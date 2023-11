Prefeitura e Sebrae realizam 1º Encontro de Negócios Turísticos de Sinop para fomentar setor

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) e o Sebrae, realizaram na manhã desta segunda-feira (27), o 1º Encontro de Negócios Turísticos de Sinop. A ação faz parte de um trabalho contínuo que está sendo feito desde o início da gestão para a reestruturação do turismo.

De acordo com a consultora de turismo do Sebrae, Amanda Maciel, o encontro tem como objetivo fazer com que a cadeia produtiva do turismo se conheça e faça negócios. “Nós trouxemos as agências de viagens, os condutores, os transportes, os hotéis, que podem ser possíveis parceiros desses produtos. O objetivo é que eles conversem para que esses produtos sejam inseridos no mercado, de forma mais abrangente”, explicou.

O departamento de turismo da SEDEC prestou consultoria individual, para os atrativos turísticos, com o objetivo de formatação desses produtos, onde foi avaliada a criação de rotas turísticas, explica o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Klayton Gonçalves. “Nós sabemos entre os segmentos, o que cada um faz, o que cada um oferta. As empresas locais, se conhecendo e podendo fazer até mesmo negócios entre elas, podendo trabalhar indicações, e podendo fortalecer, com certeza a gente acaba fortalecendo o turismo como um todo”.

A ação segue com um teste de city tour na segunda-feira à tarde, e visitação às igrejas na terça-feira (28), na parte da manhã.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT