Prefeitura economizará R$ 650 mil por ano com mudança da Secretaria de Habitação para prédio próprio

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, anuncia uma mudança estratégica que vai gerar uma economia significativa aos cofres públicos. A partir do dia 29 de maio, a Secretaria passa a funcionar no prédio da Prefeitura, no Centro da capital. Com a medida, a gestão do prefeito Abilio Brunini deixará de gastar mais de R$ 54 mil por mês com aluguel e condomínio, o que representa uma economia anual de R$ 650 mil.

A mudança atende a uma determinação do prefeito, que tem priorizado ações de racionalização dos gastos públicos sem comprometer a qualidade dos serviços prestados à população. “Essa é uma decisão que reflete o compromisso da nossa gestão com a eficiência. Vamos continuar atendendo a população com qualidade, agora com mais economia e centralidade”, destacou o prefeito Abilio.

Antes, a Secretaria funcionava em um prédio comercial localizado na Avenida do CPA. Agora, ocupará salas no prédio sede da Prefeitura, que já possui infraestrutura adequada e não gera custos adicionais com aluguel ou condomínio.

Para a secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Michelle Dreher, a mudança é mais do que uma questão financeira. “Estamos mais próximos da população e dentro de um espaço público, bem localizado, com estrutura adequada e acessível. Isso melhora a logística de trabalho e o atendimento a quem mais precisa dos nossos serviços”, afirmou.

A nova sede foi organizada para facilitar o acesso da população. O atendimento ao público será realizado no térreo, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Já a área administrativa funcionará no sexto andar.

#PraCegoVer

A foto ilustra o prédio da Prefeitura de Cuiabá, sede do Palácio Alencastro, que tem cores verde e branca em detalhe. Há três carros estacionados em espaços reservados na calçada.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT