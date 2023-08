Prefeitura e forças de segurança se reúnem e planejam atuação das equipes no Festeja Sinop

Para trazer segurança e tranquilidade para as famílias que vão prestigiar o Festeja Sinop, em comemoração aos 49 anos do município, estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira (17), representantes das secretarias municipais, da Prefeitura de Sinop, e das forças de segurança, para tratar sobre os últimos ajustes para a atuação das equipes durante o evento. O Festeja Sinop será entre os dias 2 a 14 de setembro, terá shows nacionais, Jogos Olímpicos, Torneio de Pesca, Festival de Praia e muitas outras atividades.

A secretária de Governo e Projetos Estratégicos, Faira Strapazzon, destacou a importância do trabalho em conjunto. “A pedido do nosso prefeito Roberto Dorner, estamos aqui reunidos com as forças de segurança do nosso município, que atenderam nosso chamado e entendem a força que essa programação tem para a cidade de Sinop. E nós, enquanto poder público, queremos que os munícipes tenham toda segurança e tranquilidade para festejar conosco esse momento único em comemoração aos 49 anos de Sinop”, comentou a secretária.

O tenente-coronel Pedro Miguel de Sousa, da Polícia Militar, participou da reunião e destacou. “A Polícia Militar mais uma vez está participando, recebemos o convite da Prefeitura Municipal para estarmos juntos planejando e organizando toda essa parte da segurança pública, juntamente com as demais forças de segurança. Estaremos com todo nosso efetivo empenhado para atender toda população que irá participar dos eventos, e também estaremos trabalhando na segurança daqueles que optarem por ficar em suas residências. A população que estará festejando pode ficar tranquila que a Polícia Militar estará presente em todos os eventos desenvolvendo um trabalho de qualidade” comentou o tenente-coronel.

“A Marinha do Brasil estará presente no Festeja Sinop, atuando diretamente no Festival de Praia e Torneio de Pesca, com seu efetivo máximo, além da participação de militares de outras unidades do Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário, prevemos uma participação maior de participantes neste ano, por isso montamos uma operação especial. Importante lembrar a todos que vão participar que a Marinha estará realizando a fiscalização das embarcações e a situação cadastral de cada condutor, além disso, é importante que todos trafeguem com os itens de segurança adequados a bordo. Ou seja, o colete salva vidas, documentação em dia, e em hipótese alguma fazer uso de bebida alcoólica” destacou o capitão-tenente Vinicius Oliveira Celestino.

A guarda municipal também estará em todos os eventos, conforme pontuou o comandante da GCM de Sinop, Benhur Carvalho. “Estaremos presentes em todos os eventos, com o agrupamento de motos, viaturas em pontos estratégicos, para oferecer todo conforto e segurança para toda população.

Todas as atrações, datas, locais e horários das festividades de aniversário estão disponíveis no site oficial do Festeja Sinop: https://festeja.sinop.mt.gov.br/. Os conteúdos também podem ser acompanhados pelo site oficial https://www.sinop.mt.gov.br/ e pelas redes sociais da Prefeitura.

O Festeja Sinop é uma realização da Prefeitura de Sinop, com patrocínio do Grupo Sinop, MB Engenharia e Meio Ambiente, Shopping Sinop, Energize-C Eletropostos e apoio da Câmara Municipal de Vereadores.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT