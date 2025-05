Prefeitura divulga rota semanal da coleta de lixo em Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), divulga a rota semanal da coleta domiciliar de lixo em todos os bairros da capital. O serviço, essencial para manter a cidade limpa e saudável, está organizado por regiões e dias da semana, garantindo o atendimento regular às comunidades.

A organização da rota visa otimizar o trabalho das equipes e atender com eficiência tanto os bairros da região central quanto as áreas mais afastadas. As localidades cadastradas nos dias pares têm a coleta realizada às segundas, quartas e sextas-feiras, enquanto os bairros atendidos nos dias ímpares recebem o serviço às terças, quintas-feiras e sábados. As coletas são divididas em quatro turnos, que ocorrem pela manhã, à tarde, e à noite.

Confira a programação detalhada da coleta de lixo em Cuiabá:

Coleta no período da manhã (a partir das 7h)

Segunda, quarta e sexta-feira:

– CPA I, II, III e IV

– Altos da Serra I e II

– Jardim União

– Loteamento Brasil 21

– 1ª Etapa Morada do Ouro

– Três Barras

– Jardim Vitória

– Santa Rosa

– Carumbé

– Jardim Leblon

– Jardim Florianópolis

– Jardim Presidente I e II

– Ouro Fino

– Tancredo Neves

– Serra Dourada

– Jardim Fortaleza

– Distrito do Aguaçu

Terça, quinta e sábado:

– Bairro 1º de Março

– Jardim Industriário I e II

– Jardim Umuarama

– Novo Horizonte

– Jardim Passaredo

– Parque Atalaia

– Distrito da Guia

– Nova Esperança I e II

– Pascoal Ramos

– Osmar Cabral

– João Bosco Pinheiro

– São João Del Rey

– Dr. Fábio I, II e III

– Planalto

– Parque Geórgia

– Cohab São Gonçalo

– Jardim Presidente III

– Renascer

– Nova Conquista

-Residencial São Carlos

– Ribeirão do Lipa

Coleta no período da tarde (a partir das 13h)

Segunda, quarta e sexta-feira:

– Centro

– Dom Aquino

– Porto

– Jardim Cuiabá

– Bosque da Saúde

– Bandeirantes

– Lixeira

– Jardim Tropical

– Pico do Amor

– Santa Helena

– Santa Marta

– Areão

– Boa Esperança

– Goiabeiras

– Quilombo

– Jardim Aclimação

– Jardim Kennedy

– Jardim Mariana

– Jardim das Américas

– Canjica

Terça, quinta e sábado:

– Pedra 90

– Tijucal

– Altos do Coxipó

– Jardim Paulicéia

– Jardim Imperial

– Jardim Gramado

– Jardim das Palmeiras

– Santa Laura

– São Francisco

– Parque Ohara

– Residencial Ilza Terezinha

– Jardim dos Ipês

– Jardim São Sebastião

– Centro Político Administrativo

Coleta no período da noite (a partir das 18h)

Segunda a sábado:

– Bairro Araés

– Poção

– Cidade Alta

– Boa Esperança

– Jardim Itália

– Jardim Europa

– Alvorada

– Duque de Caxias

– Jardim Tropical

– Jardim Paulista

– Jardim das Américas

– Cohab Neto

– Despraiado

– Jardim Petrópolis

– CPA

Orientações importantes

A população deve colaborar com o serviço colocando o lixo nas portas de casa apenas nos dias e horários de coleta, sempre em sacos bem fechados. Isso evita o acúmulo de resíduos nas ruas e contribui para a saúde pública e a preservação ambiental.

A Prefeitura também orienta que os moradores coloquem os sacos de lixo nas calçadas com antecedência de até 1 hora antes do horário previsto para a coleta, evitando o acúmulo de lixo e a ação de animais. O cumprimento do cronograma pode sofrer ajustes em situações excepcionais, como condições climáticas e operacionais.

A Imagem mostra colaboradores da Limpurb realizando a coleta de lixo no Distrito de Nossa Senhora da Guia.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT