Prefeitura e Sinfra definem instalação de semáforo com botoeira na MT-444

A Prefeitura de Várzea Grande, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso (Sinfra-MT), irá implantar um semáforo com botoeira para pedestres e reforçar a sinalização viária na Rodovia MT-444. A medida foi definida após reunião técnica entre representantes das secretarias municipais de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana e de Viação, Obras e Urbanismo, juntamente com a equipe do Estado.

Durante o encontro, foram analisadas diversas alternativas de intervenção para garantir a segurança viária no trecho, incluindo a instalação de faixa elevada, passarela e quebra-molas. No entanto, com base em estudos técnicos apresentados pela Sinfra, a alternativa mais viável foi a instalação do semáforo com botoeira – dispositivo que permite a solicitação da parada dos veículos para atravessar com segurança -, associada ao reforço da sinalização horizontal e vertical, que será executada em conjunto: Município e o Estado.

Equipes da Secretaria de Serviços Públicos já estiveram no local em maio e realizaram sinalizações provisórias com o objetivo de alertar motoristas e pedestres sobre os riscos no trecho.

Embora a MT-444 seja de responsabilidade do governo do Estado, conforme consta no Manual do Sistema Rodoviário, disponível no site da Sinfra, a Prefeitura se comprometeu a colaborar com a execução das melhorias, visando garantir mais segurança aos usuários da via.

As intervenções estão previstas para ocorrer no prazo de até 30 dias. Enquanto isso, a Guarda Municipal de Várzea Grande dará suporte no ordenamento do trânsito, especialmente nas primeiras horas do dia, período em que há maior fluxo de veículos e pedestres na região.

Segundo o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Lucas Ribeiro Ductievicz, a iniciativa conjunta busca responder de forma rápida às demandas da população. “Sabemos da importância desse trecho e dos riscos que ele representa para motoristas e pedestres. Por isso, estamos trabalhando em conjunto com o Estado para garantir uma solução segura e eficaz. Nossa prioridade é proteger vidas”, afirmou.

O secretário de Viação, Obras e Urbanismo, Celso Pereira, também destacou a atuação integrada entre as equipes técnicas. “A decisão foi tomada com base em critérios técnicos, respeitando a viabilidade de cada proposta analisada. Agora, estamos focados em agilizar os trâmites e iniciar a execução o quanto antes, aproveitando as condições favoráveis do período seco”, pontuou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT