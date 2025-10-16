Cuiabá
Prefeitura e Fecomércio garantem atendimento oftalmológico e óculos gratuitos a estudantes
A Prefeitura de Cuiabá, por meio do Núcleo de Apoio à Primeira-dama, em parceria com a Fecomércio-MT, iniciou nesta quarta-feira (15) o projeto “Sesc Saúde e Visão” na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) 8 de Abril, localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, no bairro Bela Vista.
O projeto oferece palestras sobre saúde ocular para alunos e professores, além de exames oftalmológicos completos, garantindo gratuitamente os óculos aos estudantes que apresentarem necessidade de uso.
De acordo com Samantha, a parceria também vem de encontro com a lei de sua autoria voltada à saúde ocular nas escolas municipais.
“Esse projeto é muito valioso para o município. Recebemos a possibilidade de contar com o caminhão da Saúde e da Visão do Sesc, da Fecomércio, e abraçamos a oportunidade. O presidente da Fecomércio, Júnior, tinha alguns dias disponíveis desse caminhão em Cuiabá e nos ofereceu essa parceria. Vamos conseguir atender algumas escolas nesse momento e, futuramente, isso pode abrir portas para novas parcerias e mais escolas. Durante esses dias, o caminhão estará atendendo as crianças com exames e confecção gratuita de óculos”, afirmou Samantha.
Nesta etapa inicial, estão sendo atendidas seis turmas: duas do Pré II, duas do 1º ano e duas do 2º ano. A equipe do Sesc é formada pela enfermeira Maria Eduarda, pela optometrista Juliana Bifaroni e pela coordenadora de saúde Rosinei Joana. Elas realizam palestras educativas, triagens e exames oftalmológicos para todas as crianças que apresentaram autorização dos pais.
De acordo com Rosinei Joana, o projeto é uma forma de levar atendimento especializado a quem mais precisa. “O Sesc Saúde e Visão oferece exames gratuitos de acuidade visual à população. Este ano, iniciamos a atuação em escolas municipais de Cuiabá, começando pela EMEB 8 de Abril. Após as orientações e triagens, os alunos que apresentarem necessidade passam por exames completos e, se confirmada a indicação, recebem os óculos gratuitamente”, explicou.
Para a coordenadora da EMEB 8 de Abril, Marici Raquel dos Santos, a iniciativa representa um importante avanço na promoção da saúde e no processo de aprendizagem. “A maioria dos nossos estudantes vem de famílias carentes e não tem fácil acesso a esse tipo de atendimento. O projeto é fundamental porque ocorre dentro da escola, um ambiente familiar para os alunos, e contribui diretamente para a alfabetização e a qualidade de vida dessas crianças”, destacou.
A foto mostra o momento em que os alunos da EMEB 8 de Abril acompanham uma palestra ministrada pela equipe do Sesc sobre saúde ocular.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá recebe 28 doses de antídoto e está preparada para casos de intoxicação
A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá recebeu 28 ampolas do antídoto Fomepizol, medicamento utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, substância tóxica encontrada em bebidas alcoólicas adulteradas. As doses foram distribuídas à farmácia da emergência do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), que integra a rede de referência do Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento de casos de envenenamento e intoxicação.
A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, afirmou que a capital está pronta para agir em eventuais ocorrências. “Cuiabá está preparada para atender pessoas que, porventura, tenham consumido bebidas adulteradas. Contamos com estrutura adequada, profissionais capacitados e o suporte necessário do SUS para garantir o tratamento imediato e seguro”, declarou.
O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), localizado no HMC, é o núcleo responsável por monitorar e notificar casos suspeitos de intoxicação. A unidade atua em conjunto com as equipes de urgência e emergência, garantindo resposta rápida em situações de risco à saúde pública.
O envio das doses de Fomepizol faz parte de uma ação nacional de reforço do estoque estratégico do SUS, que distribuiu o antídoto para todos os estados e o Distrito Federal. O medicamento, de alta eficácia e segurança, bloqueia a metabolização do metanol em ácido fórmico, evitando complicações graves como acidose metabólica e insuficiência renal.
A distribuição foi feita de forma proporcional à população de cada estado, assegurando equidade no acesso e agilidade na resposta a emergências toxicológicas. Embora Cuiabá não tenha registro de casos confirmados ou suspeitos de intoxicação por metanol até o momento, as autoridades de saúde reforçam o alerta à população para evitar o consumo de bebidas sem procedência conhecida.
Com as novas doses disponíveis e o monitoramento ativo do CIEVS, Cuiabá se mantém em estado de prontidão para garantir atendimento rápido e eficaz em eventuais casos de intoxicação.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Vereadora Paula Calil homenageia farmacêuticos e destaca papel essencial da categoria na promoção da saúde e bem-estar
Nathany Gomes – Assessoria vereadora Paula Calil
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
