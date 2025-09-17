Prefeitura e Águas de Sinop alinham melhorias em obras da rede de esgoto para reduzir impactos à população

Na tarde desta quarta-feira (17), a Prefeitura de Sinop promoveu uma reunião com representantes da concessionária Águas de Sinop para discutir os impactos das obras de ampliação da rede de esgoto em andamento em diversos bairros do município. O encontro, realizado com a participação das Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Governo e Planejamento Estratégico, teve como principal objetivo cobrar mais transparência e eficiência na comunicação com a população sobre as interdições de ruas e calçadas.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Klayton Gonçalves, destacou que a orientação do Executivo é de que a empresa minimize ao máximo os transtornos para os moradores e comerciantes. “Nós estamos aqui em nome do prefeito Roberto Dorner, que cobra constantemente todas as secretarias e pede para que essa cobrança também aconteça para a empresa Águas de Sinop. Nós sabemos que as intervenções são necessárias para o bom funcionamento do futuro do nosso município, porém precisam ser feitas de uma forma que gerem menos impactos para a nossa sociedade”, afirmou.

Segundo ele, o pedido da gestão municipal é que os serviços sejam realizados de forma mais estratégica e com comunicação clara. “O nosso pedido é para que todos os problemas que são gerados a partir desse serviço sejam feitos de uma maneira estratégica. Sabemos dos impactos que as obras geram aos comércios, para as residências, mas o nosso ponto de partida aqui é a melhor comunicação com a sociedade, o melhor alinhamento”, acrescentou o secretário.

A secretária de Governo e Planejamento Estratégico, Faira Strapazzon, também reforçou o compromisso da Prefeitura em apoiar a divulgação das intervenções. “A Prefeitura sempre busca comunicar da melhor maneira aos nossos munícipes, por meio das nossas redes sociais e dos nossos sites, e estabelecemos hoje uma relação mais próxima com a Águas de Sinop. Iremos receber e repassar diariamente todas as intervenções que irão acontecer ao longo desse planejamento, que é um investimento para a população de Sinop. Um investimento que faz parte do contrato estabelecido entre o município e a concessionária e que vai garantir o saneamento básico da nossa cidade”, destacou.

Faira ainda explicou como a nova dinâmica de comunicação será conduzida. “Estaremos disponibilizando nas redes do município as informações das intervenções para que os moradores possam fazer sua rota, melhorar o seu fluxo e não ter qualquer interferência no trânsito ou na sua rotina de trabalho e familiar. Estamos trabalhando e fortalecendo a relação com a Câmara Municipal, com a Aegea e também com todas as pastas do município em prol desse investimento, dessa melhoria que vai garantir a qualidade de vida e de saúde da nossa população”, completou.

O diretor-presidente da Águas de Sinop, Eduardo Lana, reconheceu os transtornos causados pelas obras e ressaltou os esforços da empresa para minimizar os impactos. “Hoje estamos realizando quase 90 km de rede de esgotamento sanitário para toda a população de Sinop. Sabemos que isso gera diversos transtornos, em alguns casos temos que interditar ruas, também gera poeira, mas sabemos também o benefício que isso vai gerar futuramente. Nesse período temos tentado divulgar por todos os canais de comunicação, nas rádios, na TV, no WhatsApp e nas nossas redes sociais”, explicou.

Ele também avaliou como positiva a reunião com o Executivo e destacou a importância de alinhar estratégias. “A reunião foi importante porque boa parte das demandas da população chegam diretamente para o município, então podemos trabalhar em conjunto. Trabalhar alinhado com o município vai gerar muito mais resultado para a população”, afirmou.

Eduardo Lana anunciou ainda mudanças no prazo de recomposição do asfalto, uma das principais reclamações da comunidade. “Iniciamos uma força-tarefa. Em alguns pontos da cidade, ainda estavam acima dos cinco dias de trabalho para realizar a pavimentação. A partir da reunião de hoje, a nossa missão é conseguir fechar entre a abertura da vala, assentamento, toda a compactação do solo e fechar com o revestimento asfáltico num prazo de até cinco dias para tentar diminuir o máximo os efeitos que essas obras geram para toda a população de Sinop”, garantiu.

A Prefeitura orienta que os moradores acompanhem os locais de intervenção pelo Instagram oficial do município e da Águas de Sinop. A concessionária também oferece atendimento pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, por meio do número 0800 647 6060.