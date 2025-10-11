Várzea Grande
Prefeitura e parceiros fazem festa para crianças da rede municipal de ensino
Unidades escolares tiveram uma manhã diferente, recheada de brincadeiras, descontração e diversão
A Prefeitura de Várzea Grande, em parceria com empresas, realizou festas em alusão ao Dia das Crianças às crianças da rede municipal de ensino. O vice-prefeito Tião da Zaeli (PL) esteve presente na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Apolônio Frutuoso da Silva’, no bairro Construmat. A festividade na unidade de ensino foi realizada em parceria com o banco Sicoob Integração.
A ação entregou brinquedos e promoveu brincadeiras e gincanas. Tião esteve acompanhado do vereador Samir Japonês (PL). “É tão lindo ver o sorriso de cada criança. A gestão Flávia/Tião governa para criarmos um futuro ainda melhor para elas, para que se tornem cidadãs que contribuam para o nosso Município. Parabéns a todas as crianças de Várzea Grande”, parabeniza Tião da Zaeli.
O Dia das Crianças também foi comemorado na EMEB ‘João Ponce de Arruda’, no Distrito da Passagem da Conceição. A ação foi realizada em parceria com a empresa Ginco Empreendimentos.
Nessa comemoração teve lanche, brincadeiras com a Emília e distribuição de brinquedos. “A Ginco já tem participado bem aqui na escola, inclusive é uma das parceiras no programa Adote um Espaço. É fundamental termos parceiros como esta empresa para trazer melhores condições para a escola, para os alunos e para a comunidade”, declara a subsecretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, professora Eva de Paulo.
Prefeitura anuncia processo seletivo para Secretaria de Educação com 2.946 vagas
As inscrições se iniciam no dia 10 de outubro e encerram no dia 9 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 75 para nível médio/técnico e de R$ 85 para nível superior
A Prefeitura Municipal de Várzea Grande publicou Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e formação de Cadastro de reserva para Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL). A publicação foi feita na edição desta sexta-feira, 10 de outubro, no Diário Oficial Eletrônico de Várzea Grande.
De acordo com a SMECEL, o Edital já está disponível na internet, no Diário Oficial Eletrônico de Várzea Grande, no Portal da Selecon (https://selecon.org.br/ ) e na Prefeitura Municipal para consulta a partir desta data.
A seleção para contratação de profissionais, será realizada para atender, excepcional e temporariamente, o exercício das funções com exigência de formação em nível médio os cargos de: Técnico de Desenvolvimento Educacional (Técnico de Desenvolvimento Infantil/Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado), Técnico Administrativo Educacional (Agente Administrativo) e Técnico de Suporte Administrativo Educacional (Técnico de Manutenção e Segurança da Infraestrutura Escolar/Técnico em Nutrição Escolar/Técnico de Manutenção da Infraestrutura e Higienização Escolar/Transporte Escolar CNH “D”) e de Professor (nível superior) totalizando 2.946 vagas.
As inscrições se iniciam no dia 10 de outubro e se encerram no dia 9 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 75,00 para nível médio/técnico e de R$ 85,00 para nível superior. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição deverão ser feitos nos dias 13 e 14 de outubro. As provas ocorrerão no dia 14 de dezembro, a divulgação dos gabaritos da prova no dia 15 e a homologação do resultado final da prova será no dia 15 de janeiro de 2026.
A remuneração prevista no Edital para os cargos de (nível médio) Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado, Agente Administrativo, Técnico de Manutenção e Segurança da Infraestrutura Escolar, Técnico em Nutrição Escolar, Técnico de Manutenção da Infraestrutura e Higienização Escolar e Transporte Escolar (CNH “D”) é de R$ 1.613,18 com carga horária de 30 horas semanais. Já para o cargo de Professor (nível superior), nas áreas de Pedagogia, Artes, Artes com ênfase em música, Educação Física, Ciências, Geografia, História, Inglês, Português e Matemática é de R$ 3.097,87 com carga horária de 20 horas semanais.
Vigilância Sanitária reforça fiscalização em distribuidoras de bebidas
As operações de fiscalização seguem um cronograma contínuo e contemplam ainda bares, restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas
A Vigilância Sanitária de Várzea Grande realizou, ontem (9), uma operação de fiscalização em duas distribuidoras de bebidas de grande porte do Município. A ação integra um plano de reforço das atividades de inspeção em estabelecimentos comerciais, com foco na verificação da procedência dos produtos e na prevenção da circulação de bebidas adulteradas.
As operações de fiscalização seguem um cronograma contínuo e contemplam ainda bares, restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas.
As distribuidoras vistoriadas foram a Distribuidora Globo, localizada no bairro Jardim Glória I e a Distribuidora Big, no bairro Santa Isabel. Durante as inspeções, não foram encontradas irregularidades. As equipes aproveitaram a visita para orientar os responsáveis sobre a importância em se manter um controle rigoroso da origem das bebidas e de reforçar o acompanhamento junto aos fornecedores.
De acordo com a Vigilância Sanitária, o trabalho de fiscalização tem sido intensificado em diferentes setores do comércio varejista e atacadista, especialmente após alertas recentes sobre possíveis casos de adulteração de bebidas.
“O nosso objetivo é prevenir riscos e garantir a segurança dos consumidores. Estamos ampliando as ações de inspeção para assegurar que os produtos comercializados no Município estejam dentro dos padrões exigidos de qualidade”, destacou o gestor da Vigilância Sanitária, Leonardo Mayer.
