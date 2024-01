Prefeitura divulga edital com aprovados e classificados do seletivo da educação; confira

Os membros do Conselho Tutelar de Sinop, eleitos no pleito de 1 de outubro de 2023, foram empossados nesta quarta-feira (10). A cerimônia, realizada na sede do Ministério Público Estadual, reuniu autoridades do executivo, legislativo e judiciário, além da sociedade civil, marcando assim o início oficial dos trabalhos dos conselheiros para o período 2024/2028.

Aos conselheiros cabe desempenhar a função de agentes defensores dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes do município. “Os senhores foram escolhidos pela sociedade e isso representa uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade, vocês vão estar na linha de frente da proteção dos direitos das nossas crianças e adolescentes. É uma tarefa difícil, alguns já são reeleitos, outros estarão iniciando agora, é importante sim que se capacitem e que tenham sabedoria, discernimento e serenidade no cumprimento de sua função. Com certeza, juntos, nós garantiremos que as crianças e adolescentes sejam protegidos”, destacou a juíza da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, Melissa de Lima Araújo, durante discurso.

Representando o prefeito Roberto Dorner, a secretária de Governo e Projetos Estratégicos, Faira Strapazzon, mencionou o compromisso da gestão em realizar um trabalho conjunto. “Nós, enquanto representantes do Executivo nos colocamos inteiramente a disposição para contribuir nesse processo. Que essa trajetória que vocês iniciam hoje seja bem estruturada e consolidada, estaremos juntos acompanhando o trabalho e principalmente as vidas e conquistas dessas crianças e adolescentes com as quais vocês estarão contribuindo diariamente”, parabenizou.

Durante a cerimônia de posse, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Cristiane Vicenti Rodrigues, reforçou a importância das capacitações realizadas com os membros. “Desejo a todos um bom mandato, um trabalho com dedicação e coragem, que seja facilitado através da rede. Dou as boas vindas aos conselheiros, sabendo que não é uma missão fácil, mas é uma missão possível. Que todos busquem conhecer mais as atribuições do Conselho, por meio das capacitações que virão, além da que já tivemos em novembro”, disse.

Foram 10 conselheiros tutelares eleitos, cinco para cada região. Numa jornada de trabalho com carga horária de 40 horas, os membros responsáveis pela região 01 são: Débora Watanabe; Professor Almir Neto; Angélica Gaspari; Soraya Cristina; David Sales. Para região 2, os conselheiros eleitos são: Selma Álvarez; Everton Andrei; Ana Cordeiro; Juliana Candioto; Arilce Cruz.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT