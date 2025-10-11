Várzea Grande
Prefeitura e setor privado celebram o Dia das Crianças no VG Shopping
Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, firmou parceria com o Várzea Grande Shopping para promover uma edição especial da exposição Reino dos Dragões neste sábado (11), em comemoração ao Dia das Crianças. A ação gratuita promete encantar o público com uma programação que une fantasia, diversão e conscientização.
A partir das 16h, as crianças poderão participar da Caça aos Ovos dos Dragões, atividade interativa que transforma os corredores do shopping em um verdadeiro campo de aventuras. Monitores irão conduzir os pequenos em uma jornada mágica repleta de descobertas, histórias e curiosidades sobre os dragões, com oficinas de pintura e origami temáticos. Ao final, haverá distribuição de chocolates e guaranás para os participantes.
Durante o dia, o clima de alegria também se estende à Feira de Adoção de Pets, a partir das 13h, em frente à Cobasi, no Piso 1. A ação incentiva a adoção responsável de cães e gatos resgatados, promovendo afeto e responsabilidade social.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá Neto, destaca a relevância da parceria. “A união entre o poder público e o setor privado é essencial para fortalecer o turismo e o lazer em Várzea Grande. Quando somamos esforços, criamos experiências que movimentam a economia, valorizam o comércio local e aproximam as famílias da cidade”.
O superintendente do Várzea Grande Shopping, José Flávio Alves Jr., reforça o propósito da ação:
“O Dia das Crianças é uma data simbólica para o shopping, e buscamos celebrá-la com experiências que envolvem, ao mesmo tempo, diversão e convivência. A proposta é oferecer um espaço que valorize o encontro entre famílias e desperte a curiosidade das crianças”.
Mário Quidá acrescenta que a iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Várzea Grande em apoiar projetos que unem lazer, cultura e inclusão, fortalecendo parcerias que geram impacto positivo para a comunidade e para o desenvolvimento econômico do município.
DAE-VG realiza palestra sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama
Na manhã desta sexta-feira (10), o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG) realizou uma importante palestra voltada à preservação, orientação e conscientização sobre o câncer de mama, com foco tanto nas mulheres quanto nos homens. A ação, promovida junto aos servidores do setor comercial e consumidores presentes no local, integra as atividades do Outubro Rosa, mês dedicado à luta contra o câncer de mama e à valorização da saúde preventiva.
Durante o encontro, foram abordadas informações essenciais sobre a importância do diagnóstico precoce, os sinais de alerta da doença e as formas de acesso aos exames preventivos, como a mamografia e o autoexame. O objetivo foi incentivar todos a adotarem hábitos de autocuidado e acompanhamento médico regular, fundamentais para aumentar as chances de cura.
Um dos momentos mais emocionantes da manhã foi o depoimento da servidora Ana Laura, que compartilhou sua trajetória de superação. Ela enfrentou o câncer de mama, passou por todo o tratamento e hoje comemora sua recuperação.
A diretora comercial do DAE-VG, Egiane, destacou a relevância de ações como essa dentro do ambiente de trabalho.
“Mais do que uma campanha, o Outubro Rosa é um movimento de conscientização. Queremos que nossas servidoras e servidores estejam bem informados e saibam que a prevenção é o melhor caminho. O DAE-VG se preocupa com o bem-estar de todos e continuará promovendo iniciativas que incentivem o cuidado com a saúde”, afirmou.
O evento reforçou o compromisso do DAE-VG com a valorização da vida e a promoção da saúde, estimulando o diálogo, a empatia e a informação como ferramentas de transformação social.
Prefeitura anuncia processo seletivo para Secretaria de Educação com 2.946 vagas
As inscrições se iniciam no dia 10 de outubro e encerram no dia 9 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 75 para nível médio/técnico e de R$ 85 para nível superior
A Prefeitura Municipal de Várzea Grande publicou Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e formação de Cadastro de reserva para Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL). A publicação foi feita na edição desta sexta-feira, 10 de outubro, no Diário Oficial Eletrônico de Várzea Grande.
De acordo com a SMECEL, o Edital já está disponível na internet, no Diário Oficial Eletrônico de Várzea Grande, no Portal da Selecon (https://selecon.org.br/ ) e na Prefeitura Municipal para consulta a partir desta data.
A seleção para contratação de profissionais, será realizada para atender, excepcional e temporariamente, o exercício das funções com exigência de formação em nível médio os cargos de: Técnico de Desenvolvimento Educacional (Técnico de Desenvolvimento Infantil/Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado), Técnico Administrativo Educacional (Agente Administrativo) e Técnico de Suporte Administrativo Educacional (Técnico de Manutenção e Segurança da Infraestrutura Escolar/Técnico em Nutrição Escolar/Técnico de Manutenção da Infraestrutura e Higienização Escolar/Transporte Escolar CNH “D”) e de Professor (nível superior) totalizando 2.946 vagas.
As inscrições se iniciam no dia 10 de outubro e se encerram no dia 9 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 75,00 para nível médio/técnico e de R$ 85,00 para nível superior. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição deverão ser feitos nos dias 13 e 14 de outubro. As provas ocorrerão no dia 14 de dezembro, a divulgação dos gabaritos da prova no dia 15 e a homologação do resultado final da prova será no dia 15 de janeiro de 2026.
A remuneração prevista no Edital para os cargos de (nível médio) Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado, Agente Administrativo, Técnico de Manutenção e Segurança da Infraestrutura Escolar, Técnico em Nutrição Escolar, Técnico de Manutenção da Infraestrutura e Higienização Escolar e Transporte Escolar (CNH “D”) é de R$ 1.613,18 com carga horária de 30 horas semanais. Já para o cargo de Professor (nível superior), nas áreas de Pedagogia, Artes, Artes com ênfase em música, Educação Física, Ciências, Geografia, História, Inglês, Português e Matemática é de R$ 3.097,87 com carga horária de 20 horas semanais.
