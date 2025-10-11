Cuiabá
Prefeitura disponibiliza linhas de ônibus para atender o jogo Cuiabá x Coritiba no domingo
Além do transporte público em vigência no domingo (12), na Capital, a Prefeitura de Cuiabá vai disponibilizar também, 4 ônibus gratuitos, para transportar os torcedores ao Estádio Arena Pantanal para a partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série B, entre Cuiabá Esporte Clube x Coritiba Football Club. O jogo ocorrerá às 19h30, na Arena Pantanal.
Dois ônibus sairão do Terminal do CPA I para a evento esportivo na Arena Pantanal e dois da Praça Central do bairro Pedra 90 para o mesmo destino.
O primeiro veículo de cada ponto de partida sairá às 17h e o segundo, às 18h. Após o encerramento da competição, por volta das 22h, os veículos permanecerão à disposição dos torcedores para o retorno aos respectivos pontos de origem (Terminal do CPA 1 e Praça do Central do Pedra 90).
A iniciativa atende a uma solicitação do Cuiabá Esporte Clube, com o objetivo de facilitar o acesso dos torcedores ao evento esportivo da cidade, fortalecendo o apoio da população cuiabana ao clube que está na reta final da competição, e busca o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro em 2026.
SERVIÇO
Jogo na Arena Pantanal (domingo,12)
Pontos de saída
02 (dois) ônibus no Terminal do CPA I
02 (dois) ônibus na Praça Central do Bairro Pedra 90
Horários de saída: 1ª frota – 17h e 2ª frota – 18h
Retorno ao local de origem: por volta das 22h
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Restaurante Popular faz 1,2 mil refeições por dia com valor sibólico
O Restaurante Popular de Cuiabá continua em pleno funcionamento, oferecendo refeições de qualidade e baixo custo à população cuiabana. Mantido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, o espaço serve, em média, 1,2 mil refeições por dia, ao valor simbólico de R$ 2,00. Cada prato é balanceado e elaborado por nutricionistas, garantindo nutrição adequada e segurança alimentar.
O serviço opera de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, e está aberto a toda a população, sem necessidade de cadastro prévio. As refeições incluem proteína, guarnição (arroz, feijão e macarrão), salada, suco e sobremesa, totalizando aproximadamente 1.200 calorias.
De acordo com a secretária de Assistência Social, Hélida Vilela, a equipe técnica da pasta está realizando um levantamento de dados para identificar o perfil do público que frequenta o local. A ação, que começou em 1º de outubro, tem o objetivo de melhorar o atendimento e orientar futuras políticas públicas. “Queremos conhecer melhor quem utiliza o restaurante para que possamos aprimorar os serviços e ampliar investimentos”, destacou.
O cadastramento é simples e rápido, voltado apenas para fins administrativos e de planejamento. As informações coletadas não terão caráter restritivo, servindo apenas para ampliar a transparência e a eficiência na gestão do programa.
A Secretaria também estuda a implantação de novidades e melhorias nos próximos meses, buscando fortalecer o papel do Restaurante Popular como uma importante política de segurança alimentar e inclusão social.
Localizado na Rua Barão de Melgaço, próximo à Câmara Municipal de Cuiabá, o restaurante é uma opção acessível e digna para quem busca uma alimentação saudável a preço justo. A Prefeitura reforça que o funcionamento segue normal, garantindo o serviço à população com regularidade e compromisso.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Alunas de Cuiabá são reconhecidas por melhor desenho e música de combate ao trabalho infantil
Duas estudantes de Cuiabá, Valentina Vitória Brandão Ribeiro e Maria Fernanda Silva Marques da Costa, ambas com 11 anos e matriculadas no 5º ano A, período matutino, da Escola Senhorinha Ana Alves de Oliveira, localizada no bairro Jardim Vitória, foram reconhecidas pela Secretaria Municipal de Educação (SME), como autoras de melhor desenho e música vinculados ao combate ao trabalho infantil.
Ambas participaram de um concurso com outras 2.931 estudantes do ensino fundamental de Cuiabá. Os melhores trabalhos foram avaliados pela equipe de assessores pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação. Pelo reconhecimento, cada aluna foi contemplada com um aparelho tablet entregues nesta sexta-feira (10).
No desenho, reconhecido como um dos melhores de Cuiabá, a estudante Valentina Ribeiro explica que foi desenvolvido a partir de uma cena triste que presenciou numa via pública.
“Estava passeando com meus pais e vi uma cena na rua. Cheguei em casa e desenhei. Imaginei uma menina que estava triste porque não poderia ir para a escola, vendendo doces para ajudar a família a comprar roupa e comida. É muito comum ver criança vendendo paçoca, jujuba para ajudar a família, quando a prioridade deve ser a escola”.
Já a estudante Maria Fernanda Marques, revela que gosta muito de ouvir música pop internacional e clássicos da MPB (Música Popular Brasileira). Com apoio dos professores de Educação Artística, elaborou uma música intitulada “Trabalho Infantil não é legal” que alerta para o risco do trabalho.
“Busquei elaborar uma música diferente para que todos pudessem prestar atenção na letra. Cantei para meus professores e colegas e todos gostaram”.
Motivo de orgulho
A dona de casa Gislaine Brandão, mãe da estudante Valentina Brandão não escondeu a emoção pelo reconhecimento da filha. Ela revela que a aluna se mostra disposta a sempre aperfeiçoar a habilidade pelo desenho.
“Costumo comprar folha chamex em casa. Ela deixa o celular para desenhar com lápis de cor e canetinha. Também faz desenhos que são ideias de colegas. Ela gosta de desenhar emblemas de futebol e personagens de desenhos animados”, detalha.
A contadora Suzana Silva Cruz, mãe da aluna Maria Fernanda Marques, agradeceu a Prefeitura de Cuiabá pela iniciativa em valorizar bons alunos. “Foi um orgulho ver minha filha premiada. São projetos como este que colocam a educação no protagonismo social”.
Valorização
A diretora da Escola Senhorinha Ana Alves de Oliveira, professora Mônica Vicente Cunha, atribuiu a conquista das alunas a uma boa relação da escola com a família. “São duas alunas excepcionais com famílias participativas. Quando se tem a participação dos pais, o aprendizado flui muito melhor”.
A coordenadora Larissa Tatiane Ribeiro elogiou a Prefeitura de Cuiabá em reconhecer o talento de alunos. “É uma valorização ao trabalho dos professores e alunos que se dedicam diariamente pelo melhor desempenho das crianças”.
Confira a íntegra da música de autoria da estudante Maria Fernanda Silva Marques da Costa
Ao acordar, vou me arrumar e pra escola vou estudar ao acordar, vou me arrumar e pra escola vou estudar
Sei que sou criança e criança não trabalha não…
Sei que sou criança e o futuro esta em minhas mãos…
O trabalho infantil isso não é legal não.
Então fique sabendo que esse ato e exploração…
Coro
Ao acordar, vou me arrumar e pra escola vou estudar ao acordar, vou me arrumar e pra escola vou estudar
O trabalho infantil com criança não combina não e como isso eu aprendi, nesse instante e agora com projeto mpt na minha escola.
Coro
Ao acordar, vou me arrumar e pra escola vou estudar ao acordar, vou me arrumar e pra escola vou estudar
Ill
Na minha escola, eu aprendi, na EMEB senhorinha sobre a minha obrigação é arrumar a minha cama ou lavar o meu pratinho isso não é trabalho não….
E sim cooperação.
Coro
Ao acordar, vou me arrumar e pra escola vou estudar ao acordar, vou me arrumar e pra escola vou estudar
A foto ilustra duas crianças vestidas com uniforme oficial da Prefeitura de Cuiabá. Uma delas exibe um desenho em um papel, tem pele de cor branca e cabelo longo. À direita, está uma criança de pele negra, cabelo encarolado que exibe um papel da qual está escrita uma canção.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Informações levantadas pela Polícia Civil levam PM a prender suspeito de matar menor em Peixoto de Azevedo
Uma investigação realizada pela Polícia Civil para apurar um homicídio ocorrido nesta quinta-feira (9.10), em Peixoto de Azevedo, culminou na...
Batalhão Ambiental da PM intercepta área de desmatamento e apreende trator em Colniza
Equipes da Polícia Militar do Batalhão Ambiental localizaram e interceptaram uma área de degradação ambiental, nesta quinta-feira (9.10), na zona...
Ação integrada detém faccionados suspeitos de homicídio em Peixoto de Azevedo
Uma ação integrada entre policiais militares do 15º Comando Regional, com apoio da Polícia Civil, prendeu, nesta sexta-feira (10.10), dois...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
