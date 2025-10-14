Connect with us

CIDADES

Prefeitura em Ação leva atendimentos e lazer aos moradores dos Vilas neste sábado (18)

Publicado em

14/10/2025
A Prefeitura de Sinop promoverá, neste sábado (18), mais uma edição do mutirão intersetorial “Prefeitura em Ação”, com o objetivo de aproximar os serviços públicos da comunidade. A ação acontecerá a partir das 14h, na Emeb Ivete Maria Crotti Dorner, localizada no Residencial Sabrina, na região dos Vilas.

Durante o evento, os moradores terão acesso gratuito a atendimentos de saúde, assistência social, habitação, meio ambiente, esporte, cultura, lazer e educação, além de orientações sobre tributos, direitos do consumidor e oportunidades de emprego. A proposta é concentrar em um só local diversos serviços municipais, facilitando o acesso da população.

A secretária de Assistência Social, Sinéia Abreu, explicou que o mutirão é uma das principais estratégias de aproximação entre o Poder Público e os cidadãos. “Nós vamos aproveitar o grande espaço da Escola Ivete Dorner e vamos estar lá com todas as secretarias, com muitos serviços. Teremos serviços de saúde, educação, assistência social, esporte e muito mais. Vamos ter brinquedos para as crianças, muitas atividades e convidamos toda a população para aproveitar uma tarde repleta de cidadania”, afirmou.

A área de assistência social estará representada com ações do Programa Ser Família, Família Acolhedora, Cras e Creas, além de orientações sobre o Bolsa Família. Haverá ainda palestras sobre educação financeira promovidas pela Associação das Cooperativas, que também fará atendimento ao público.

No setor da saúde, serão oferecidos diversos atendimentos como vacinação, pediatria, auriculoterapia, saúde bucal, testes rápidos para ISTs e hepatites virais, aferição de pressão, vitamina A, tipagem sanguínea e orientações odontológicas. Também haverá vacinação antirrábica para animais e a presença do Laboratório Itinerante.

A Secretaria de Meio Ambiente fará a distribuição gratuita de mudas de árvores e prestará orientações sobre sustentabilidade. Já a Secretarias de Trânsito e Ciretran realizarão atividades educativas sobre segurança no trânsito, com foco nas crianças, além de consultas e emissão de guias.

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação prestará orientações sobre programas habitacionais e Lei de Assistência Técnica, enquanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico divulgará vagas de emprego do Sine e orientará sobre confecção de currículos. O Procon participará com atendimentos voltados ao direito do consumidor e combate ao endividamento.

Para as crianças, o espaço do ginásio e pátio externo da escola será dedicado ao lazer, com pula-pulas, piscinas de bolinhas e tobogã, além de atividades esportivas, pintura facial, distribuição de pipoca, picolé e algodão-doce. As atividades recreativas serão desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social em parceria com a Fasipe e a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer.

O mutirão Prefeitura em Ação busca atender a comunidade dos Vilas de forma integrada e acolhedora. A expectativa é reunir centenas de moradores em uma tarde voltada à cidadania, à saúde e ao convívio social. A Emeb Ivete Maria Crotti Dorner fica localizada na Estrada Sabrina, Q 01 – L01 – no Residencial Sabrina.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Jhayne Lima

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Prefeitura de Sinop assina convênio para construção de nova Policlínica

Published

2 minutos atrás

on

14/10/2025

By

A Prefeitura de Sinop oficializou, na manhã desta terça-feira (14), a assinatura do Termo de Compromisso para a construção de uma Policlínica, no âmbito do Novo PAC Seleções 2025. O investimento total é de R$ 30 milhões, sendo R$ 16,9 milhões destinados à execução da obra e o restante para aquisição de equipamentos modernos. A nova unidade será construída em uma área pertencente à Prefeitura de Sinop, localizada na região do bairro Jardim Paulista. A estrutura foi projetada de acordo com os padrões técnicos do Ministério da Saúde, totalizando cerca de 3.200 metros quadrados de construção.

O prefeito Roberto Dorner destacou que o investimento representa mais um passo importante na consolidação de Sinop como referência regional em saúde pública. Ele agradeceu o apoio do Governo Federal e de todos os envolvidos no projeto. “Eu quero agradecer ao Alexandre Padilha, ministro da Saúde, agradecer ao Carlos Fávaro, também, que tem ajudado muito e, agradecer ao nosso companheiro, ex-prefeito de Juína, Altir Peruzzo que, hoje, está aqui como superintendente do Ministério da Saúde em Mato Grosso. Estamos sendo contemplados pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, naquilo que estamos solicitando”, afirmou.

Dorner ressaltou, ainda, a importância da parceria institucional que viabilizou o projeto e o papel da Câmara de Vereadores no processo. “A indicação da nossa vereadora Sandra Donato foi contemplada e, hoje, estamos aqui fazendo a assinatura desse Termo de Compromisso para que nós possamos trazer esse dinheiro para licitar essa obra, para que seja construída o quanto antes. A sociedade de Sinop e a região Norte de Mato Grosso necessitam muito da saúde pública. O Governo Federal está fazendo o dever de casa, e o ministro Alexandre Padilha tem feito um grande trabalho por Sinop”, completou o prefeito.

O superintendente estadual do Ministério da Saúde, Altir Antonio Peruzzo, explicou que a assinatura do termo é a primeira etapa do processo que garantirá o repasse dos recursos federais. “Este é o primeiro passo, que é a assinatura de um termo de compromisso feito entre o Ministério da Saúde, a Caixa Econômica Federal, que é por onde os recursos serão repassados, e o município de Sinop. A partir desse Termo, o município tem até 31 de dezembro para viabilizar todos os processos, como a escolha do terreno, adequação do projeto, aprovação na Vigilância Sanitária e início da licitação”, detalhou.

Peruzzo reforçou que o investimento faz parte de uma estratégia nacional de fortalecimento da infraestrutura em saúde. “No Mato Grosso, na área da saúde, estão sendo investidos quase R$ 400 milhões entre as etapas 2024 e 2025. Desses, Sinop está ficando com cerca de R$ 135 milhões, o que representa uma grande fatia, considerando o crescimento populacional da região. É um investimento que atende à demanda atual e prepara o município para o futuro”, enfatizou.

O secretário municipal de Saúde, Érico Stevan, ressaltou o impacto positivo que a nova estrutura trará para o atendimento da população e para as condições de trabalho das equipes. “Estamos realizando o pedido do nosso prefeito Roberto Dorner e do vice-prefeito Paulinho, que é oferecer uma gestão humanizada. São mais de R$ 30 milhões investidos pelo Governo Federal. Sinop ganha em conforto, qualidade e humanização no atendimento. Essa obra vai melhorar a estrutura e o ambiente de trabalho dos servidores”, afirmou

O projeto da Policlínica contempla uma ampla gama de serviços especializados, incluindo salas de ultrassonografia, tomografia, raio-X, endoscopia, atendimento multiprofissional, consultas médicas diversas, atendimento à mulher, área de reabilitação e acolhimento. A unidade também contará com espaços voltados ao apoio administrativo e salas adaptadas para acessibilidade.

A vereadora Sandra Donato, autora da indicação que originou o projeto, destacou o empenho coletivo que tornou o convênio uma realidade. “É uma alegria assinar esse convênio com o Ministério da Saúde. Sinop só tem a ganhar. Quero parabenizar o nosso prefeito, que não mediu esforços nessa interlocução política, e também o ministro Fávaro, que foi sensível à causa. A deputada Flavinha que também tem se mobilizado para que o nosso município receba mais serviços como este. Essa unidade será de primeiro nível, principalmente no atendimento à mulher, garantindo um tratamento humanizado e de qualidade”, disse.

A construção da nova Policlínica integra o Novo PAC Seleções 2025, programa do Governo Federal que tem como foco a ampliação da infraestrutura de serviços públicos essenciais nas áreas de saúde, educação e saneamento. Com a formalização do termo, o próximo passo será o início dos trâmites técnicos e administrativos para a execução do projeto.

A solenidade foi realizada na Câmara Municipal e, além da presença do prefeito Roberto Dorner, do superintendente estadual do Ministério da Saúde em Mato Grosso, Altir Antonio Peruzzo, do superintendente da Caixa Econômica Federal no Estado, João Henrique Cruz de Oliveira, contou, ainda, com vereadores, secretários municipais e servidores da saúde.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Jhayne Lima

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Prefeitura de Sinop divulga 323 vagas de emprego disponíveis no Sine nesta terça-feira (14)

Published

3 horas atrás

on

14/10/2025

By

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Sistema Nacional de Emprego (Sine), anuncia 323 oportunidades de trabalho abertas nesta terça-feira (14) em diversas áreas e níveis de qualificação. As vagas contemplam desde funções operacionais até cargos técnicos e administrativos.

Entre as vagas disponíveis, destacam-se: Auxiliar de linha de produção; Operador de caixa, estoquista e consultor de vendas; Motorista de caminhão, mecânico de automóveis e eletricista instalador; Enfermeiro e técnico de enfermagem; Assistente administrativo, almoxarife e analista de sistemas; Além de oportunidades específicas para social media, pedreiro, vendedor interno e zelador.

Algumas vagas exigem entrevista presencial no próprio Sine, como as de auxiliar de limpeza, classificador de grãos, operador de produção e operador de utilidades.

Atendimento e orientações

O Sine Sinop está localizado no Ganha Tempo, que fica na Avenida das Acácias, nº 280 , no Jardim Botânico. Os interessados podem ir até o local para se cadastrar ou atualizar os dados para concorrer às oportunidades. É necessário apresentar documentos pessoais (RG e CPF), carteira de trabalho e comprovante de residência. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, por ordem de chegada.

Dicas para o candidato

Verifique os requisitos e experiências exigidas antes de se candidatar; Mantenha o currículo atualizado e com informações claras sobre contatos e qualificações; Acompanhe as atualizações diárias das vagas no site oficial da Prefeitura e nos canais de comunicação do Sine.

Mais informações estão disponíveis pelo número (66) 99648-3753.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Segurança

SEGURANÇA14/10/2025

Polícia Civil prende marido e liberta mulher vítima de violência que vivia trancada em casa

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Matupá, prendeu em flagrante, nessa segunda-feira (13.10), um homem, de 28 anos,...
SEGURANÇA14/10/2025

Polícia Militar prende suspeito de tentativa de homicídio após vítima ser amarrada e espancada

Policiais militares do 12º Batalhão resgataram um homem, de 24 anos, de uma tentativa de homicídio, e prenderam o suspeito,...
SEGURANÇA14/10/2025

Acadepol se prepara para a realização da XIII Edição dos Jogos Internos da Polícia Civil

Inicia na próxima quarta-feira (22.10), em Cuiabá, a XIII Edição dos Jogos Internos 2025, da Polícia Civil de Mato Grosso,...

MT

Brasil

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

Economia & Finanças

