Prefeitura e Jucemat lideram avanços em desburocratização durante workshop

A Prefeitura de Cuiabá teve papel de destaque no I Workshop de Licenciamento da Redesim, promovido pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (Jucemat) na última terça-feira (13), no auditório do Conselho Regional de Contabilidade (CRC). O evento reuniu representantes das prefeituras da Baixada Cuiabana, com apoio do próprio CRC, para discutir soluções que visam simplificar e agilizar os processos de abertura e licenciamento de empresas na região.

Durante o encontro, o município de Cuiabá foi apontado como referência no processo de modernização administrativa. A principal novidade anunciada foi que a capital mato-grossense está em fase de tratativas para implantar o Balcão Único — sistema digital que permite a abertura de empresas de forma simplificada e 100% online. A iniciativa busca fomentar o empreendedorismo e facilitar o surgimento de novos negócios, especialmente os de baixo risco.

O secretário municipal de Meio Ambiente de Cuiabá, José Afonso Portocarrero, destacou o compromisso da gestão do prefeito Abilio Brunini com a melhoria do ambiente de negócios. Segundo ele, a Prefeitura tem atuado para alinhar as normas municipais às diretrizes da Redesim, eliminando entraves burocráticos e promovendo maior eficiência nos trâmites legais para novos empreendimentos.

“O objetivo da atual gestão é criar um cenário mais favorável ao desenvolvimento econômico, com processos mais transparentes, céleres e acessíveis à população”, reforçou Portocarrero.

O presidente da Jucemat, Manoel Lourenço de Amorim, elogiou o engajamento da Prefeitura de Cuiabá e ressaltou os benefícios do Balcão Único, destacando que o sistema representa um salto de qualidade na integração entre os órgãos públicos e no atendimento aos empreendedores.

O evento também contou com a presença dos secretários municipais Fernando Medeiros (Turismo e Desenvolvimento Econômico), Juliana Palhares (Ordem Pública), da ex-presidente do CRC, Gisele Silventi, do major Vilas Boas, representando o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, e demais autoridades locais.

A iniciativa reafirma a importância da cooperação entre os entes públicos e reforça o papel da Prefeitura de Cuiabá como protagonista na transformação do ambiente de negócios da Baixada Cuiabana.

#PraCegoVer

A foto mostra o secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano ao microfone no momento em que fazia as considerações sobre a importância do evento.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT