Prefeitura disponibiliza ZapObras para solicitações e acompanhamento

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, apresentou técnicas de manejo para futuros apicultores e empreendedores na produção de mel, na última quinta-feira (30).

Dentre as ações apresentadas, é citado o período limitado de néctar para alimentação das abelhas. Para não perdê-las, é fornecido um alimento artificial, preparado de caseira. A técnica já é conhecida e aplicada pelos cerca de 40 apicultores que compõem a Cooperativa Cuiabana de Apicultores (Coopabel) e foi demonstrada para futuros empreendedores na criação de abelhas da Comunidade São Jerônimo, zona rural de Cuiabá. O trabalho conduzido pela prefeitura aconteceu na propriedade da produtora de mel Lívia Terezinha de Andrade Souza e contou com a presença de vários interessados da região. Na oportunidade, também foi entregue o kit de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para a anfitriã da propriedade.

O programa de apicultores visa alcançar novas pessoas de assentamentos rurais e produtores de modo que exerçam outras atividades rentáveis e continuem no campo.

“O prefeito Abilio quer corrigir e melhorar o que precisa ser melhorado, além de manter o que é viável. E a apicultura, do Programa Agro da Gente, é uma iniciativa rentável e de baixo custo de investimento, praticamente zero, exige o cuidado do apicultor. E aqui hoje, nos mostraram na prática o que já conhecem bem e poderão ajudar os interessados. Vocês são empreendedores e esse sucesso está em vocês, não depende de investir na terra. O nosso desejo é de que a Secretaria de Agricultura possa contribuir com a Agricultura Familiar e nisso a apicultura pode melhorar a renda dos trabalhadores do campo”, destacou o secretário Felipe Corrêa.

Sem flores para produzirem o néctar, é necessário preparar uma alimentação artificial açucarada com composição apropriada para abastecer as melgueiras. O processo dificulta a criação de abelhas rainhas, uma vez que estas se alimentam exclusivamente da geleia real. O que prolifera mais são abelhas operárias, além dos zangões.

“Ainda que possa ter algumas poucas flores, as chuvas lavam o pólen, por isso a escassez do alimento”, explicou a apicultora, assistida pelo presidente da Coopabel, Juraci Rodrigues do Nascimento.

Dona Lívia iniciou em 2021 e não se cansa de buscar conhecimento, tendo colhido os resultados. No ano passado a colheita de mel lhe rendeu cerca de 250 kg do produto. Com quase 30 caixas de abelhas, já está se habilitando para outros produtos à base do mel, entre eles o hidromel (uma bebida) que está em fase experimental e também no ramo da cosmetologia, para a qual está buscando se preparando.

Os participantes vivenciaram na prática o trabalho de alimentação artificial e o manuseio as abelhas, no finalzinho da tarde. Para o trabalho, todos estavam devidamente paramentados com o EPI, botas e luvas apropriadas, seguindo as instruções do presidente da Coopabel, Juraci Rodrigues.

Para concluir, o secretário adjunto de Agricultura, Vicente Falcão, reforçou que a equipe da Secretaria de Agricultura está empenhada em ser útil para ajudar a prosperar. “Aproveitem o momento para se capacitar, adquirir conhecimento”, pontuou.

Além do secretário Felipe Corrêa e do secretário Adjunto Vicente Falcão, também participaram o Diretor de Agricultura e Abastecimento Renildo França, o Coordenador de Agricultura Engenheiro Agrônomo Pedro Mello, Equipe Técnica da Diretoria de Agricultura e Abastecimento, sendo o engenheiro Reginaldo Lemos, o Zootecnista Fernando Caxeiro, e o coordenador de Feiras de Abastecimento Alimentar de Cuiabá, Luiz Alberto Rodrigues Leite.

COOPABEL

A Coopabel, foi criada para dar o suporte técnico do início ao fim do processo produtivo, que é a venda do produto com os critérios e garantias de origem e qualidade, obedecendo os padrões de inspeção sanitária.

#ParaCegoVer

A imagem mostra o manejo de uma caixa de abelha, por quatro pessoas vestidas com equipamentos de proteção individual, em ambiente rural. A roupa é uma espécie de proteção que cobre todo o corpo e cabeça, de modo a evitar ferroadas de abelhas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT