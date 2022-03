Prefeitura encerra primeiro trimestre de 2022 com pagamentos, correções e ajuste em dia aos servidores

Várzea Grande encerra o primeiro trimestre do ano com pagamentos, correções e ajustes em dia com os mais de 7 mil servidores municipais, fechando a rodada de negociações com as categorias do funcionalismo público municipal que receberam reajustes entre 7% e 12,84%, elevação de nível com valorização para as carreiras e aumento nas gratificações para diretores, coordenadores e secretários escolares.

“Todos indistintamente foram contemplados dentro do que prevê a legislação e respeitando os limites impostos aos gestores para gastos com salários e encargos sociais através da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que como o próprio nome diz, exige de nós gestores a responsabilidade no gasto público, pois administramos para toda a população e para Várzea Grande”, asseverou o prefeito Kalil Baracat.

Kalil Baracat sinalizou para novos avanços e valorização da carreira do servidor público que ele trata como parceiros da gestão e que compreendem a importância do trabalho desempenhado no atendimento à população.

“Eu estou servidor e assim como os demais funcionários, trabalho por uma saúde de mais qualidade, uma educação de nível, segurança sempre presente, social de resultados e obras que valorizam a cidade, seus imóveis e garantam qualidade de vida para as pessoas”, disse o prefeito.

O prefeito ponderou ainda que cumpre rigorosamente o calendário de pagamentos e que espera em contrapartida que os servidores se dediquem aos seus afazeres apresentando bons resultados para a população através de serviços públicos de qualidade.

“Temos um calendário de pagamento instituído, sempre nos primeiros dias do ano, e ele é cumprindo à risca. Nosso planejamento contribuiu para com as programações das famílias que dependem diretamente do salário, bem como para o fomento da nossa economia. Acredito que saber que o pagamento ocorre sempre no mesmo período é uma forma de amenizar o peso inflacionário sobre o orçamento doméstico e na formação de estoques às empresas”, pontua o prefeito Kalil Baracat.

De janeiro a fevereiro, a prefeitura, além de manter a pontualidade do compromisso, recompôs os salários em 7% com o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA). O ajuste de 7% beneficiou os servidores com a alteração das tabelas salariais, exceto aos professores, agentes comunitários de saúde e de endemias, categorias que têm leis próprias, lembrando que os servidores da Educação Municipal também receberam o devido reajuste.

Em fevereiro, a folha foi paga com novos ajustes. O primeiro foi o resgate de um outro compromisso de campanha para equalização de atrasos no nivelamento do servidor, por tempo de serviço, mudança prevista a cada três anos, dentro do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). “O nivelamento é um direito do servidor e não pode ficar represado. A ascensão, mesmo que por tempo de serviço, também projeta o ganho salarial. Ou seja, houve atualização do PCCS e ainda o pagamento da RGA referente a 2021”, acrescenta o prefeito.

O segundo impacto nos proventos do funcionalismo vem com o reajuste de 12,84% aos professores municipais, que é anual e eleva a data-base da categoria. “São direitos adquiridos e que são respeitados pela gestão municipal. O capital humano é, sem dúvida, o maior investimento que pode haver seja dentro da iniciativa privada, como no poder público”, completa o Chefe do Executivo.

Ainda segundo o prefeito, mesmo que o cenário econômico nacional, e agora mundial, seja de indefinição e muita incerteza, investimentos e salários são prioridade em Várzea Grande. “Não desistimos de injetar esses recursos na economia local e nas contas de cada colaborador antes da virada do mês. Receber dentro do mês trabalhado é um dos nossos compromissos com essa categoria. O incremento na folha vai exigir maior eficácia e eficiência da nossa equipe, maior controle de gastos, mas vamos vencer todos os obstáculos, honrando o servidor público e mantendo o ritmo de investimentos na cidade. Para 2022 projetamos mais R$ 400 milhões em obras de infraestrutura em todas as frentes de necessidade da nossa cidade”. Ainda conforme Baracat, a única certeza desse momento é que a inflação vai seguir em tendência de alta. “Cabe aos gestores foco na política pública e zelo aos recursos”.

A secretária de Gestão Fazendária, Lucineia dos Santos Ribeiro, destaca que o calendário prevê sempre pagamentos dentro do mês trabalhado, “ou seja, o servidor tem sempre a certeza de que antes da virada do mês o dinheiro estará em conta. Agora, quando ocorre a antecipação, temos um giro econômico mais rápido na cidade e reafirmamos nosso compromisso com o servidor”.

Conforme a secretaria de Gestão Fazendária, o calendário de pagamentos, serve de referência para “nós, os agentes públicos, e que não deixa de ser uma ferramenta estratégica para o setor comercial e industrial e aos nossos servidores que podem planejar o orçamento doméstico. Felizmente, como fruto de nosso esforço, do nosso cuidado com as finanças municipais, pudemos novamente antecipar a folha e sabemos como esse dinheiro chega em boa hora”.