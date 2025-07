Prefeitura destaca importância da duplicação da BR-163 para desenvolvimento de Várzea Grande

Para a prefeita e para o vice, obras vão beneficiar vários segmentos econômicos dos municípios sob influência da rodovia, e acima de tudo, garantir mais segurança viária

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL) e o vice-prefeito, Tião da Zaeli (PL) participaram da solenidade de assinatura de ordem de serviço para duplicação da BR-163, no trecho entre Várzea Grande e Jangada, onde serão investidos R$ 431,3 milhões.

Conforme o governo de Mato Grosso e a Nova Rota do Oeste, a duplicação aprovada, na Revisão Quinquenal, contempla o trecho entre Várzea Grande e Rosário Oeste, dividido em duas etapas para acelerar a execução.

O primeiro lote — lançado nesta sexta-feira — prevê a duplicação de 56,2 quilômetros e a recuperação da pista antiga, além de três acessos, quatro pontes, um viaduto, uma passarela e a construção de dois quilômetros de vias marginais em Várzea Grande. O prazo previsto para conclusão é de 32 meses.

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), destacou que a duplicação era uma demanda de décadas. “Vejo essa iniciativa com muita alegria. A trafegabilidade vai melhorar, o escoamento dos produtos no nosso estado vai ter mais segurança e também haverá mais segurança para as famílias que passam por aqui. Fico feliz em ver o governador olhando para o futuro dos municípios, inclusive essa obra beneficiará diversos setores econômicos de Várzea Grande”, disse.

O vice-prefeito Tião da Zaeli (PL) agradeceu ao governador Mauro Mendes (UB). “Este é um importante ato para nosso Município. Essa obra traz mais segurança, mais qualidade de vida, desenvolvimento para nossa região e melhores condições para todos os usuários da rodovia”, conta Zaeli.

Durante o evento, o governador Mauro Mendes destacou que a duplicação da BR-163 impacta mais de 90% da população mato-grossense. “A BR-163 é o principal eixo logístico rodoviário do estado e, com essa licitação, estamos avançando para a finalização das contratações. O último trecho já está em processo de licitação e esperamos concluir todas as contratações até o próximo mês, cumprindo nosso compromisso de duplicar 455 quilômetros de rodovia que assumimos diante a ANTT”, afirmou o governador.

O presidente do Conselho, Cidinho Santos, ressaltou que a duplicação entre Várzea Grande e Jangada abrange um dos trechos mais críticos da rodovia, com intenso tráfego de veículos pesados. “Considero esse o trecho mais perigoso da rodovia. Em breve, teremos todo o segmento duplicado, com novas pontes, trevos, viadutos e vias marginais. Daqui a pouco, os motoristas sairão da divisa de Mato Grosso e chegarão a Sinop com tudo duplicado — e com internet. Isso é segurança e informação.”

Já o diretor-presidente da Nova Rota, Luciano Uchoa, destacou os investimentos em segurança e tecnologia. “Nosso foco é a duplicação, mas buscamos constantemente outras melhorias, como a implantação da área de escape e da conectividade na rodovia. A Nova Rota será a primeira concessionária do Brasil a iniciar a implantação de 4G em toda a extensão da rodovia”.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT