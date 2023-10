Prefeitura encerra programação alusiva ao Dia Nacional do Idoso com participação do Ministério Público

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, encerrou na última semana a programação especial em comemoração ao Dia Nacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro. As unidades dos Centros de Convivência de Idosos (CCI’s) e Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que oferecem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para pessoas idosas, realizaram ao longo do mês diversas ações, incluindo palestras, rodas de conversa, dinâmicas, gincanas, oficinas, contação de histórias, dias de beleza, passeios e bailes.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) foi um parceiro importante da Prefeitura nesse evento. O promotor da 34ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá, especializada na Pessoa com Deficiência e Idosos, Wagner Fachone, foi um dos palestrantes. Ele abordou um tema de extrema importância relacionado à defesa dos direitos da pessoa idosa e enfatizou a importância da aproximação entre o Ministério Público e a comunidade. Isso aconteceu na última quinta-feira (26) no CCI João Guerreiro. O promotor expressou sua satisfação em participar de um evento tão significativo, destacando que a interação com a população que frequenta as unidades municipais proporciona um espaço para que eles expressem suas demandas e reivindicações, permitindo assim que medidas sejam adotadas para atender às necessidades.

Wagner Fachone também salientou que eventos desse tipo facilitam o acesso à criação de um canal de comunicação entre a sociedade e o Ministério Público. Desde o início de seu mandato em 2017, a gestão de Emanuel Pinheiro tem dado atenção especial à população idosa de Cuiabá, implementando políticas eficazes para oferecer serviços de alta qualidade. Todos os cuidados e o suporte necessários estão disponíveis nas quatro unidades dos Centros de Convivência de Idosos (CCI) da Prefeitura de Cuiabá, que são o Padre Firmo, Aidee Pereira, Maria Ignes e João Guerreiro.

Atualmente, a rede coordenada pela Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência conta com 1.287 idosos cadastrados, distribuídos nas quatro unidades dos CCI. Pela manhã, são oferecidas diversas atividades, como ginástica, musculação, rodas de conversa, aulas de dança, Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e caminhadas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT