Várzea Grande

Prefeitura encerra semana com frentes simultâneas de trabalho em quase 20 localidades

Publicado em

03/10/2025

Acompanhe o “VG em Ação” todos os dias e fique por dentro da programação de serviços no seu bairro

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, encerrou mais uma semana de trabalho do “VG em Ação”, hoje, sexta-feira (3) com atuação em quase 20 localidades diferentes da cidade.

As equipes atuaram em diferentes regiões da cidade, realizando serviços de limpeza urbana, poda de árvores, manutenção de sinalização de trânsito e semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e demais ações de zeladoria.

Serviços em execução

Limpeza e zeladoria

(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)

• Bairro Celestino Henrique – retirada de entulho e poda de árvores

• Bairro Cohab Cabo Michel e Mapim

• Bairro Grande Cristo Rei – retirada de entulho

• Bairro José Carlos Guimarães – retirada de entulho e poda de árvores

• Bairro Mapim – limpeza de rua, retirada de entulho e poda de árvores

• Praça Nossa Senhora do Carmo

• Praça Sarita Baracat

• Prefeitura de VG – Pátio / Parque Tanque do Fancho

Roçada e transporte

• Avenida 31 de Março

• Bairro Grande Cristo Rei

• Bairro Jardim Ipase

Iluminação pública

(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços)

• Bairro 8 de Março

• Bairro Grande Cristo Rei

• Distrito de Praia Grande

A Prefeitura reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, promovendo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população várzea-grandense.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Related Topics:

Várzea Grande

Obras no Paiaguás avançam e chegam a outras regiões do bairro

Published

2 horas atrás

on

03/10/2025

By

Trabalhos contemplam serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação e intervenções complementares

As obras do bairro Paiaguás seguem avançando, e ontem (2), teve início a uma nova fase das obras de pavimentação no bairro. Esta etapa contempla os serviços de terraplanagem e recuperação das ruas que, devido ao avançado estado de deterioração, não poderiam receber apenas o recapeamento asfáltico.

Os trabalhos começaram pela Rua Lourenço de Brito e se estenderão a outras vias do bairro. A ação inclui a execução completa do processo construtivo do pavimento, com recuperação da drenagem para garantir o escoamento adequado da água da chuva.

Após a conclusão da terraplanagem e da drenagem, será realizada a pavimentação definitiva, seguida pelos serviços complementares de meio-fio, sarjeta e sinalização viária.

As obras no bairro Paiaguás contam com um investimento total de R$ 10 milhões, sendo R$ 7 milhões provenientes de convênio e R$ 3 milhões em recursos próprios do Município. O objetivo é assegurar mais qualidade de vida e mobilidade urbana para os moradores, além de melhorar a infraestrutura viária da região, que até o ano passado vinha recebendo apenas ações paliativas e agora passa a contar com obras estruturantes e definitivas.

Galeria de Fotos (6 fotos)

Foto 1 da galeria

1/6

Foto 2 da galeria

2/6

Foto 3 da galeria

3/6

Foto 4 da galeria

4/6

Foto 5 da galeria

5/6

Foto 6 da galeria

6/6

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Continue Reading

Várzea Grande

Prefeita Flávia Moretti atende convite de alunos e faz visita à EMEB

Published

2 horas atrás

on

03/10/2025

By

Bem-humorada e descontraída, Moretti falou sobre como é ser a prefeita de uma cidade como Várzea Grande, suas obrigações e responsabilidades. Falou sobre os desafios da administração, demandas da população, equipe de trabalho, secretariado, assessores e sobre os poderes municipais: Executivo e Legislativo

A prefeita Flávia Moretti visitou, na manhã desta sexta-feira, 3, a escola municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Antônio Gomes da Cruz’, no bairro Jardim Glória. A visita atendeu ao pedido dos alunos do 4º ano B, encaminhado à gestora após atividade de produção de textos realizada em sala de aula. O convite chegou ontem (2) e hoje mesmo ela fez questão de ir até aos estudantes em uma visita surpresa.

A visita da prefeita surpreendeu pais de alunos que estavam na escola para buscar seus filhos já no final do período matutino. A prefeita foi recebida pela diretora da unidade, professora Sandra Maria Borelli, que a acompanhou pelas dependências da escola até a sala de aula, onde os alunos ansiosos aguardavam pela prefeita.

“Fiquei muito feliz com o convite e fiz questão de vir visitar a escola e os alunos. É muito importante que as crianças desde cedo se interessem e se envolvam com as questões relacionadas à cidade onde vivem. Essa consciência possibilita que no futuro eles se tornem cidadãos aptos a participar ativamente do desenvolvimento do Município” disse a prefeita.

Após ser acolhida pelos alunos, a prefeita se prontificou a responder todas as perguntas e tirar as dúvidas dos alunos, orientados pela professora da sala, Monica Santos. Bem-humorada e descontraída, Moretti falou sobre como é ser a prefeita de uma cidade como Várzea Grande, suas obrigações e responsabilidades. Falou sobre os desafios da administração, sobre as demandas da população, sobre sua equipe de trabalho, o secretariado, assessores e sobre os poderes municipais: Executivo e Legislativo.

Os alunos também quiseram saber sobre temas diversos como o sistema de tratamento e distribuição de água, sobre as atividades do dia-a-dia da prefeita, de natureza e preservação do meio ambiente. Com formação pedagógica, a prefeita utilizou até o quadro para auxiliar no diálogo.

Ao final do encontro, os alunos fizeram questão de posar para a foto de recordação e agradeceram visita da prefeita, que levou com ela vários trabalhos feitos em sala de aula, como cartas decoradas e convites para eventos.

A diretora Sandra Maria destacou a presença da prefeita na escola que foi inaugurada há mais de 30 anos. “Somos uma escola que atende 375 alunos da Educação Infantil até o 4º ano do Ensino Fundamental, e a presença da prefeita Flávia Moretti hoje aqui nos deixa muito feliz” declarou.

A EMEB Antônio Gomes da Cruz, que foi inaugurada há 33 anos, atualmente atende alunos do Jd. Glória I e II, Vila Arthur, Figueirinha, Pindorama, Água Vermelha, Paula I, entre outros. A escola está entre as unidades com projeto da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer para a realização de obras de reforma, ampliação e construção da cobertura para sua quadra poliesportiva.

Galeria de Fotos (9 fotos)

Foto 1 da galeria

1/9

Foto 2 da galeria

2/9

Foto 3 da galeria

3/9

Foto 4 da galeria

4/9

Foto 5 da galeria

5/9

Foto 6 da galeria

6/9

Foto 7 da galeria

7/9

Foto 8 da galeria

8/9

Foto 9 da galeria

9/9

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA03/10/2025

Polícia Civil cumpre mandado de prisão e o suspeito acaba pego em flagrante com drogas

A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (3.10), um mandado de prisão contra um homem de 37 anos, em razão de...
SEGURANÇA03/10/2025

Polícia Civil prende condenado por furto em supermercado de Pontal do Araguaia

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças, prendeu, nesta sexta-feira...
SEGURANÇA03/10/2025

Desafios e avanços na apreensão de criptomoedas são apresentados por autoridades na Conferência Recupera MT

Trazendo um tema novo e ainda pouco conhecido por muitos órgãos de execução penal, o sexto painel da Conferência Recupera...

MT

Brasil

Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Brasil30/09/2025

Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI

Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

