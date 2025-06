Prefeitura e UFMT iniciam elaboração do Plano Municipal de Drenagem Urbana

O espaço recebeu autoridades, empresários do setor, agentes de turismo de vários estados e até representantes de países como Peru, Paraguai, Chile, Argentina e Estados Unidos

A edição 2025 da FIT Pantanal (Feira Internacional de Turismo do Pantanal) teve um saldo extremamente positivo para Várzea Grande. Segundo avaliação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, a cidade — que participou pela primeira vez com estande próprio e protagonismo estratégico — apresentou ao Brasil e ao mundo seu potencial como destino turístico receptivo, cultural, gastronômico e rural.

Durante os quatro dias de feira, mais de 70 mil visitantes passaram pelo Centro de Eventos do Pantanal, muitos deles atraídos pelo estande de Várzea Grande, posicionado logo na entrada principal. O espaço recebeu autoridades, empresários do setor, agentes de turismo de vários estados e até representantes de países como Peru, Paraguai, Chile, Argentina e Estados Unidos. A presença da Coordenadora-Geral do Ministério do Turismo, Ana Carla Moura, reforçou o prestígio da participação de Várzea Grande, que também contou com visitas de deputados, vereadores e o vice-governador Otaviano Pivetta.

“Posicionamos Várzea Grande estrategicamente pela primeira vez na história da FIT Pantanal. Demonstramos que temos muito a oferecer no turismo cultural, gastronômico, de negócios e rural. Mostramos a força da nossa cultura, como o siriri, o cururu, a viola de cocho, nossas redes artesanais e a culinária típica. Saímos fortalecidos e animados com as conexões e oportunidades que surgiram”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá.

Um dos pontos altos foi o lançamento do projeto “Quintais de Turismo e de Cultura de VG”, selecionado entre mais de 200 iniciativas de todo o estado. Pela primeira vez, grupos culturais da cidade subiram ao palco principal da feira, com apresentações de cururu e siriri que emocionaram o público. A participação inédita das peixarias da Rota do Peixe, com pratos típicos como pacu seco, pirão e farofa de banana, atraiu longas filas na praça de alimentação. As redeiras de Limpo Grande levaram seus produtos ao Espaço do Artesanato, enquanto pequenos produtores da agricultura familiar comercializaram frutas, hortaliças, queijos, mel e licores.

“A FIT foi uma vitrine incrível para apresentarmos Várzea Grande como destino de experiências autênticas. Mais do que divulgar nossas belezas e sabores, conseguimos conectar a cidade com o setor produtivo, com turistas e com operadores nacionais e internacionais. E isso só foi possível porque houve planejamento, articulação e o apoio decisivo da prefeita Flávia Moretti e do vice Tião da Zaeli”, afirmou Mário Quidá.

Além das apresentações e da comercialização de produtos, o estande de Várzea Grande realizou ativações com parceiros que levaram degustações e brindes ao público. Também foram entregues kits com produtos e materiais promocionais a autoridades e convidados especiais. Segundo levantamento da organização, mais de 280 pessoas estiveram diretamente envolvidas na participação do município, entre expositores, artesãos, agricultores, artistas, técnicos e prestadores de serviço.

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), ressaltou que o investimento no turismo é estratégico para gerar emprego, renda e desenvolvimento econômico sustentável, sem abrir mão das tradições. “Temos um governo que acredita na força do trabalho, na valorização da nossa identidade e na liberdade econômica. Mostrar Várzea Grande como destino turístico é mais do que atrair visitantes, é dar oportunidade para o nosso povo crescer com dignidade e autonomia”, afirmou.

O vice-prefeito Tião da Zaeli (PL) destacou que a gestão vem promovendo ações com base na responsabilidade fiscal e no fortalecimento das vocações locais. “Estamos abrindo caminhos para que Várzea Grande seja protagonista no desenvolvimento regional. Investir no turismo é fortalecer o pequeno produtor, o artesão, o comerciante, é fazer com que a riqueza fique na nossa terra. Esse é o tipo de política pública que acreditamos: menos dependência do Estado e mais incentivo à iniciativa privada”, pontuou.

A participação marcante de Várzea Grande na FIT Pantanal 2025 só foi possível graças ao empenho dos servidores da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, com o apoio da SMECEL e de outras secretarias, além da articulação com o COMTURVG. Também foram parceiros fundamentais: Refrigerantes Marajá, Cervejaria Dourada, Peixaria Mirante das Águas, Bebidas Tropical, Hotel Slaviero Slim, Boteco 065, Parque Tecnológico de Mato Grosso, Grupo Solar Coca-Cola, COOPVEG, TeceArte, redeiras de Limpo Grande, artesãos locais, agricultores familiares e os grupos culturais de siriri e cururu. “A todos, o reconhecimento por ajudarem a transformar o estande de Várzea Grande na principal vitrine da diversidade e do potencial turístico da cidade”, pontuou o gestor da pasta.

Mário Quidá também acrescenta que o balanço da participação será apresentado oficialmente em julho, na reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo. “A expectativa é que os frutos do evento se reflitam já no segundo semestre de 2025, com a consolidação do turismo receptivo como vetor de desenvolvimento econômico e social para Várzea Grande”, avalia.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT