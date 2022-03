Prefeitura divulga calendário de sorteios da Nota Cuiabana Premiada 2022

Com ações de comemoração ao mês da mulher, reconhecimento de territórios, ações em parceria com outras Secretarias e instituições, palestras, entre outros serviços de prevenção e promoção à saúde, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), retoma com força suas atividades de 2022.

Em janeiro, com a suspensão dos atendimentos eletivos devido ao pico de covid-19 e gripe, os profissionais do NASF contribuíram nas unidades básicas de saúde com os lançamentos dos dados referentes à testagem da covid-19 e demais atendimentos na plataforma Notifica SUS. Em fevereiro, o cronograma normal foi iniciado com o reconhecimento dos territórios de abrangência das equipes de saúde da família (ESFs) apoiadas pelo NASF, começando pelos bairros Ribeirão do Lipa e Santa Isabel.

O nutricionista André Bertuol explica que o reconhecimento de território consiste em percorrer todas as microáreas de abrangência da ESF, juntamente com os agentes comunitários de saúde, para identificar as “vulnerabilidades e as potencialidades” daquela localidade, como equipamentos sociais disponíveis (espaços de lazer para prática de exercício físico), onde possam ser desenvolvidas atividades coletivas de promoção de saúde para a população daquela região.

Ao longo deste mês, em que se comemora o dia Internacional da Mulher (8 de março), o NASF tem atuado principalmente através de palestras nas unidades básicas de saúde (UBSs) e também com ações extramuros, como a participação no evento do Dia da Mulher, realizado no Shopping Pantanal, no início do mês, em parceria com a Secretaria da Mulher. Na ocasião, foram ofertadas: palestra sobre saúde da mulher, nutrição, uso racional de plantas medicinais, qualidade de sono, auriculoterapia. No último dia 17, a equipe do NASF-Oeste, composta pelo nutricionista André Bertuol, pela fisioterapeuta Cristine Lira e pela pediatra Heloíza Campos, proferiu uma palestra sobre qualidade do sono, na UBS do bairro Ribeirão do Lipa.

De acordo com Izabel Cristina Müller de Lima, assistente social e responsável técnica do NASF/Cuiabá, o trabalho é orientado pelas diretrizes da Atenção Básica. “Apoiamos as equipes na produção de um cuidado continuado e longitudinal, próximo da população e na perspectiva da integralidade. Atuamos nas dimensões da assistência direta ao usuário, sendo individual e coletiva, conforme solicitação de apoio das equipes vinculadas; e técnico-pedagógica, na busca do aprimoramento de competências e educação permanente com as equipes de saúde da família”, afirma.

Composto por pediatra, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, psicóloga, farmacêutica, o NASF tem uma carteira de oferta de serviços para atender às demandas das equipes de saúde da família. “O NASF utiliza várias estratégias de promoção e prevenção como: grupos operativos enterapêuticos, rodas de conversa, com sala de espera, eventos e promoção de saúde no ambiente escolar, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, entre outros.

“Todos os meses do calendário de saúde, temos elaborado cartões digitais com orientações. Neste mês da mulher, elaboramos materiais com diversos temas: gestação, incontinência urinária, exames de rotina, sono, exercícios posturais, uso de plantas medicinais, orientações sobre auriculoterapia, TPM e alimentos. São novas ferramentas de orientação de longo alcance para a população”, comenta a coordenadora.