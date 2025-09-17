CIDADES
Prefeitura e Águas de Sinop alinham melhorias em obras da rede de esgoto para reduzir impactos à população
O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Klayton Gonçalves, destacou que a orientação do Executivo é de que a empresa minimize ao máximo os transtornos para os moradores e comerciantes. “Nós estamos aqui em nome do prefeito Roberto Dorner, que cobra constantemente todas as secretarias e pede para que essa cobrança também aconteça para a empresa Águas de Sinop. Nós sabemos que as intervenções são necessárias para o bom funcionamento do futuro do nosso município, porém precisam ser feitas de uma forma que gerem menos impactos para a nossa sociedade”, afirmou.
Segundo ele, o pedido da gestão municipal é que os serviços sejam realizados de forma mais estratégica e com comunicação clara. “O nosso pedido é para que todos os problemas que são gerados a partir desse serviço sejam feitos de uma maneira estratégica. Sabemos dos impactos que as obras geram aos comércios, para as residências, mas o nosso ponto de partida aqui é a melhor comunicação com a sociedade, o melhor alinhamento”, acrescentou o secretário.
A secretária de Governo e Planejamento Estratégico, Faira Strapazzon, também reforçou o compromisso da Prefeitura em apoiar a divulgação das intervenções. “A Prefeitura sempre busca comunicar da melhor maneira aos nossos munícipes, por meio das nossas redes sociais e dos nossos sites, e estabelecemos hoje uma relação mais próxima com a Águas de Sinop. Iremos receber e repassar diariamente todas as intervenções que irão acontecer ao longo desse planejamento, que é um investimento para a população de Sinop. Um investimento que faz parte do contrato estabelecido entre o município e a concessionária e que vai garantir o saneamento básico da nossa cidade”, destacou.
Faira ainda explicou como a nova dinâmica de comunicação será conduzida. “Estaremos disponibilizando nas redes do município as informações das intervenções para que os moradores possam fazer sua rota, melhorar o seu fluxo e não ter qualquer interferência no trânsito ou na sua rotina de trabalho e familiar. Estamos trabalhando e fortalecendo a relação com a Câmara Municipal, com a Aegea e também com todas as pastas do município em prol desse investimento, dessa melhoria que vai garantir a qualidade de vida e de saúde da nossa população”, completou.
O diretor-presidente da Águas de Sinop, Eduardo Lana, reconheceu os transtornos causados pelas obras e ressaltou os esforços da empresa para minimizar os impactos. “Hoje estamos realizando quase 90 km de rede de esgotamento sanitário para toda a população de Sinop. Sabemos que isso gera diversos transtornos, em alguns casos temos que interditar ruas, também gera poeira, mas sabemos também o benefício que isso vai gerar futuramente. Nesse período temos tentado divulgar por todos os canais de comunicação, nas rádios, na TV, no WhatsApp e nas nossas redes sociais”, explicou.
Ele também avaliou como positiva a reunião com o Executivo e destacou a importância de alinhar estratégias. “A reunião foi importante porque boa parte das demandas da população chegam diretamente para o município, então podemos trabalhar em conjunto. Trabalhar alinhado com o município vai gerar muito mais resultado para a população”, afirmou.
Eduardo Lana anunciou ainda mudanças no prazo de recomposição do asfalto, uma das principais reclamações da comunidade. “Iniciamos uma força-tarefa. Em alguns pontos da cidade, ainda estavam acima dos cinco dias de trabalho para realizar a pavimentação. A partir da reunião de hoje, a nossa missão é conseguir fechar entre a abertura da vala, assentamento, toda a compactação do solo e fechar com o revestimento asfáltico num prazo de até cinco dias para tentar diminuir o máximo os efeitos que essas obras geram para toda a população de Sinop”, garantiu.
A Prefeitura orienta que os moradores acompanhem os locais de intervenção pelo Instagram oficial do município e da Águas de Sinop. A concessionária também oferece atendimento pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, por meio do número 0800 647 6060.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Vice-prefeito articula com ministro novas UBSs para fortalecer rede da atenção primária de Sinop
De acordo com o vice-prefeito, o ministro se mostrou favorável ao tema, no entanto, há alguns trâmites administrativos pela frente antes da resposta final. “Ele se mostrou favorável à liberação desse recurso, mas depende também da Casa Civil para buscar recursos do PAC-2 para que possamos ser atendidos com essa demanda”, pontuou.
O diálogo junto ao Governo Federal reforça o cuidado da gestão em aprimorar a oferta de serviços em saúde ao cidadão. “O município tem feito sua parte, cadastrando as demandas de UBS já com os locais devidos e conseguimos uma, que já está em construção no Residencial Nico Baracat, uma região muito populosa, que está sendo agraciada com o início das obras dessa Unidade Básica de Saúde e, agora, nós estamos nessa luta para conseguirmos ampliar ainda mais a nossa cobertura”, acrescentou.
O encontro ocorreu ontem (16), em Brasília (DF) e contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Érico Stevan. Na ocasião, também foi confirmada a destinação de R$ 700 mil em emendas do senador Jayme Campos para aplicação na atenção básica. “O senador confirmou a destinação dessa emenda de R$ 700 mil para a Atenção Básica. Vamos estar já sentando com o nosso coordenador da Atenção Básica [dr. Lucas Salvador], conversando com a nossa equipe e direcionando esse recurso, atendendo a nossa população sinopense”, pontuou o secretário.
Investimentos na Saúde
O Executivo Municipal vem trabalhando no fortalecimento e expansão dos serviços em saúde para a população. Além da recente ordem de serviço para a construção da UBS no Residencial Nico Baracat (que será uma unidade de porte 2), também foram inauguradas neste ano a Unidade Básica do Menino Jesus e, mais recentemente, o novo Centro de Especialidades Médicas – CEM. Nessas duas unidades, sedes próprias, foram investidos mais de R$ 10 milhões.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Prefeitura intensifica trabalhos de recuperação de estradas vicinais visando período de plantio e colheita
Os trabalhos realizados na gleba, são de levantamento da estrada com cascalhamento e construção de valas e/ou bacias de contenção para captação de água, para auxiliar na drenagem de água pluvial. Esses serviços são importantes para conservar a trafegabilidade da via e evitar pontos de atolamento.
“Então, esse é um trabalho preventivo. A gente faz nesse período que antecede as chuvas para melhorar as condições da estrada e não termos problemas no período de plantio e colheita. A Prefeitura está fazendo um trabalho para amenizar essa situação e dar condição dos nossos produtores fazerem um trabalho bem digno e, assim, vamos contemplando toda a sociedade”, destacou o prefeito Roberto Dorner.
O secretário da pasta, Vilmar Scherer, destaca que esse é um trabalho de manutenção e de prevenção. “No princípio da gestão passada o prefeito Roberto Dorner realizou a o programa “Arranca Safra” que deu boas condições às nossas estradas municipais. Os trabalhos que nós estamos fazendo agora é dando a manutenção necessária para garantir que os produtores tenham uma via boa para fazer o seu plantio e a colheita de suas produções”, comentou ele, acrescentando que simultaneamente à estrada da gleba “os servidores da Obras também fazem um serviço similar na Estrada Virgínia e outras estradas municipais devem receber esse trabalho ao longo dos próximos meses”, finalizou.
Outra Frente
Paralelo aos trabalhos de melhorias, a Prefeitura de Sinop mantém a realização os trabalhos de asfaltamento da Estrada Selene. A obra interliga o Residencial Iguatemi às estradas Virgínia e Nanci (que levam à MT-220). Serão 6,8 quilômetros de extensão e um investimento de R$ 10,4 milhões.
“É uma obra muito importante para as famílias dessa região e que atende, também, a agricultura familiar, a várias pessoas. Inclusive, é uma via alternativa para acesso à Estrada Nanci. Isso mostra que a Prefeitura está investindo na melhoria da qualidade de vida da população, na zona rural, e, também, na expansão urbana”, disse o vice-prefeito, Paulinho Abreu em visita à obra.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Ministro da Saúde empossa novos diretores da ANS e reforça integração entre SUS e saúde suplementar
Asfalto novo na MT-240 melhora logística de Diamantino: “coloca cidade na rota da BR-163”, afirma prefeito
CST da Moradia Popular recebe vice-governador do Estado
A Prefeitura de Cuiabá convoca 09 candidatos aprovados para diversos cargos
Baixinha diz que fake news sobre falta de aparelho para mamografia é irresponsável
Segurança
Polícia Civil entrega medalhas de mérito policial para servidores da Regional de Sinop
A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (18.9), a cerimônia de entrega de medalhas de mérito policial, para condecorar pelos notáveis...
Força Tática apreende adolescente e prende dois homens suspeitos por roubo de motocicletas em Cuiabá
Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional apreenderam na madrugada desta quarta-feira (17.9), um adolescente, de 17 anos,...
Força Tática apreende adolescente com arma de fogo e 100 porções de pasta base
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional apreenderam um adolescente, de 16 anos, por tráfico ilícito de drogas...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Festeja: Prefeito e governador participam do pré-lançamento de indústria de Etanol de Milho em Sinop
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Relatório técnico aponta risco estrutural e ambiental na UHE Colíder
-
CIDADES4 dias atrás
Show de Leo Santana no Festeja Sinop reúne multidão no Gigante do Norte
-
CIDADES5 dias atrás
Força Tática prende homem por tentativa de feminicídio em Rondonópolis
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Sema inicia 7ª edição do Mutirão de Conciliação Ambiental na segunda-feira (15)
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde lança publicação com vozes e vivências sobre a leishmaniose tegumentar
-
CIDADES5 dias atrás
SinopCast recebe secretária de Administração Elizabeth Cilião no episódio 15, ao vivo
-
Saúde1 dia atrás
Ministério da Saúde começa a emitir Cartão SUS com base no CPF