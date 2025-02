Prefeitura e Governo alinham ações estratégicas para economia e agricultura de Cuiabá

As equipes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (Smated) trocaram informações importantes para andamento de futuras ações em Cuiabá. O alinhamento foi articulado pelos respectivos secretários, Fellipe Corrêa, da Smated e César Miranda, da Sedec.

Na reunião, ocorrida esta semana, servidores da Sedec apresentaram os projetos disponíveis, linhas de financiamento, incentivos fiscais, cadeias produtivas, pesquisas e eventos prospectados para 2025.

“Sem dúvidas é um norte muito importante para o município de Cuiabá. Nós precisamos do Estado para desenvolver políticas públicas para pequenos agricultores. Reconhecemos que sem a parceria com o Estado não conseguiremos atingir o êxito que almejamos. Vamos unir o potencial dos entes envolvidos e fazer o melhor para ampliar os projetos”, destacou o secretário de Agricultura da Smated, Vicente Falcão.

A secretária adjunta de Agronegócio da Sedec, Linacis Silva, referendou a iniciativa por entender que o Estado pode contribuir com as ações no município de Cuiabá, com as políticas públicas que já são trabalhadas e que podem surtir efeitos e agregar ao município. “Muitas vezes, são ações que podem ser consolidadas junto aos produtores rurais do município, aos empresários e que o município não precisaria despender novos recursos para isso. É importante que se conheça essas políticas públicas”.

São parcerias construtivas, que segundo a secretária, representam agilidade e ganho de tempo para o município. “Com certeza torna a política mais efetiva, evita que a gente invente o que já tem, o que já existe, está aí na prateleira para a população. E fortalece as ações entre município e Estado. É muito importante esse fortalecimento, esse resgate das parcerias”, pontuou.

O diretor da Smated, Renildo França ponderou que o Estado está bem avançado no assunto. “Com essa aproximação nós queremos também ser contemplados com projetos, políticas públicas voltadas principalmente a pequena e média propriedade. Sabemos que o município de Cuiabá não tem grandes propriedades produtoras, devido à nossa região e clima, mas queremos focar na pequena e na média propriedade para que eles possam ser enxergados com essas políticas”, explicou.

2% da população de Cuiabá no campo

Informações da Smated dão conta de que Cuiabá tem 2% da população morando em zona rural, o que contempla em torno de 15 mil pessoas, cerca de 5 mil famílias.“Os pais estão tendo dificuldade para passar a propriedade e é algo que nós também temos que enxergar e focar nessa descendência, nos filhos, nos jovens para que eles possam dar sequência nas produções rurais”, destacou Renildo.

Para isso, o grande desafio é identificar a potencialidade da propriedade, independente do que oferece, seja uma área de lazer ou de pequena produção, que possa ser para o turismo ou para pequenas produções como piscicultura, aves (galinha caipira), ovos etc.

“Tem programas que o Estado cooperou com outros municípios e deu certo. Queremos aproveitar essa porta que foi aberta através do secretário César Miranda, da secretária adjunta Linacis, e esperamos que essa parceria dê muitos frutos para o município”, disse Renildo.

#PraCegoVer

A foto mostra diversas pessoas sentadas em poltronas durante uma reunião de alinhamento de trabalho. Dois palestrantes estão em pé, sendo o diretor Renildo França representando o município e a secretária adjunta de Agronegócio da Sedec, Linacis Silva, representando o Estado. O ambiente está bem iluminado com uma mesa comprida ao fundo, com uma toalha branca que a encobre. Também há uma tela de retroprojeção para apresentação do conteúdo trabalhado.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT