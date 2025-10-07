Prefeitura e concessionária de transporte público chegam ao consenso  

Acordo será firmado ainda nesta semana. Na reunião de ontem, no TCE, as partes entraram em consonância sobre pagamento de dívidas e quanto às exigências de melhoria na prestação do serviço aos usuários

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), reuniu-se, pela segunda vez, com a Mesa Técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE MT) em busca de acordo com a empresa concessionária de transporte público municipal, a União Transportes, ontem (6).

Ambas as partes chegaram a um acordo verbal que pode ser oficializado/assinado ainda nesta semana. Durante a reunião, o Município apresentou um acordo para quitar dívida acumulada de anos com a concessionária no valor aproximado de R$ 20 milhões.

Além disso, na primeira reunião, no mês passado, a Prefeitura pediu para que a empresa renovasse a frota, passasse a idade média dos veículos para cinco anos, equipasse 80% da frota com ar-condicionado, 100% da frota monitorada por câmeras e GPS para fiscalização dos veículos e segurança dos usuários, 100% com internet wifi, identificação de cores de linhas exclusivamente municipal, entre outras melhorias.

“Estamos lutando por melhorias ao nosso Município e à nossa população. Uma das principais reclamações que recebemos diz respeito ao transporte público. Queremos um transporte eficaz, moderno e confortável. Por isso, enquanto não pudermos realizar uma nova concessão, vou cobrar da atual empresa que preste um serviço adequado”, declara Moretti. E conforme ratificou Moretti, o acordo a ser assinado é justamente “o consenso entre o pagamento de dívidas que herdamos junto à empresa e as exigências que estamos fazendo para melhorar o serviço em Várzea Grande”.

Participaram da reunião, o secretário municipal de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, o Procurador-Geral do Município, Maurício Magalhães, o subsecretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Gerson Scarton. Também marcaram presença os vereadores Bruno Rios e Caio Cordeiro (ambos do PL).

“Nossa missão é garantir que o várzea-grandense tenha o melhor serviço possível até que realizemos o plano de mobilidade urbana de Várzea Grande e o novo processo de concessão”, declara a prefeita.

