os testes de vazão no poço tubular localizado no bairro São Simão. A ação faz parte do plano da autarquia para ampliar o abastecimento de água na região.
O diretor-presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG), Zilmar Dias, explicou que os resultados dos testes devem ser entregues até amanhã, sexta-feira (10).
“Estamos trabalhando para colocar o sistema em operação o mais rápido possível e garantir mais regularidade no abastecimento para os moradores da região”, destacou Zilmar.
Se os resultados de vazão forem insuficientes, o DAE já estuda uma alternativa: a interligação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Imigrantes até o São Simão, projeto que também beneficiará o Paiaguás.
A iniciativa reforça o compromisso do DAE-VG com a melhoria contínua do abastecimento em Várzea Grande.
Galeria de Fotos (3 fotos)
ALMT instala Câmara Setorial Temática para enfrentar feminicídio
CST da Enfermagem debate direitos trabalhistas e valorização da categoria
Sinfra informa que não há interdições programadas no Viaduto da Sefaz nesta sexta-feira (10)
Vereadora Michelly Alencar propõe ampliação de prazo em reunião com lideranças políticas e civis
Prefeitura decreta pontos facultativos em alusão ao Dia do Servidor e ao Dia da Consciência Negra
Segurança
Polícia Civil apreende 22 tabletes de skunk e prende 4 pessoas em Cáceres
Vinte e dois tabletes de skunk (substância conhecida como supermaconha) foram apreendidos pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (9.10), no município...
Três integrantes de facção criminosa são presos pela Polícia Militar suspeitos por homicídio
Policiais militares do 6º Batalhão prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (9.10), três homens suspeitos pelo homicídio de Max William Gomes...
Polícia Militar apreende 187 porções de drogas e prende dupla por tráfico em Várzea Grande
Policiais militares do 2º Comando Regional apreenderam, em duas abordagens distintas, 187 porções de entorpecentes e prenderam dois homens suspeitos...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
A ementa da Lei Maria da Penha tinha 98 palavras. Nenhuma era “Maria da Penha”
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
Com dados e propostas, setor reforça papel estratégico da pecuária nas soluções climáticas e alimentares
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
A Constituição e a liberdade
-
Brasil3 dias atrás
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
-
AGRONEGÓCIO2 dias atrás
“Tínhamos uma produção boa. Com o melhoramento genético, fomos além. Isso mudou tudo”, afirma produtor de Alta Floresta
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura e Câmara de Sinop discutem com Águas de Sinop melhorias na execução das obras de esgoto
-
Saúde3 dias atrás
Saúde estabelece formação e educação permanente de trabalhadores da atenção primária do SUS
-
Cuiabá3 dias atrás
Unidades de saúde reforçam ações contra o câncer do colo do útero