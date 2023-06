Prefeitura é parceria do Ibrace na oferta de cursos de capacitação professional

Aos interessados em conseguir uma vaga no mercado de trabalho, criar pequenos negócios ou até mesmo buscar ferramentas que possibilitem uma melhor colocação na sua área professional, essa é a oportunidade. A Prefeitura de Cuiabá em parceria com o Instituto Brasil Central- IBRACE informa que a partir da próxima semana, 05 de julho, novos cursos de capacitação serão ofertados através do projeto ‘Empreenda Mais Cuiabá’. A iniciativa que tem como público alvo a população em situação de vulnerabilidade social tem como objetivo proporcionar maior autonomia financeira e ainda aumentar a autoestima dos alunos mediante qualificação profissional.

Os primeiros cursos a serem ofertados são oratória e empreendedorismo, ambos com carga horária de 30 horas. Os cursos são gratuitos. A meta inicial prevista é de capacitar mais de 2400 alunos, em diferentes áreas, como Estética Pessoal, Mídias Sociais, Técnicas de Vendas, Empreendedorismo, Oratória e Tecnologia.

A metologia adotada é no formato hibrido, ou seja, o participant epode optar em assistir as aulas de forma ou on line ou presencial. Esse tipo de abordagem garante que todos os interessados tenham a oportunidade de participar. O aluno poderá escolher o local e o período que deseja frequentar o curso.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do endereço: http://institutobrasilcentral.com.br/server/moodle/. As vagas são limitadas.

O Empreenda Mais Cuiabá visa não apenas fornecer conhecimentos e habilidades práticas, mas também criar um ambiente de apoio e networking para os alunos. Através desse projeto, o IBRACE e a Prefeitura de Cuiabá buscam fortalecer a comunidade, impulsionando o empreendedorismo local e promovendo o crescimento econômico sustentável.

Para mais informações sobre o Empreenda Mais Cuiabá, visite o site do IBRACE – Instituto Brasil Central em institutobrasilcentral.com.br e siga-nos nas redes sociais através do Instagram: @brasilcentralinstituto.

Mais informações podem ser obtidas através do e-mail: [email protected] ou pelo telephone (65) 99238-0188.

Sobre o IBRACE – Instituto Brasil Central: O Instituto Brasil Central- IBRACE é uma Associação de direito privado, beneficente, com fins não econômicos, que tem como objetivo a defesa do meio ambiente, atendimento e defesa dos direitos da criança, do adolescente, do jovem e seus familiares e de apoio ao Poder Público e à iniciativa privada para efetivação dessas políticas.

Programação dos cursos:

Curso Oratória:

Período: 05/07/2023 e 07/07/2023

Locais: Centro Comunitário Grande Terceiro (Grande Terceiro)

Rotary Club (CPA II) e 24° Batalhão PM/ Distrito Industrial – Projeto Só Alegria (Pedra 90)

Horário: 19 às 21h

Curso Empreendedorismo:

Período: 12/07/2023 e 14/07/2023

Locais: Centro Comunitário Grande Terceiro (Grande Terceiro)

Rotary Club (CPA II) e 24° Batalhão PM/ Distrito Industrial – Projeto Só Alegria (Pedra 90)

Escola Estadual Alina Tocantins (Cidade Alta)

Horário: 19 às 21h

** Com Informações do Instituto Brasil Central- Ibrace

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT