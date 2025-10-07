Connect with us

Prefeitura e concessionária de transporte público chegam ao consenso  

07/10/2025

Acordo será firmado ainda nesta semana. Na reunião de ontem, no TCE, as partes entraram em consonância sobre pagamento de dívidas e quanto às exigências de melhoria na prestação do serviço aos usuários

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), reuniu-se, pela segunda vez, com a Mesa Técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE MT) em busca de acordo com a empresa concessionária de transporte público municipal, a União Transportes, ontem (6).

Ambas as partes chegaram a um acordo verbal que pode ser oficializado/assinado ainda nesta semana. Durante a reunião, o Município apresentou um acordo para quitar dívida acumulada de anos com a concessionária no valor aproximado de R$ 20 milhões.

Além disso, na primeira reunião, no mês passado, a Prefeitura pediu para que a empresa renovasse a frota, passasse a idade média dos veículos para cinco anos, equipasse 80% da frota com ar-condicionado, 100% da frota monitorada por câmeras e GPS para fiscalização dos veículos e segurança dos usuários, 100% com internet wifi, identificação de cores de linhas exclusivamente municipal, entre outras melhorias.

“Estamos lutando por melhorias ao nosso Município e à nossa população. Uma das principais reclamações que recebemos diz respeito ao transporte público. Queremos um transporte eficaz, moderno e confortável. Por isso, enquanto não pudermos realizar uma nova concessão, vou cobrar da atual empresa que preste um serviço adequado”, declara Moretti. E conforme ratificou Moretti, o acordo a ser assinado é justamente “o consenso entre o pagamento de dívidas que herdamos junto à empresa e as exigências que estamos fazendo para melhorar o serviço em Várzea Grande”.

Participaram da reunião, o secretário municipal de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, o Procurador-Geral do Município, Maurício Magalhães, o subsecretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Gerson Scarton. Também marcaram presença os vereadores Bruno Rios e Caio Cordeiro (ambos do PL).

“Nossa missão é garantir que o várzea-grandense tenha o melhor serviço possível até que realizemos o plano de mobilidade urbana de Várzea Grande e o novo processo de concessão”, declara a prefeita.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Várzea Grande

Escolas da rede municipal de Várzea Grande vencem em categorias diversas na etapa estadual do Fetran 2025

1 hora atrás

07/10/2025

O Festival Estudantil Temático Teatro para o Trânsito (FETRAN) encerrou a etapa estadual de sua 20ª edição com a participação destacada e vitoriosa de escolas da rede municipal de Várzea Grande.

As Escolas Municipais de Educação Básica Salvelina Ferreira da Silva, do Jd. Maringá III e Emanuel Benedito de Arruda, do Bairro Santa Maria foram as vencedoras do Espetáculo Destaque na categoria Infantil, com as peças: “Andarilhos” e “Trovão de Metal”, respectivamente.

A equipe da EMEB Salvelina Ferreira conquistou ainda a premiação para sua escola nas categorias: Figurino Destaque e Diretor Destaque, com Júnior Faria. Já a equipe da EMEB Emanuel Benedito venceu também nas categorias: Sonoplastia destaque e Elenco Destaque.

O Festival também premiou as escolas EMEB Tenente Abílio da Silva Moraes, do bairro XV de maio, que venceu na categoria Infantil para: Ator Destaque com o aluno: Lucas Eduardo Pedroso Maia, Sonoplastia destaque e Elenco Destaque, com o espetáculo: “Pare o Mundo que Eu Quero Descer” enquanto que a EMEB Eunice César de Melo, do bairro Pirinéu, também conquistou a Maquiagem destaque na categoria Infantil com o espetáculo “Uma Investigação sobre o Trânsito”.

Várzea Grande conquistou também o título de Maquiagem Destaque e Elenco Destaque, na categoria Juvenil, com o espetáculo “Memórias” dos alunos da Escola Estadual ‘Profª Maria da Cunha Bruno.

Para o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, a 20ª edição do Fetran reforçou o empenho, a dedicação e o compromisso dos profissionais da Educação da rede municipal no fomento e conscientização dos alunos para as questões do trânsito e a maneira que o município vem desenvolvendo projetos educativos e transformadores nas escolas. “Queremos parabenizar todos os professores, coordenadores e gestores e alunos envolvidos que, durante o festival, puderam mostrar esse grande trabalho realizado em nossas escolas” declarou Cunha.

O superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Arthur Nogueira destacou a participação da Educação de Várzea Grande como grande parceira do Festival Estudantil Temático Teatro para o Trânsito (FETRAN), devido ao compromisso que a rede municipal tem com o projeto. “A PRF agradece a cada escola, professor, aluno e autoridade de Várzea Grande que fizeram parte dessa linda história. Que a arte continue sendo o caminho para formar cidadãos mais conscientes, empáticos e responsáveis no trânsito e na vida” reforçou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Várzea Grande

Várzea Grande intensifica fiscalização no Cristo Rei e áreas centrais para garantir acessibilidade

13 horas atrás

06/10/2025

Além do constante ordenamento das vias públicas, uma campanha de orientação e notificação às empresas que obstruem calçadas será lançada em parceria com a Secretaria de Obras

A Prefeitura de Várzea Grande vem reforçando a fiscalização em bairros como Cristo Rei e áreas centrais da cidade para coibir a ocupação irregular de calçadas por comerciantes e ambulantes, garantindo que pedestres possam transitar com segurança.

A Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana informa que as fiscalizações são periódicas e que, no Cristo Rei, serão intensificadas, em conjunto com o setor de trânsito, principalmente, em locais onde garagens de revenda de veículos invadem as calçadas.

“Na Avenida Couto Magalhães e em outros pontos onde o problema é recorrente, as ações de ordenamento continuarão sendo realizadas. Além disso, será iniciada uma campanha de orientação e notificação às empresas que obstruem calçadas, em parceria com a Secretaria de Obras, visando melhorar a acessibilidade de todos”, destacou a secretaria.

Ana Paula da subprefeitura do Cristo Rei, e Cidomar Arruda, coordenador de Mobilidade Urbana, reforçaram que o trabalho é integrado e contínuo. Como frisam, as duas secretarias atuam diariamente tanto na área de limpeza urbana, quanto na fiscalização do comércio irregular, e no trânsito. O objetivo é garantir que pedestres possam se deslocar com segurança e que a cidade esteja organizada”, afirmaram.

As medidas incluem orientação e notificação de empresas, intensificação da fiscalização e reforço na limpeza urbana, buscando assegurar o livre trânsito aos pedestres seja no Cristo Rei, na Avenida Couto Magalhães como em qualquer parte da cidade.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Rotam prende homem por roubo de motorista de aplicativo e recupera veículo

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam um homem, de 30 anos, pelo crime de roubo,...
Força Tática flagra trio com arma de fogo, munições e diversas porções de maconha em Várzea Grande

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam, nesta segunda-feira (6.10), três homens por porte ilegal de arma...
Polícia Militar detém três faccionados e apreende armas de fogo em Cáceres

Policiais militares prenderam um homem e uma mulher, ambos de 19 anos, e apreenderam um adolescente de 17, suspeitos de...

