Prefeitura e Fecomércio garantem atendimento oftalmológico e óculos gratuitos a estudantes

A Prefeitura de Cuiabá, por meio do Núcleo de Apoio à Primeira-dama, em parceria com a Fecomércio-MT, iniciou nesta quarta-feira (15) o projeto “Sesc Saúde e Visão” na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) 8 de Abril, localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, no bairro Bela Vista.

O projeto oferece palestras sobre saúde ocular para alunos e professores, além de exames oftalmológicos completos, garantindo gratuitamente os óculos aos estudantes que apresentarem necessidade de uso.

De acordo com Samantha, a parceria também vem de encontro com a lei de sua autoria voltada à saúde ocular nas escolas municipais.

“Esse projeto é muito valioso para o município. Recebemos a possibilidade de contar com o caminhão da Saúde e da Visão do Sesc, da Fecomércio, e abraçamos a oportunidade. O presidente da Fecomércio, Júnior, tinha alguns dias disponíveis desse caminhão em Cuiabá e nos ofereceu essa parceria. Vamos conseguir atender algumas escolas nesse momento e, futuramente, isso pode abrir portas para novas parcerias e mais escolas. Durante esses dias, o caminhão estará atendendo as crianças com exames e confecção gratuita de óculos”, afirmou Samantha.

Nesta etapa inicial, estão sendo atendidas seis turmas: duas do Pré II, duas do 1º ano e duas do 2º ano. A equipe do Sesc é formada pela enfermeira Maria Eduarda, pela optometrista Juliana Bifaroni e pela coordenadora de saúde Rosinei Joana. Elas realizam palestras educativas, triagens e exames oftalmológicos para todas as crianças que apresentaram autorização dos pais.

De acordo com Rosinei Joana, o projeto é uma forma de levar atendimento especializado a quem mais precisa. “O Sesc Saúde e Visão oferece exames gratuitos de acuidade visual à população. Este ano, iniciamos a atuação em escolas municipais de Cuiabá, começando pela EMEB 8 de Abril. Após as orientações e triagens, os alunos que apresentarem necessidade passam por exames completos e, se confirmada a indicação, recebem os óculos gratuitamente”, explicou.

Para a coordenadora da EMEB 8 de Abril, Marici Raquel dos Santos, a iniciativa representa um importante avanço na promoção da saúde e no processo de aprendizagem. “A maioria dos nossos estudantes vem de famílias carentes e não tem fácil acesso a esse tipo de atendimento. O projeto é fundamental porque ocorre dentro da escola, um ambiente familiar para os alunos, e contribui diretamente para a alfabetização e a qualidade de vida dessas crianças”, destacou.

#PraCegoVer

A foto mostra o momento em que os alunos da EMEB 8 de Abril acompanham uma palestra ministrada pela equipe do Sesc sobre saúde ocular.

