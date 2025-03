Prefeitura define funcionamento dos serviços durante o feriado de Carnaval

A Prefeitura de Cuiabá divulgou os detalhes sobre o funcionamento dos serviços municipais durante o feriado prolongado de Carnaval. Conforme o Decreto n° 10.775, publicado em dezembro de 2024, os dias 3 e 4 de março (segunda e terça-feira) serão ponto facultativo, enquanto o expediente será retomado na quarta-feira de Cinzas (5) a partir das 14h.

Os serviços essenciais continuarão operando normalmente, garantindo atendimento à população. Isso inclui o funcionamento das unidades de saúde para atendimentos emergenciais, a coleta de lixo, a manutenção da distribuição de água, a fiscalização e a orientação do trânsito, além da atuação da Defesa Civil.

“Alguns grupos só voltam quarta-feira à tarde, mas para outros que são essenciais, o trabalho continua. Para mim, amanhã é dia de trabalho, domingo é dia de trabalho, segunda, terça e quarta são dias de trabalho”, afirmou o prefeito Abilio Brunini, ressaltando a importância da continuidade dos serviços essenciais.

Aquário e Museu do Rio – Além disso, o Complexo Turístico do Aquário Municipal Justino Malheiros e o Museu do Rio Cuiabá, localizados no bairro Porto, estarão abertos no sábado (1º) e domingo (2), das 9h às 18h, com entrada gratuita. Na segunda-feira (3), os espaços serão fechados para manutenção, reabrindo na quarta-feira (5) a partir das 14h.

“Na segunda e terça-feira, realizaremos a manutenção do aquário e prepararemos o espaço para a Feira de Artesanato do Projeto Viva Cuiabá, que ocorrerá de 7 de março a 11 de maio. O evento promete atrair mais turistas e movimentar a Orla do Porto”, explicou o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros.

Nos últimos 50 dias, o aquário recebeu mais de 140 mil visitantes, incluindo turistas de diversas partes do Brasil e de países como Portugal, Colômbia, Bolívia e Estados Unidos. Os visitantes podem observar mais de 40 espécies de peixes típicos da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal mato-grossense, como Cachara, Pacu, Piraputanga, Piau, Pintado, Curimbatá, Armau, Pirarara e Dourado.

Dessa forma, enquanto os serviços essenciais serão mantidos, os demais órgãos da administração municipal permanecerão fechados durante o período de Carnaval, conforme estabelecido pelo decreto municipal.

A imagem principal mostra a fachada da prefeitura por meio de uma foto área. Nelas está o prédio do Palácio Alencastro e a Praça de mesmo nome.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT