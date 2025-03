Prefeitura e Estado garantem pavimentação de acesso entre Parque do Lago e Parque Atalaia

Os dois eventos reforçaram a necessidade de união entre as mulheres e o fortalecimento das políticas públicas de proteção e valorização das várzea-grandenses

A noite desta quinta-feira, (13), foi marcada por dois importantes eventos do projeto “VG com Elas – Várzea Grande para Grandes Mulheres”, reforçando o compromisso do município com o fortalecimento feminino e o combate à violência contra mulher. A programação contou com a Roda de Conversa “Março para Elas”, organizada pela vereadora Rosy Prado, no Parque Municipal Bernardo Berneck, e com o “Quintou na OAB”, promovido pela Comissão da Mulher da OAB de Várzea Grande. Ambos os eventos contaram com a presença da prefeita Flávia Moretti (PL).

Na Roda de Conversa “Março para Elas”, a prefeita Flávia Moretti conduziu uma dinâmica interativa, convidando cinco mulheres a compartilharem suas experiências e reflexões sobre temas como empoderamento, medos, aspirações, referências femininas e o legado das mulheres na sociedade. Em seu discurso, Flávia ressaltou a importância da união e do apoio mútuo entre mulheres e destacou a necessidade de denunciar e enfrentar a violência de gênero.

“Nós queremos falar sobre direitos, sobre violência doméstica, sobre experiências reais. Precisamos seguir em frente, sem medo, sem preconceito e com muito respeito. Vamos juntos, homens e mulheres, construir uma nova sociedade, uma nova Várzea Grande”, afirmou a prefeita.

Em um momento de grande emoção, Flávia mencionou o caso trágico do assassinato da adolescente Emilly Azevedo Sena, de 16 anos, grávida de nove meses, que além de ter sido morta com requintes de crueldade, teve a filha roubada de seu ventre, enfatizando a urgência de medidas concretas para prevenir a violência contra mulheres e meninas. “A violência começa dentro de casa e muitas vezes é silenciada. Busquem ajuda, utilizem a rede de apoio. O silêncio pode custar muitas vidas vida”, concluiu.

O evento contou com a presença de palestrantes de diversas áreas em uma conversa descontraída. Falaram: Célia Melo, empresária, abordou a participação da mulher no mercado de trabalho, a delegada Mariell Antonini, coordenadora de Violência contra Mulher, em Mato Grosso, trouxe dados e estratégias de combate à violência de gênero, a Dra. Karla Lorena, médica intensivista, destacou a importância da saúde da mulher; Dra. Mariana Barros, dermatologista, falou sobre autoestima, bem-estar e o câncer de pele e a vereadora Rosy Prado, anfitriã do evento, enfatizou o papel da mulher na política e a importância da sororidade.

“Nós não somos concorrentes, somos aliadas. Quando damos as mãos, conseguimos romper o ciclo da violência e fortalecer a presença feminina na política e em todos os espaços”, afirmou Rosy Prado.

O evento reuniu lideranças comunitárias, secretários municipais e a Banda Municipal de Várzea Grande. Ao final, foram sorteados diversos prêmios entre as participantes.

DIREITOS E DEFESA PESSOAL DAS MULHERES – Paralelamente, a sede da OAB de Várzea Grande promoveu o evento “Quintou na OAB”, iniciativa da Comissão da Mulher da OAB, com foco na conscientização jurídica e na defesa dos direitos das mulheres.

A programação contou com palestras da delegada Jannira Laranjeira, coordenadora de Enfrentamento à Violência contra Mulher e Vulneráveis da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso e do advogado Dr. Leonardo Bocchese, que abordou princípios de defesa pessoal para mulheres.

A vice-presidente da Comissão da Mulher da OAB de Várzea Grande, Dra. Monica de Paula Moterani Hintze, destacou a importância do evento: “O conhecimento sobre os direitos e a segurança das mulheres são fundamentais para garantir uma sociedade mais justa e igualitária”.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT