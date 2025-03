Prefeitura discute realização da segunda edição do Acelera VG

A proposta é aproximar a população do poder público, levando ações e serviços para mais próximos das comunidades. A novidade para esta segunda edição é a Feira da Família que será realizada das 8h às 22h

A prefeitura de Várzea Grande realizará a segunda edição do programa Acelera VG, no dia 28 de março, na rua Manoel José Campos, no bairro Construmat. A ação também abrangerá os bairros Alameda, Altos da Bela Vista, Vista Alegre, Vila Sadia e outros loteamentos vizinhos. Conforme a secretária de Assuntos Estratégicos, Inaciray Ramos de Brito Taveira, essa é uma importante ação de integração entre poder público e população várzea-grandense.

No Acelera VG, estarão presentes a secretaria municipal de Saúde (com exames, aferimento de pressão arterial, teste de glicemia, vacinação, emissão e atualização do cartão do Sistema Único de Saúde), o Procon-VG (atendimentos em defesa do consumidor), a secretaria de Desenvolvimento Econômico (banco de empregos, elaboração de currículos, atendimento ao pequeno empresário), secretaria de Meio Ambiente (feira da agricultura familiar e feira gastronômica), a secretaria de Educação, Esporte e Lazer (massagem e alongamento), o governo de Mato Grosso com o ônibus do Hemocentro (doação de sangue), entre outros órgãos e instituições públicas municipais

“A prefeita Flávia Moretti idealizou esse programa como forma de estar próxima, levar a prefeitura até os várzea-grandenses e também ouvir a nossa população. Aqui terão diversos serviços importantes como saúde, emprego, serviços públicos, entre outros”, relata Inaciray.

O subsecretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, José Carlos Miranda de Andrade, destacou que os três bairros receberão o serviço de limpeza urbana. “Estaremos passando com o cata-treco para recolher grandes objetos descartados e evitar o descarte de forma irregular, ou mesmo, que esses volumes fiquem amontados nos quintais das casas, podendo se transformar em potenciais focos de doenças. Além disso, faremos limpeza de calçadas e outros serviços necessários de nossa pasta. Estaremos aqui por diversos dias fazendo tudo que for necessário para atender as três comunidades”, disse Miranda.

O secretário de Meio Ambiente, Ricardo da Costa Amorim, relata que a novidade será que a Feira da Família terá início às 8h indo até às 22h. “Aqui, apresentaremos a todos vocês a produção 100% várzea-grandense, direto da nossa terra para o consumidor. Além disso, os moradores que quiserem participar e vender outros produtos, estão liberados”, fala Ricardo.

A presidente do bairro Construmat, Adanaray Toledo Piza, parabenizou a ação da prefeitura. “Estou muito grata a todos vocês por escolherem nossa região para receber essa grande ação. Aqui é um bairro antigo e precisamos muito desses serviços”, declara.

Segundo o presidente do bairro Alameda, Manoel Gonçalo Leite, o bairro é antigo e que há muitos moradores idosos que têm dificuldade de ir até ao poder público. “É uma iniciativa fundamental dentro das comunidades. A gestão precisa mesmo estar próxima de nós”, conta.

O presidente do bairro Altos do Bela Vista, Paulo Henrique, disse que os serviços são necessários. “O poder público deve estar mesmo aqui nos bairros, próximo da nossa gente. Parabéns a todos pela realização do programa”, disse.

O assessor de gestão da secretaria de Assuntos Estratégicos, Radamés Alves, já anunciou a próxima edição do Acelera VG. “Há muitos pedidos para que realizemos em alguns bairros, em breve vamos alcançar toda Várzea Grande. Depois de atender essa região do Alameda, realizaremos o Acelera VG nos bairros Vitória Régia, 15 de Maio e Capela do Piçarrão”, declarou. A primeira edição, realizada no final de fevereiro, ‘estreou’ no bairro Marajoara.

