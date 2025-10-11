Prefeitura e setor privado celebram o Dia das Crianças no VG Shopping

Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, firmou parceria com o Várzea Grande Shopping para promover uma edição especial da exposição Reino dos Dragões neste sábado (11), em comemoração ao Dia das Crianças. A ação gratuita promete encantar o público com uma programação que une fantasia, diversão e conscientização.

A partir das 16h, as crianças poderão participar da Caça aos Ovos dos Dragões, atividade interativa que transforma os corredores do shopping em um verdadeiro campo de aventuras. Monitores irão conduzir os pequenos em uma jornada mágica repleta de descobertas, histórias e curiosidades sobre os dragões, com oficinas de pintura e origami temáticos. Ao final, haverá distribuição de chocolates e guaranás para os participantes.

Durante o dia, o clima de alegria também se estende à Feira de Adoção de Pets, a partir das 13h, em frente à Cobasi, no Piso 1. A ação incentiva a adoção responsável de cães e gatos resgatados, promovendo afeto e responsabilidade social.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá Neto, destaca a relevância da parceria. “A união entre o poder público e o setor privado é essencial para fortalecer o turismo e o lazer em Várzea Grande. Quando somamos esforços, criamos experiências que movimentam a economia, valorizam o comércio local e aproximam as famílias da cidade”.

O superintendente do Várzea Grande Shopping, José Flávio Alves Jr., reforça o propósito da ação:

“O Dia das Crianças é uma data simbólica para o shopping, e buscamos celebrá-la com experiências que envolvem, ao mesmo tempo, diversão e convivência. A proposta é oferecer um espaço que valorize o encontro entre famílias e desperte a curiosidade das crianças”.

Mário Quidá acrescenta que a iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Várzea Grande em apoiar projetos que unem lazer, cultura e inclusão, fortalecendo parcerias que geram impacto positivo para a comunidade e para o desenvolvimento econômico do município.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT