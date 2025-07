Prefeitura discute desenvolvimento de Várzea Grande na VII Conferência Municipal da Cidade

Moretti fez um diagnóstico das demandas da cidade em várias áreas como mobilidade urbana, saneamento básico, saúde, educação, defesa civil, entre outros assuntos

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), esteve reunida no gabinete de Assuntos Institucionais do governo federal, em Brasília, ontem (8), em busca de recursos para o Município.

Moretti fez um diagnóstico das demandas da cidade – que é a segunda maior do estado de Mato Grosso – ao secretário de Assuntos Institucionais, Gileno Oliveira, sobre mobilidade urbana, saneamento básico, saúde, educação, defesa civil, entre outros assuntos.

“Estou prefeita de Várzea Grande e sei como é fundamental estarmos aqui no Governo Federal buscando recursos para o nosso Município. Independentemente de discussão partidária ou ideologia política, vou sim sentar com governo federal, pois o dinheiro público é do povo e Várzea Grande precisa de recursos para todas as áreas”, disse Moretti.

SAÚDE – A prefeita, acompanhada da secretária da Pasta, Deisi Bocalon, também cumpriu agenda no Ministério da Saúde. Nos encontros, Flávia buscou mais obras para ampliar os serviços à população, além de tentar o reajuste do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade (Teto MAC), recursos financeiros que o Ministério da Saúde repassa mensalmente ao Município para custear serviços de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT